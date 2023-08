Mika Aaltola pyrkii presidentiksi: katso suoraa lähetystä

Ristiriitaisia viestejä

Ylen toimittaja Marica Paukkeri arvioi juuri ennen tiedotustilaisuuden alkua, että Mika Aaltola on aiemmin antanut melko ristiriitaisia viestejä siitä, lähteekö hän presidenttiehdokkaaksi vai ei.

Tällä viikolla tuli kuitenkin tieto, että Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin ilmoitettiin keskiviikkona yhdistys, joka on pyytänyt Aaltolaa tavoittelemaan presidenttiehdokkuutta. Sen nimi on Suomen turvattu tulevaisuus ry, ja Aaltolan vaimo Kirsi Aaltola on sen hallituksen jäsen.