Nainen löytyi kuolleena ja mies kriittisessä tilassa Enonkoskella – tapaus toistaiseksi täysi mysteeri

Enonkoskella 26. heinäkuuta sattuneen tapauksen selvitys on käynnissä. Menehtyneen naisen kuolemansyyn selvittäminen on kesken, ja mies on edelleen kriittisessä tilassa.

Poliisi odottaa tapauksen näytteiden ja kuolinsyytutkimuksen tuloksia. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Sopanen / Yle