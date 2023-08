Ensin törmäsi rattijuoppo, sitten traktori – olympiavoittajan kovan onnen monumentti on tarvinnut kunnostusta kesällä jo kahdesti

Liikenneympyrää liki 20 vuotta koristanut kuvataiteilija Seppo Kalliokosken veistos on tänä kesänä kärsinyt suuria vaurioita kahteen otteeseen.

Kesäkuussa päihtynyt autoilija törmäsi liikenneympyrään kovalla vauhdilla, jolloin osa teoksen reunakivistä meni rikki ja itse kivikuula siirtyi paikaltaan.

Osa reunakivistä vaurioitui uudelleen heinäkuussa, kun liikenneympyrän läpi ajettiin traktorilla.

Kiertoliittymässä sijaitseva monumentti rakennettiin vuonna 2004 kunnan oman pojan, kuulantyönnön olympiamitalisti Arsi Harjun menestyksen kunniaksi.

Koko taideteos on 26-metrinen ympyrä, jonka sisällä on pienempi ympyrä sekä valtava kivinen kuula. Kivikuula on läpimitaltaan 183 senttimetriä. Läpimitta on sama kuin olympiavoittajan pituus.

Kuula on sijoitettu 21,29-metrisen ringin sisään. Ringin halkaisija on sama kuin Arsi Harjun voittotyönnön pituus vuoden 2000 olympialaisissa.

Lisää: Arsi Harjun olympiakultaa varjosti hyvän kaverin epäonni, joka tiivistyi neljään sekuntiin keskellä olympiafinaalia – aihe saa Harjun kyyneliin vielä 20 vuoden jälkeenkin

Rinki kohteena kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä

Perhon kunnanjohtaja Lauri Laajala kertoo, että ensimmäinen onnettomuus ringille sattui juhannuksen alla. Poliisi tutkii humaltuneen autoilijan tapausta, ja tekijältä aiotaan hakea korvausta.

Kunta oli juuri saanut muistomerkin korjattua, kun se vaurioitui heinäkuussa uudestaan. Tällä kertaa paikallinen kuski ajoi ympyrän läpi traktorilla. Sitä eivät reunakivet kestäneet, vaan kaksi kiveä kaatui. Tässäkin tekijä on tiedossa ja myös häneltä vaaditaan korvauksia.

Nyt Arsin rinki on toistamiseen kunnostettu kunnan ja kuvanveistäjä Seppo Kalliokosken voimin. Kunnanjohtaja arvioi, että monumentti on paremmassa kunnossa kuin aikoihin, sillä vauriokorjausten lisäksi myös ringin kivituhka on vaihdettu ja siinä rehottaneet rikkaruohot on poistettu.

Kunnanjohtaja Laajala arvioi, että kustannukset ovat olleet muutama tuhat euroa. Tosin vielä ei ole selvillä kivituhkan hinta.

Ongelmana ilkivalta muutenkin

Monumentissa on vielä hiukan työmaata jäljellä:

– Teoksesta puuttuu alkuperäinen messinkinen nimikyltti. Se oli alun perin sijoitettu niin reunalle, että se jäi talvella lumenaurauksen jalkoihin. Se on tarkoitus pystyttää hiukan toiseen paikkaan. Lisäksi ympyrän ulkoreunuksella olevalla nurmella on suurten erikoiskuljetusrekkojen renkaanjälkiä. Ne aiotaan tasoittaa, kertoo Laajala.

Kunnanjohtaja toteaa, että Arsin ringille tehty ilkivalta on keskusteluttanut kunnassa.

Traktoriajelun lisäksi Perhossa on kesän mittaan rikottu niin sanotun puukoulun ikkunoita. Tässäkin tekijä on tiedossa ja korvauksia aiotaan hakea.

– Meillä on ollut haasteita ilkivallan kanssa. Kyllähän se tiedetään, että joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta meidän täytyy puuttua asioihin, kun tulee taloudellista vahinkoa. Korvausten hakeminen kertoo näille tekijöille, ettei ilkivaltaa hyväksytä, vaan siitä joutuu vastuuseen.