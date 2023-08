Pohjoisessa sähköbussien määrän ennakoidaan kasvavan nopeasti – Oulun ensimmäiset sähköbussit on otettu käyttöön tänä kesänä

Joukkoliikenteen sähköistyminen etenee myös pohjoisessa. Oulun seudun joukkoliikenteessä ensimmäiset sähköbussit tulivat liikenteeseen kesäkuussa, kun Koiviston auto toi linjoilleen seitsemän Volvon sähköbussia.

Liikennepäällikkö Heikki Kukkala Koiviston Auto Oulusta kertoo, että autoista on tullut hyvää palautetta niin kuljettajilta kuin matkustajiltakin. Eniten on kiitelty autojen hiljaisuutta, ja kuljettajia ovat ilahduttaneet myös auton ajo-ominaisuudet.

Nyt sähköbussien määrä kasvaa viiteentoista, kun sekä Oubus että Revon turistiliikenne ottavat käyttöön kumpikin neljä autoa. Tänä syksynä lähes kymmenen prosenttia Oulun seudun joukkoliikenteen busseista kulkee siis sähköllä, laskee Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho.

– Määrä on vielä aika pieni, mutta jostain on aloitettava. Meillä päättyy ensi maanantaina iso kaupunkiseudun kilpailutus, ja odotamme tarjouksia, joissa sähköbussien määrä kasvaisi ensi kesänä, kun nyt kilpailutettavat linjat aloittavat.

Kaupunki myös ohjaa sähköbussien määrän kasvattamiseen, sillä niistä saa kilpailutuksessa perinteisiä busseja paremmat pisteet.

Sähköä kuluu ja se asettaa vaatimuksia myös latausinfralle

Sähköbussien hankintahinta on vielä noin kaksinkertainen perinteiseen diesel-käyttöiseen bussiin verrattuna, mutta Oubusin liiketoimintajohtaja Ronja Lindemanin mukaan hintaeroa kiritään kiinni käyttökuluilla, koska autojen akusto mahdollistaa parhaimmillaan koko päivän ajamisen ilman latauksia.

– Käyttökustannukset ovat huomattavasti edullisemmat. Jokainen tietää, että pörssissä sähkö on yöaikaan edullista ja öisinhän nämä ladataan.

Lindeman korostaa myös, että Oulun ja Kempeleen väliseen liikenteeseen tulevien sähköbussien osalta sopimus liikennöinnistä on kahdeksaksi vuodeksi, eli investoinnit on tehty pitkällä tähtäimellä.

Avaa kuvien katselu Oulun seudulla ensimmäiset sähköbussit aloittivat liikennöinnin tänä kesänä. Monissa muissa Suomen suurissa kaupungeissa sähköbusseja on liikennöinyt jo vuosien ajan. Kuva: Elisa Kinnunen / Yle

Oubusille ja Revon turistiliikenteelle bussit toimittaa kiinalainen Yutong. Autoja maahantuovan Yes-Eu:n myyntijohtaja Mikko Summala kertoo, että kaupunkiliikenteessä bussien ohella oleellista on ymmärtää myös autojen latausinfran tarpeet.

– Sähköinfra on ihan uusi kysymys ja se voi tulla yllätyksenä liikennöitsijöille. Tällainenkin bussi, jos sillä ajetaan 500 kilometriä päivässä, voi viedä 500 kWh energiaa. Sitten kun busseja on 10–50, niin energian ja sähköinfran tarve on valtava.

Esimerkiksi Koiviston Auton sähköbussit ladataan Oulun Välivainion varikolla, ja kesäaikaan niiden latausteho ja toimintamatkat ovat olleet odotetulla tasolla. Lähestyvä talviaika vaikuttaa näihin ominaisuuksiin, mutta Heikki Kukkala uskoo, että sähköbussien toiminta onnistuu pohjoisessa myös talviaikaan.

Oubus ja Revon turistiliikenne alkavat ajaa sähköbusseilla linjoja, jotka ulottuvat Oulun ympäristökuntiin, eli sähköbusseilla ajetaan myös kaupungin sisäisten linjojen ulkopuolella.

Millaiset olivat tunnelmat ratin takana, kun Oubusin liiketoimintajohtaja Ronja Lindeman hyppäsi sähköbussin ratin taakse? Jutun lopusta kuulet, millaisella äänimerkillä hiljaiset sähköbussit ilmoittavat pysäkille saapumisesta. Toimittajana Hanna Juopperi.

Mitä mieltä olet sähköbusseista? Voit osallistua keskusteluun 5.8. kello 23:een saakka.