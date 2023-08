Take That -musikaalielokuva kertoo faniudesta – käsikirjoittajan mielestä jokaisen pitäisi muistaa, millaista oli olla 16-vuotias

Poikabändillä voi olla ihmeellinen voima. Se on maailman tärkein asia 16-vuotiaalle tyttöporukalle ja yhdistää tahoilleen lähteneet ystävät uudelleen nelikymppisinä.

Tämä on lähtökohta Greatest Days -elokuvalle, joka perustuu Take That -musikaaliinThe Band. Coky Giedroycin ohjaama elokuva saa ensi-iltansa Suomessa perjantaina.

Take That oli erittäin suosittu poikabändi 1990-luvulla ja sen hittejä olivat muun muassa Relight My Fire ja Back for Good.

Tarinassa nelikymppinen Rachel (Aisling Bea) voittaa radiokilpailussa matkan 90-luvulla fanittamansa The Boys -yhtyeen paluukeikalle Ateenaan. Edellisen kerran hän oli nähnyt poikabändin teini-ikäisenä kavereidensa kanssa. Hän päättää kutsua mukaan tuon aikaisen tyttöporukan, vaikka he eivät ole pitäneet yhteyttä sen jälkeen.

Välillä elokuvassa eletään takaumia, joissa poikabändi ilmestyy piristämään laulullaan nuoren Rachelin elämää tilanteessa kuin tilanteessa. Menneisyydestä selviää myös se, miksi tyttöporukan tiet erkanivat.

Läpi elokuvan soivat 90-luvun suosikkibändin Take Thatin hitit, jotka tulkitsee kuvitteellinen poikabändi The Boys. Take Thatin kolme nykyistä jäsentä, Gary Barlow, Mark Owen ja Howard Donald, vilahtavat elokuvassa junassa soittavina katumuusikoina.

Avaa kuvien katselu Take Thatin tämän hetkiset jäsenet Gary Barlow, Mark Owen ja Howard Donald Greatest Days -elokuvan ensi-illassa Lontoossa 15. kesäkuuta 2023. Kuva: Getty Images for ELYSIAN FILM GROUP

Fanit aikakapselissa

Take Thatin musiikkiin perustuva musikaali The Band sai ensi-iltansa Isossa-Britanniassa vuonna 2017. Se on ollut menestys brittiyhtyeen kotimaassa ja sitä on esitetty muun muassa Lontoon West Endissä.

Musikaalin ja siitä tehdyn elokuvan on käsikirjoittanut Tim Firth, joka on Gary Barlow'n lapsuudenystävä. Firth kertoo puhelimitse, että hän kieltäytyi aluksi Take That -musikaalin tekemisestä, sillä hän oli jo tehnyt sellaisen Madness-yhtyeestä.

– Aloin miettiä, että Take Thatillä on ollut kaksi elämää. He olivat ilmiö 1990-luvulla, hajosivat ja tekivät paluun vielä isompina. Minua alkoi kiehtoa ajatus 90-luvun suosiosta ja kuinka sieltä hypätään tähän päivään.

Hän seurasi samaan aikaan lähistöllä asuvien 16-vuotiaiden tyttöjen tiivistä porukkaa. Firth tajusi, että käsikirjoitus täytyy tehdä fanien eikä yhtyeen näkökulmasta. Ja ennen kaikkea musiikin yhdistävästä voimasta.

– Musiikki on kuin aikakapseli. Jokainen meistä yhdistää kappaleisiin muistoja. Se voi olla vaikka tietty hetki discossa, missä kappaleen tahtiin on tanssinut.

Avaa kuvien katselu Dalvin Cory, Aaron Bryan, Joshua Jung, Mark Samaras ja Mervin Noronha ovat kuvitteellisen The Band -yhtyeen jäseniä Take That -musikaalielokuvassa Greatest Days. Kuva: Rob Baker Ashton

Firth kertoo, että Take Thatin jäsenet liikuttuivat kyyneliin, kun he ensimmäistä kertaa seurasivat musikaalin lukuharjoituksia. He tajusivat, miten paljon heidän musiikkinsa ihmisiä koskettaa.

Bändin jäsenet ovat olleet musikaalin ja elokuvan tuottajina. Musikaalin yhtenä tuottajana oli yhtyeen entinen jäsen, maailmantähdeksi singahtanut Robbie Williams. Hän oli muun muassa valitsemassa poikabändin esiintyjiä. Elokuvaversiossa hän ei ollut enää mukana.

Käsikirjoittaja Tim Firthin mukaan fanittaminen on muuttunut Take Thatin alkuajoilta 90-luvulta. Spotify-ajan nuoret saattavat fanittaa useita artisteja, kun 30 vuotta sitten elämä omistettiin pelkästään yhdelle bändille.

Firthin mielestä jokaisen pitäisi muistaa, millaista fanittaminen ja etenkin nuoruus on.

– Älä koskaan unohda 16-vuotiasta sinussa. Emme ole välttämättä vanhempina yhtään sen fiksumpia, ja se impulsiivinen nuori sisälläsi voi jopa pelastaa sinut tai ainakin tuoda vanhat kaverit yhteen.