Ruokavirastolta uusi päätös turkiseläinten lopettamisesta yhdellä tilalla, lisää on työn alla – koskevat 14 000:ta eläintä

Minkit lopetetaan kaikilla turkistarhoilla, joilla on todettu lintuinfluenssaa.

Ruokavirasto on tänään torstaina tehnyt päätöksen turkiseläinten lopettamisesta yhdellä uudella turkistilalla.

– Lisäksi neljän muun tarhan lopetuspäätös on valmisteilla. Viidellä tilalla on eläimiä yhteensä 14 000, joista minkkejä on 4 000 ja kettuja 10 000, kertoo Ruokaviraston osastonjohtaja Terhi Laaksonen.

Käytännön mukaisesti kaikki tilan minkit lopetetaan, kettuja lopetetaan tapauskohtaisesti.

Tilat sijaitsevat Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Aikaisemmin Ruokaviraston päätöksellä 70 000 turkiseläintä on määrätty lopetettavaksi.