Vanhemmat peloissaan: joutuvatko lapset odottamaan bussia aitaamattoman junaradan vieressä? Kaupunki lupaa muutoksen ennen koulun alkua

Jäkärläläinen kyläaktiivi Lauri Kouki sanoo, että bussipysäkin turvallisuusparannuksia on luvattu tehdä jo keväästä lähtien.

Turun Jäkärlässä sijaitseva bussipysäkki on aiheuttanut huolta asukkaissa vaarallisen sijaintinsa vuoksi jo pitkään. Kaupunki vakuuttaa parannuskorjausten valmistuvan ennen koulun alkua.

Turun Jäkärlän asukkaat ja Jäkärlän koulun oppilaiden vanhemmat ovat huolissaan lasten turvallisuudesta.

Kun koulut viikon kuluttua alkavat, alakouluikäisten lasten pitäisi odottaa bussia pysäkillä, jonka välittömässä läheisyydessä kulkee aitaamaton junarata. Pysäkkilevikettä ei ole, vaan odotustilaksi on tamppaantunut pieni alue pientareen heinikkoon. Junat Turusta Tampereelle kiitävät ohi.

Jäkärlän kyläaktiivi Lauri Kouki kertoo, että lupauksista huolimatta Asematien bussipysäkin turvallisuudelle ei ole tehty mitään.

– Olemme odottaneet koko kevään ja kesän ajan, että pysäkille saataisiin kunnon levennykset sekä turvakaiteet. Tämä on lapsille todella vaarallinen paikka.

Taustalla on, että Jäkärlän koulun vajaa 200 oppilasta aloittaa syyslukukautensa väistötiloissa kymmenen kilometrin päässä Kärsämäessä. Syynä ovat Jäkärlän koulun sisäilmaongelmat. Bussikuljetus on siis monelle pakollinen, ja pienien alakoululaisten siirto pitkän matkan päähän aiheutti jo keväällä vanhemmissa vastustusta.

Nyt huolta aiheuttaa vielä turvallisuuskin.

Eikä se ole ensimmäinen kerta. Kyseisen bussipysäkin ja junaradan turvallisuus on huolettanut aiemminkin. Jäkärlän urheilukenttä sekä koulu sijaitsevat bussipysäkin läheisyydessä.

Asiasta on oltu yhteydessä Turun kaupunkiin ja VR:ään, kertoo Kouki, jonka vanhempi lapsi on käynyt Jäkärlän koulua ja nuorempi tulee käymään.

– Tämä on ainoa kohta radasta, jossa ei ole suoja-aitaa. Junaradalle on pysäkiltä vain noin kolmen metrin matka, ja nyt kun pienet koululaiset alkavat käyttää bussipysäkkiä, on turva-aita ehdottomasti saatava, Kouki sanoo.

Parannuksia luvattu jo aiemmin

Koulujen väistötilajärjestelyt ovat aiheuttaneet Turussa paljon keskustelua kuluvan vuoden aikana.

Väistötilapäätösten myötä kaupunki lupasi tehdä koulunkäyntiä helpottavia muutoksia ja korjauksia. Myös Asematien bussipysäkille on luvattu parannuksia jo keväällä.

– Se, että bussipysäkille ei ole koko kevään ja kesän aikana tapahtunut mitään, aiheuttaa huolta siitä, miten tuleva koulujen uudistusprojekti etenee. On hyvin valitettavaa, että luvatut turvatoimet on jätetty tällä tavalla roikkumaan, kyläaktiivi Lauri Kouki sanoo.

Avaa kuvien katselu Asematien bussipysäkki sijaitsee junaradan välittömässä läheisyydessä, eikä tiehen ole tehty levennyksiä bussipysäkin kohdalle. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Kouki kertoo saaneensa keskiviikkona Turun apulaispormestari Mirka Muukkoselta tiedon, että korjaustöitä viivästyttäneet lupa-asiat ovat nyt hoidossa ja korjaustyöt voivat alkaa. Koulun alkuun on enää viikko, ja Koukia huolestuttaa, ehtivätkö korjaustyöt valmiiksi ennen sitä.

– Jäkärlän asukkaana todella toivon, että korjaustyöt saadaan tehtyä. On erittäin surullista, jos lapsemme joutuvat kulkemaan kouluun näin turvattomissa olosuhteissa. Toivotaan, että Turussa tapahtuu ihmeitä myös tällä tavalla.

Korjaustöiden määrä valmistua ennen koulun alkua

Turun kaupungin apulaispormestari Mirka Muukkonen vahvistaa Ylelle saaneensa keskiviikkona tiedon, että tarvittavat lupa-asiat ovat nyt kunnossa.

Muukkosen mukaan kyseessä on ELY:n tiealue, joka on osittain VR:n hallinnoima. Turun kaupunki ei ole saanut omavaltaisesti rakentaa alueelle mitään.

– Nyt on sekä VR:ltä että ELY:ltä pyydetty lausunnot, ja he ovat ne hyväksyneet. Rakennustyöt voivat siis alkaa, Muukkonen vahvistaa.

Muukkonen sanoo, että tiedonsaannin yhteydessä hänelle vakuutettiin, että työt saadaan valmiiksi ennen koulun alkua. Muukkonen myös vakuuttaa itse tekevänsä kaiken tarvittavan sen eteen, että korjaustyöt valmistuvat ajoissa.

– Seuraan itse tilannetta, ja pyrin kaikin tavoin vaikuttamaan siihen, että korjaustyöt saadaan tehtyä ja lasten koulukuljetukset turvattua.

Myös Turun kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää vakuuttaa, että korjaustyöt valmistuvat ennen koulun alkua.

– Pysäkin turvallisuutta parannetaan toteuttamalla riittävän pitkä, turvallinen odotuslevennys ajoradan reunaan suojatiestä alkaen. Samassa aikataulussa rakennetaan myös turva-aita rata-alueen rajan tuntumaan.

Suonpään mukaan mahdollisia muita toimenpiteitä pysäkkialueella tai sen ympäristössä voidaan tarkastella myöhemmin, jos tarvetta ilmenee.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Keskustelu päättyy 4.8. kello 23.