HS: Tiitisen listalla on Tampereen yliopistolla ennen vuotta 1990 toimineita henkilöitä

Entisen suojelupoliisin päällikön Seppo Tiitisen listalla on Helsingin Sanomien mukaan Tampereen yliopistossa vuonna 1990 tai sitä ennen työskennelleitä henkilöitä.

Tiitinen kertoo HS:n haastattelussa, että hänen muistikuvansa mukaan listalla on ainakin tutkijoita

– Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa oli maailmaa syleilevää porukkaa, kertoo Seppo Tiitinen lehden haastattelussa.

Kyseinen lista on yhä salattu, mutta Seppo Tiitinen on ajan mittaan kertonut joitain tietoja asiakirjan sisällöstä.

Tampereen yliopistoa koskeva tieto on esitetty jo kirjassa Kremlin jalanjäljet – Suomettuminen ja vuoden 2002 vakoilukohun tausta.

Niin kutsutulla ”Tiitisen listalla” viitataan Supon vuonna 1990 saamaan vihjelistaan suomalaisista, joilla on voinut olla mahdollisia yhteyksiä Itä-Saksan (DDR) tiedustelupalvelu Stasiin. Suomi sai listan Länsi-Saksan tiedustelupalvelu BND:ltä.

Listan julkaisemista on vaadittu toistuvasti

Listan julkaisemista on vaadittu useaan otteeseen, mutta suojelupoliisi on siitä toistuvasti kieltäytynyt. Viimeisimpänä listan julkaisua on vaatinut perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) on puolestaan kommentoinut, ettei listaa voi julkaista poliittisella päätöksellä.

Supo on vedonnut listan salaamisen perusteena olevan kansainvälisen yhteistyön periaatteisiin.

Tiitinen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa ymmärtävänsä supon perustelut asiakirjan salaamiselle vielä 30 vuotta myöhemmin. Hänen mukaansa Suomen lainsäädännön mukaan tieto on salaista, kun viranomainen niin päättää.