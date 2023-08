Näin pääministeri Petteri Orpo arvioi kokoomuksen kannatuksen romahdusta – sanoo, että rasismi voi johtaa ministerin vaihtumiseen

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pohtii rasismikeskustelun vaikutuksia puolueen kannatuksen laskuun.

– Rasismikeskustelu on vakava, suomalaiset ovat siitä huolissaan, olen myös itse. Se näkyy varmasti jonkin verran tässä galluptuloksessa, Orpo kommentoi Ylelle.

Hän pitää tärkeänä, että rasismikeskustelu saadaan loppumaan.

– Itse tulen tekemään kaikkeni, että hallituksen työskentelyssä ei suvaita minkäänlaista rasismia tai syrjintää. Tähän tullaan puuttumaan ja tarvittaessa se voi tulla johtamaan vaikka ministerin vaihtumiseen jos tätä sääntöä rikotaan, Orpo sanoo.

Hän kertoo jälleen, että hallitus aikoo antaa tiedonannon, jossa tehdään selväksi, että hallitus ei hyväksy minkäänlaista rasismia.

– Tulee hyvin konkreettinen, yksityiskohtainenkin ohjelma, johon haetaan sadalta asiantuntijataholta vielä lisää ideoita toimenpiteiksi, joilla edistetään syrjimättömyyttä, tasa-arvoista Suomea ja rasismin vastaista Suomea.

Yle julkaisi tänään tuoreen kannatusmittauksen, jossa kokoomuksen kannatus laski 2,3 prosenttiyksikköä. Puolue menetti kärkipaikkansa SDP:lle.

SDP iloitsee noususta, PS:n Jani Mäkelä: ”Kesäkohujen vellomista”

SDP:n toinen varapuheenjohtaja Ville Skinnari iloitsee puolueen noususta kannatusmittauksessa kokoomuksen ohi kärkipaikalle, mutta on huolissaan tilanteesta, jossa Suomi nyt on.

– Olen huolissani, että hallitus ei ole sisäisesti toimintakykyinen eikä silloin tietenkään ulkoisesti toimintakykyinen. Kyllä pääministeri Orpon tiimalasissa aika käy vähiin. Nyt pitää löytää ratkaisuja, enää eivät puheet riitä, Skinnari sanoo.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä kommentoi puolueen kannatuksen yhden prosenttiyksikön laskua.

– Tällaisia pieniä notkahduksia aina kohujen yhteydessä tapahtuu, ja sitten [kannatus] palautuu entiselleen. En olisi huolissaan, Mäkelä toteaa.

Hän arvioi, ettei suurin osa perussuomalaisten kannattajista välitä kohuista, joita on nähty puheenjohtaja Riikka Purran (ps.) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanin (ps.) ympärillä.

– Nyt pitäisi oikeasti päästä töihin ja antaa näiden kesäkohujen vellomisten olla tässä, Mäkelä sanoo.

Tutkija: PS:n kannattajat eivät hätkähtäneet rasismista

Helsingin yliopiston politiikan tutkija Johanna Vuorelma arvioi, että rasismikohut ovat iskeneet kokoomukseen kovemmin kuin perussuomalaisiin, koska kannattajien odotukset ovat erilaisia.

– Perussuomalaisten kannattajat eivät näe tässä mitään uutta, vaan se on linjassa sen kanssa mitä puolueelta odotetaan, Vuorelma kertoo.

Hän pitää puolueiden johtajien, erityisesti pääministerin merkitystä tärkeinä puolueidensa kannatukselle, mutta varoittaa silti tekemästä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä Orpon vaikutuksesta kokoomuksen kannatukseen.

– Orpon toiminnalla on voinut olla jonkin verran vaikutusta, mutta ei se selitä kaikkea, Vuorelma sanoo.

Tutkija Mikko Majander ajatuspaja Magmasta arvioi Ylen aamussa, että RKP:n kannatuksen lasku voi maksaa puolueelle paikan europarlamentissa.

– RKP:llä on se hankaluus, että heillä on vaalikannatuksessa monta paikkaa jotka ovat aina liipasimella ja pitää voittaa. Ja nyt on eurovaalit tulossa, Majander sanoo.

