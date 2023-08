Vakuutusyhtiön kantelu meni läpi: Etsivien salaa kuvaama Sofia Tuomi, 28, joutuu oikeuteen

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt nostettavaksi syytteen tapauksessa, jossa vakuutusyhtiö Fennia on epäillyt Sofia Tuomea, 28, vuosia jatkuneesta vakavan sairauden teeskentelystä.

Tuore päätös tarkoittaa sitä, että Tuomen tapaus etenee käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Tuomi ehdittiin jo kerran todeta syyttömäksi. Aluesyyttäjä ei löytänyt syytekynnyksen ylittävää näyttöä siitä, että Tuomi olisi tahallaan erehdyttänyt lääkäreitä tai vakuutusyhtiötä.

Ylen MOT-toimitus on seurannut Tuomen tapausta pitkään ja uutisoinut vakuutusetsivien käyttämistä kyseenalaisista keinoista.

Fennian palkkaamat vakuutusetsivät kuvasivat Tuomesta salaa kymmeniä videoita, jotka yhtiön mukaan osoittavat hänen toimintakykynsä normaaliksi. Fennia on epäillyt Tuomea yli miljoonan euron rikoshyödyn tavoittelemisesta.

Ratkaiseva seikka aiemmassa syyttämättäjättämispäätöksessä oli syyttäjän tilaama ulkopuolisen lääkärin lausunto Tuomen terveydentilasta. Sen mukaan Tuomen CRPS-diagnoosi on selvä ja riidaton.

Lääkärinlausunnossa kirjoitetaan, että pitkäaikaisesta kivusta kärsivän potilaan käytöksestä tai ulkoisesta olemuksesta ei voi päätellä kivun esiintymistä tai voimakkuutta.

Ristiriitaisia lääkärinlausuntoja

Fennia kanteli syyttämättäjättämispäätöksestä, ja apulaisvaltakunnansyyttäjä teki ratkaisun heinäkuun lopussa. Hän päätti kumota aluesyyttäjän päätöksen ja määräsi nostettavaksi syytteen Tuomea vastaan.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan on todennäköisiä syitä epäillä, että Tuomi on erehdyttänyt Fenniaa antamalla harhaanjohtavia tietoja työ- ja toimintakyvystään.

Ylen MOT-toimitus on käsitellyt Sofia Tuomen tapausta ohjelmassa Huijari vakuutusyhtiön silmissä.

Ratkaisun mukaan syyttämättäjättämispäätös on puutteellisesti perusteltu, eikä perusteluissa ole mainittu vakuutusyhtiön asiantuntijalääkärin lausuntoa Tuomen terveydentilasta. Vakuutusyhtiön tilaama lausunto on ristiriidassa aluesyyttäjän pyytämän ylilääkärin lausunnon kanssa.

Aluesyyttäjä Veera Lamberg ei kommentoi Ylelle valtakunnansyyttäjän päätöstä.

Valtakunnansyyttäjälle toimittamassaan vastineessa Sofia Tuomi kiistää erehdyttäneensä lääkäreitä tai vakuutusyhtiötä. Tuomea vastaan nostetun syytteen tarkka sisältö tai tulevan oikeudenkäynnin ajankohta eivät ole vielä tiedossa.

– Läpi se on käytävä, ei auta. Onneksi on se lohtu itsellä, että tietää, ettei ole tehnyt mitään väärää. Pitää jotenkin yrittää taistella oikeuden eteen. On se hurjaa, kuinka pitkään tämä on kestänyt. Ja vaikea miettiä, kuinka kauan tulee vielä kestämään, Tuomi sanoo MOT:lle.

Fennia ei halua kommentoida Tuomen tapausta.

