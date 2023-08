Jyväskylän MM-ralli ruuhkauttaa ysitien liikennettä, poliisi lisää valvontaa

Rallin MM-sarjan Suomen osakilpailu on käynnistynyt Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Autourheilusta kiinnostuneen yleisön odotetaan ruuhkauttavan etenkin valtatie 9 liikennettä. Lisäksi erikoiskokeiden läheisyydessä on erityisiä liikenteenjärjestelyjä, kuten tilapäisiä nopeusrajoituksia ja pysähtymiskieltoja. Nämä vaikuttavat liikenteen sujuvuuteen, joten liikenteen hetkittäisiin ruuhkautumisiin kannattaa varautua.

Poliisi on varautunut ruuhkiin lisäämällä liikenteenvalvontaa.

Reittivalintojen suunnittelu kannattaa

Tänä vuonna erityisesti Jämsän ja Jyväskylän välisellä tieosuudella liikenne tulee todennäköisesti ruuhkautumaan koko viikonlopun aikana. Tiedotteessaan Sisä-Suomen poliisi suosittelee rallikansalle matkaan mukaan kärsivällisyyttä, kevyttä kaasujalkaa ja erityistä varovaisuutta.

Perinteikäs Ylen Ralliradio seuraa Jyväskylän MM-rallin tapahtumia alusta loppuun. Radiossa kerrotaan ajankohtaista tietoa maanteiden ruuhkista ja annetaan reittiopastusta.

Tiedot ajettavista reiteistä ja sulkuajoista löytyvät myös kilpailun järjestäjän nettisivuilta.

Ralli lähemmäksi Tamperetta

Lauantaina MM-rallin reitti suuntautuu yhä lähemmäs Tamperetta, kun Pirkanmaan puolella ajetaan Västilän ja Päijälän erikoiskokeet, kahteen kertaan.

Västilän pikataival Orivedellä on ollut rallitauolla vuosikausia, joten jännitettävää on sekä kuskeilla että katsojilla. Päijälä Kuhmoisissa taas on perinteisesti yksi rallin nopeimmista pätkistä - ja samalla monen kuljettajan suosikki.

