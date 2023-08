Varsikengät, merinovillakerrasto vai pimeänäkölaite halvalla? Kansalaisten maanpuolustus- ja kriisivarustautumista aiotaan tukea verovähennyksin

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan tarkoitus on selvittää sotilaskäyttöön soveltuvien varusteiden, tarvikkeiden ja aseiden verovähennysoikeuden luomista siltä osin kuin ne sopivat kriisiajan käyttöön.

Aiemmin sotilaspassien yhteydessä oli lista varusteista, joita reserviläisen toivottiin käskyn käydessä ottavan mukaansa palvelukseen.

Uusien korttimallisten sotilaspassien ja Puolustusvoimien varustetilanteen kohentumisen myötä listoja ei enää juurikaan ole ollut.

Nyt, mikäli Petteri Orpon (kok.) hallituksen hallitusohjelman kirjaus toteutuu, jatkossa varusteiden omatoimiseen hankkimiseen aiotaan rohkaista verovähennyksellä.

– Kyllä tämä on erittäin positiivinen ja hyvä kirjaus, sanoo Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toiminnanjohtaja Antti Lehtisalo.

Verovähennyksen saamiseksi varusteiden tulisi olla yhteensopivia Puolustusvoimien tai Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, eli Maanpuolustuskoulutus MPK:n, vaatimusten kanssa.

Teknisiä alusasuja, vaelluskenkiä, yökiikareita?

Lehtisalo korostaa, että lähtökohta on se, että sodanajan joukoille Puolustusvoimilta on jaettava materiaali.

– Sitten on tiettyjä erikoismateriaaliryhmiä, olkoon se sitten henkilökohtaiseen vaatetukseen tai jalkineisiin liittyviä asioita. Tai mittaamiseen, henkilön paikkaan tai suuntaan tai tähystämiseen liittyviä välineitä, niin kyllä ne aina lisäarvoa tuovat, hän sanoo.

Toteutuessaan verovähennysoikeus saattaisi vauhdittaa muun muassa ulkoiluvarusteiden kysyntää.

– Riippuu tietysti siitä, että ovatko tuotteet, mitä sitten tarvitaan, sen kaltaisia mitä meillä valikoimissa on tai mitä me voidaan tuottaa. Lähtökohta on minun mielestä ihan mielenkiintoinen, arvioi Haltin toimitusjohtaja Aki Kuusilehto.

Odotukset ovat samansuuntaisia myös ulkoiluvälinekauppa Partioaitalla.

Inttiin menijöille jo nyt valmiita ostoslistoja

– Varmasti tuolla olisi kaupallisesti meille positiivinen vaikutus, toteaa Partioaitan toimitusjohtaja Markus Mäkinen sähköpostiviestissään.

Hänen mukaan varusteita menee jo nyt maanpuolustuskäyttöön.

– Emme tiedä reserviläisten osuutta, mutta toki tiedämme, että reserviläiset ovat varmasti meidän asiakaskuntaamme, koska ovat aktiivisia luonnossa liikkujia. Varusmiehet ovat myös asiakaskuntaamme ja teemme myös suoraa kauppaa jonkin verran Puolustusvoimien kanssa, Mäkinen kertoo.

Mutta kuinka nopeasti hallitusohjelman kirjaus verovähennysoikeuden selvittämisestä voisi sitten edetä käytännön vähennykseksi?

– Parempi, kun en sitä arvaile, koska se ei ole omissa käsissä. Mutta varmasti ajatellaan tässä tilanteessa, että mahdollisimman etupainoisesti. Toivotaan, että lähivuosina, toteaa Lehtisalo.