Tenojokivarressa toivotaan yhä kyttyrälohipadon purkamista, vaikka Norja myöntyi avaamaan padon päivisin: "Se on ollut vain kuin leikkiaita"

Norja päätti tällä viikolla pitää Tenon kritisoitua kyttyrälohipatoa auki päivisin. Paikalliset ovat enimmäkseen tyytyväisiä päätökseen, vaikka monet yhä toivovat padon purkamista.

Paikalliset kalastajat Oskar Trosten ja Tormod Nilsen näkevät hyvänä asiana padon auki pitämisen päivisin. Heidän mielestään padosta ei ole ollut hyötyä kyttyrälohen estämisessä, sillä vieraslajia on noussut suuria määriä jokea ylös. Siksi heidän mielestään padon voisi purkaa pois.

– Se on ollut vain kuin leikkiaita. Sen ohi on mennyt jo niin paljon kyttyrälohia, ettei sillä tee mitään, sanoo Nilsen.

Suomessa sekä viranomaiset että paikalliset ovat vaatineet padon avaamista. Trosten uskoo, että Suomessa tehdyt valitukset vaikuttivat Norjan päätökseen.

Alakönkäällä asuva Hans-Erik Varsi näkee padon auki pitämisessä päivisin sekä hyviä että huonoja puolia. Huonona puolena hän näkee sen, että padon avaamisen takia voi lohiparvien mukana päästä myös kyttyrälohiparvia.

– Siinä mielessä on hyvä, kun kerran pato ei ole toiminut lohen nousun kannalta, vaan sitä on jouduttu avaamaan, jotta Tenon lohi pääsee uimaan, sanoo Varsi.

Utsjokelaisen Sammol Lukkarin mielestä norjalaisten patokokeilu on epäonnistunut. Hän uskoo saamelaisten saavan tavallisilla kulkutusverkoilla enemmän kyttyrälohia kuin padolla.

Tutkimusprofessori: ”Osan aikaa auki on parempi kuin ei mitään”

Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö pyrkii toimillaan vastaamaan Taanan kunnan ja Suomen maa- ja metsätalousministeriön vaatimuksiin avata Tenon alajuoksulla Norjan puolella olevan padon, jonka tarkoituksena oli kyttyrälohen nousun estäminen.

– Osan aikaa auki on parempi kuin ei mitään. Etenkin kun aukko on käsittääkseni syvimmän uoman kohdalla, jota Tenon lohet ovat käyttäneet, sanoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro.

Norjasta ei ole informoitu maa- ja metsätalousministeriötä asiasta etukäteen eikä kysytty heiltä mielipidettä padon avaamiseen, kertoo ministeriön erityisasiantuntija Roni Selén. Myös hän uskoo padon avaamisen päivisin olevan parempi vaihtoehto kuin kokonaan suljettu pato.

Patoa on kokeiltu avata lyhyeksi aikaa aiemmin, kun Atlantin lohia oli kertynyt padon alle. Tilanne on kuitenkin eri nyt, kun pato on jatkuvasti auki päiväsaikaan, arvelee Erkinaro.

– Riippuen siitä mitä kalaa sinne on kertynyt, niin avaaminen voi toimia eri tavalla kuin kokeilujen aikana.

Erkinaron mukaan kyttyrälohen vaellus on enimmäkseen ohi. Hän näkee nyt tärkeänä sen, että Atlantin lohet pääsevät nousemaan jokeen.