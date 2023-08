Suomessa 18 vuotta asunut Aziza Hossaini seuraa entisen kotimaansa tilannetta kauhulla: ”Tämä on vaarallista kaikille maailman naisille”

Ehkäisy, opiskelu, autolla ajaminen ja työn tekeminen ovat Afganistanissa naisilta kielletty. Samoin puistoissa, ravintoloissa sekä kauneushoitoloissa käyminen ja jopa hautausmailla vierailu.

Afganistanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt radikaalisti sen jälkeen kun Taliban-hallinto otti maassa vallan länsijoukkojen vetäydyttyä elokuussa vuonna 2021.

Afganistan-asiantuntija Aziza Hossainin mukaan maassa on puhjennut naisten oikeuksien näkökulmasta maailman suurin ihmisoikeuskriisi.

– Naisten oikeuksia on systemaattisesti ja radikaalisti leikattu kuukausi kuukaudelta, eikä suunta ole helpottamaan päin – päinvastoin, Hossaini sanoo.

Avaa kuvien katselu Afganistan-asiantuntija Aziza Hossaini on kotoisin Afganistanista, mutta hän on asunut Suomessa viimeiset 18 vuotta. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Hän kertoo, miten Taliban-hallinto lupasi valtansa alkumetreillä, että naisten oikeuksiin tulee vain joitain muutoksia.

Monilla oli kuitenkin muistissa talibanien ensimmäinen hirmuvaltakausi, jonka aikana talibanit muun muassa teloittivat naisia julkisesti Kabulin Ghazi-urheilustadionilla.

– Pian selvisi, että naisten oikeudet tullaan leikkaamaan kokonaan. Ensin leikattiin yli kuudesluokkalaisten tyttöjen oikeus mennä kouluun. Nyt naiset eivät saa mennä töihin ja heiltä evättiin oikeus opiskella suurinta osaa aloista.

Taliban-hallinto asetti ensitöikseen naisten pukeutumiseen tiukat ohjeet: nyt jopa pienet tytöt joutuvat käyttämään koko vartalon peittävää burkaa.

Samalla naisilta vietiin mahdollisuudet käydä töissä, luoda uraa, saada palkkaa tai päättää omista vaatteistaan.

Tiukennuksia on perusteltu Taliban-hallinnon tulkinnoilla sharia-laista.

– Alkuun naisille annettiin oikeus opiskella tiettyjä aloja, mutta kun järkyttävät korkeakouluopiskelijanaisten myrkytykset tapahtuivat, viimeisetkin mahdollisuudet opiskella vietiin pois, Hossaini sanoo.

Aiheesta lisää: Iranissa tyttöjä myrkytetään kouluissa – kuka haluaa estää heitä opiskelemasta?

Avaa kuvien katselu Talibanien pahamaineiset moraalipoliisit pystyttivät tien reunaan väliaikaisen tarkastuspisteen Kabulissa keväällä 2023. Partio pysäyttää autoja ja tarkistaa, että kaikki on Talibanien sharia-lain tulkinnan mukaista. Kuva: Maija Liuhto

Hossainin mukaan Afganistanin ihmisoikeusaktivistit epäilevät vahvasti, että talibanit itse myrkyttivät naisopiskelijoita. Myrkytystapausten jälkeen ilmoitettiin, että yliopistot ovat suljettu toistaiseksi naisilta kokonaan.

Väliaikainen ratkaisu on ollut voimassa siitä lähtien.

Naisasiain ministeriön lakkautettiin, tilalle hyveen ja paheen ministeriö

YK:n raportti kertoo Afganistanin terveyden ja hyvinvoinnin ministeriön ilmoittaneen toukokuussa, että vain miespuolisille lääketieteen opiskelijoille sallitaan jatko-opintoihin edellytettäviä kokeita. Kyseiset kokeet ovat edellytyksenä erikoistumisessa lääketieteellisissä opinnoissa.

Talibanien tulkinnassa sharia-laista mieslääkäri ei voi hoitaa naispotilaita. Kun uusia naislääkäreitä ei valmistu, ovat kaikki naiset vaarassa.

Toimittaja Maija Liuhto kertoo raportissaan, kuinka Afganistania hallitseva Taliban-liike sulki joulukuussa 2022 yliopistot naisilta ja heti perään myös yksityiset koulutuskeskukset yli kuudesluokkalaisilta tytöiltä. Nyt naiset eivät saa osallistua edes yliopiston pääsykokeisiin.

Afganistanissa syyttäjänvirasto, naistenoikeusjärjestöt ja ihmisoikeuskomissio ovat talibanien toimesta lakanneet toimimasta. Naiset eivät enää myöskään saa toimia politiikassa.

Naisasiain ministeriön korvannut hyveen ja paheen ministeriö ilmoitti keväällä, että naiset ja tytöt eivät enää saa käydä ravintoloissa. Poikkeuksen tekevät erityiset juhlapyhät, mutta silloinkin naisasiakkaan mukana on oltava miessaattaja, joka on joko isä, veli tai aviopuoliso.

Keväällä naisilta evättiin pääsy puistoihin ja huvipuistoihin. He eivät voi myöskään matkustaa ilman miespuolista saattajaa.

Moraalin levittämisen ja paheiden torjunnan ministeriö ilmoitti alkukesästä, että kaikki naisten kauneushoitolat suljetaan ja niiden lisenssit kumotaan 25. heinäkuuta alkaen. Lausunnossa todettiin, että kauneushoitoloiden toiminta on sharia-lain vastaista ja turhaa kulua.

– Opiskelu, työskentely, pukeutuminen, matkustaminen – kaikki on säädelty. Nyt jopa se, miltä nainen burkan alla näyttää, on säädelty, Hossaini sanoo.

Myös naisten seksuaaliterveyteen puututtiin, kun talibanit kielsivät maan apteekkeja myymästä ehkäisyvälineitä.

Toukokuussa moraalin levittämisen ja paheiden torjunnan ministeriö asetti direktiivin, joka kieltää naisten käynnit hautapaikoilla, hautausmailla ja pyhäköissä.

Syvään juurtunut naisviha

Hoissainin mukaan oikeutensa menettäneillä naisilla ei ole mitään virallista paikkaa tai tahoa, jonka kautta he voisivat vaatia oikeuksiaan takaisin.

– Tilanne on lisännyt naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Darinkielisissä uutisissa kerrotaan päivittäin raportteja, jossa nainen on joutunut kylmäverisen väkivallan uhriksi. Tekijäksi on voinut valikoitua naisen omia sukulaisia, talibaneja ja jopa tuntemattomia ihmisiä. Naisten elämällä ei ole mitään arvoa. Tämä ahdinko on lisännyt naisten pakkoavioliittoja, masentuneisuutta sekä itsemurhien määriä.

Hossainin mukaan afganistanilaisen yhteiskunnan syvään juurtunut naisviha ei pesi pelkästään talibanien, vaan myös heimojohtajien ja uskonnollisten johtajien keskuudessa. Talibanien valta on riippuvainen naisten aseman alistamisesta.

– Naisen asema Afganistanissa on se, että ensin olet jonkun tytär ja sisar, ja sen jälkeen olet vaimo ja teet mahdollisimman paljon poikalapsia. Talibanit, monet uskonoppineet ja heimojohtajat pitävät naisia suurimpana uhkana valta-asemalleen.

Avaa kuvien katselu Abdul Ghani Baradar on afganistanilainen poliitikko ja uskonoppinut. Hän toimii talibanin hallinnon virkaa tekevänä varapääministerinä. Baradar on ollut Talibanin maan näkyvin edustaja vuodesta 2019. Taliban-hallinnon korkein johtaja Hibatullah Akhundzadan on pysytellyt poissa julkisuudesta. Kuva: STELLA Pictures / ddp

Naisten oikeuksien puolustajat kohtaavat maassa äärimmäistä väkivaltaa. Mielenosoituksiin osallistuminen voi johtaa vankilatuomioihin (Nimrokh media) ja julkisiin ruoskintoihin.

– Jos naiset voisivat opiskella, he kasvattaisivat lapsia, jotka eivät hyväksyisi talibanien äärimmäisiä arvoja. Jokaisen naisen, joka yrittää nousta esiin, ääni vaiennetaan äärimmäisen raa’alla väkivallalla.

Myös miesten tilanne on vaikea. Afganistanissa on voimissaan kunnia-ajattelu, jossa miehen ja koko suvun kunnia on sidoksissa naisen toimintaan. Tilanne on erityisen vaikea ihmisoikeusaktivisteille.

– Jos osallistuu naisten oikeuksia edistävään mielenosoitukseen, voi joutua vankilaan. Jos nainen talibanien toimesta vankilassa raiskataan, aiheuttaa se kunnian menetyksen perheen miehille. Usein miehet haluavat, että sisko tai vaimo mieluummin surmataan kuin että hän palaisi takaisin kotiin.

YK on toiminut yhteistyössä Talibanien vankilahallinnon kanssa ajamalla tutkimusta väitteistä seksuaalisesta väärinkäytöksestä (CBS News) Faryabin, Jawzjanin ja Samanganin naisvankiloissa.

Talibanien maakuntaviranomaiset yhdessä vankilahallinnon edustajien kanssa vierailivat myöhemmin kyseisissä vankiloissa tutkiakseen väitteet.

Vierailuraporteissa todettiin, että väitteet olivat perusteettomia.

Hossainin mukaan lukuisat uutiset ja esimerkiksi Elaha Delawarzain tapaus osoittavat (Independent), että vierailuraportti ei pidä paikkaansa vaan väkivallan ja kidutuksen ohessa naiset joutuvat vankiloissa myös julmien raiskausten uhreiksi. Naiset eivät ole Afganistanissa turvassa missään.

– Naiset eivät ole turvassa kotona, koska kunniakontrolli on niin syvään juurtunut ja voimakas perinne perheissä. Eivätkä he ole turvassa kodin ulkopuolellakaan, missä talibanit vainoavat heitä.

Hossaini: ”20 miljoonaa naista orjuutetaan”

Alistumisen kierre kulkee sukupolvelta toiselle. Hossaini kertoo, miten äidit useimmiten pyrkivät kasvattamaan tyttäristään kuuliaisia, jotteivät nämä joutuisi vaaraan. Rohkea, oikeuksiaan vaativa nainen on Afganistanissa jatkuvassa hengenvaarassa.

– Hän voi milloin tahansa tulla surmatuksi talibanien kidutuksen, kivityksen tai sukunsa miesten kunniamurhan seurauksena. Tällaista naisten oikeuksien kriisiä ei ole missään muualla maailmassa. 20 miljoonaa naista orjuutetaan, ja koko maailma pysyy hiljaa. Tämä on vaarallista kaikille maailman naisille.

Avaa kuvien katselu Kabulin kaduilla ei kasvoja näy. Talibanien tiukat tulkinnat sharia-laista kieltävät kasvokuvien esittämisen ja musiikin kuuntelun. Kuva: Maija Liuhto

Hossaini kertoo, että kanssakäymisessä afgaaninaisten kanssa välittyy kuva, jossa naiset ovat pettyneet maansa miehiin ja kansainvälisiin tahoihin. He kokevat, että heidät on hylätty.

– He kokevat voimattomuutta kaiken tämän edessä. Naisista tuntuu kuin kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, YK, Afganistanin miehet ja koko muu maailma olisivat kääntäneet heille selkänsä.

Hosseinin mielestä kansainvälisen yhteisön tulisi muodostaa yhteinen linja sille, mitä kriisille tehdään. Hänen mukaansa tilanne voi vielä mennä huonommaksikin.

Moni pelkää, että vallassa olevien talibanien pashtu-heimojen yksinvalta voi johtaa fasismin nousuun ja muiden etnisten ryhmien sortoon ja syrjäyttämiseen. Tämä näkyy nyt erityisesti hazaro-heimon vaikeassa tilanteessa. Myös heiltä on monet oikeudet karsittu.

Talibanit eivät salli naisten liikkumista kodin ulkopuolella ilman miespuolista sukulaista. Tämä on erittäin hankalaa esimerkiksi naisleskille.

– Maassa on lukuisien sotien johdosta paljon leskiä, jotka ovat vaarassa joutua pakkoavioliittoihin. Pakkoavioliitto tarkoittaa käytännössä seksiorjuutta.