Luvaton piharavintola jatkaa toimintaansa Turussa – naapureille elämä on välillä yhtä Ruisrockia

Turun Seurahuoneen pihalle rakennettu ravintola on toiminut neljä vuotta ilman lailista rakennuslupaa. Miika Hakanen katselee pihaltaan ravintolaa. Kuva vuodelta 2022.

Turku ei purata asemakaavan vastaisesti rakennettua ravintolaa, vaikka oikeus on kahteen kertaan todennut rakennusluvan laittomaksi. Kolmas rakennuslupa samaan tarkoitukseen on tulossa käsittelyyn.

Turussa on kiistelty pitkään luvattomasta hotellin piharavintolasta keskustassa.

Vaikka Turun hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös kumosi Turun Seurahuoneen piharavintolan rakennusluvan, toiminta jatkuu todennäköisesti kauan. Oikeuden päätöksen jälkeen kaupungille on tehty uusia hakemuksia. Turun rakennuslautakunta on myöntämässä Osakeyhtiö Eerikinkatu 23:lle poikkeamisluvan. Sen jälkeen on tarkoitus myöntää ravintolalle jo kolmas rakennuslupa.

Turun Osuuskaupan Gunnar Backyard-ravintola aloitti toimintansa kesällä vuonna 2019 Turun keskustassa. Ravintola rakennettiin Hotelli Seurahuoneen pihan puolelle asemakaavassa pysäköintipaikoiksi määritellylle kohdalle. Kyseessä on asuinkerrostalojen rajaama umpikortteli.

Ravintolalle on aiemmin myönnetty kaksi lupaa, mutta molemmat on todettu oikeudessa laittomiksi.

Rakentaminen kuumentaa tunteita Turussa: Naapurin pihalle ilmestyi iso ravintola – rakennuslupaa käsitellään oikeudessa jo toista kertaa

Naapuritaloyhtiö vaatii nyt aluehallintovirastolta anniskelulupien perumista laittomasti rakennetulta ravintolalta ja kaupungilta toimenpiteitä ravintolan purkamiseksi.

– Emme hyväksy piharavintolan toimimista enää yhtään kauempaa. Meno on välillä ollut kuin Ruisrockissa, toteaa naapuritaloyhtiö Asunto Oy Humalkiven hallituksen puheenjohtaja Miikka Hakanen.

Turun rakennuslautakunta käsittelee uusia lupahakemuksia seuraavassa kokouksessaan. Kaupunki ei voi purattaa rakennelmia hallintopakkoa käyttäen, kun hakemusten käsittely on kesken.