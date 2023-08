Jari-Matti Latvala sai jopa kovan kilpakumppaninsa unelmoimaan – Kalle Rovanperä puolestaan tylytti Jyväskylän MM-rallin avauspätkää

Jari-Matti Latvala on saanut kovasti kannustusta Keski-Suomessa. Keskiviikkona hän pääsi vilkuttamaan yleisölle seremoniallisessa lähdössä Jyväskylän satamassa.

Yle välittää Jyväskylän MM-rallin tapahtumat kattavasti: Kuuntele suorana Ralliradiosta alusta loppuun ja katso kohokohtaklipit tuoreeltaan Ylen huippusuositusta ralliseurannasta.

JYVÄSKYLÄ.

Latvala! Latvala!

Kun Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala astelee Jyväskylän MM-rallin ensimmäisen kilpailupäivän päätteeksi autostaan ulos Jyväskylän satamassa, häntä on vastassa todella innokkaita nuoria lapsia.

He suorastaan janoavat nyt yhden kisan ajaksi palanneen Latvalan nimikirjoitusta. He huutavat useampaan otteeseen suomalaisen rallikonkarin nimeä. Vielä silloinkin, kun Latvala on jo kuitannut hetken päästä tulevansa yhteiskuviin ja antamaan nimikirjoituksia.

Hetkeä aiemmin Latvala oli tullut kartanlukijansa Juho Hännisen kanssa Harjun kaupunkierikoiskokeen maaliin. Latvala kuvaili riemuissaan tunnelmia maalissa.

– Olen todella onnellinen, kun pääsin takaisin. Tämä on mahtava mahdollisuus, hyvät fiilikset, Latvala hehkutti.

– 20 vuotta sitten, kun ajoin ensimmäistä kertaa Jyväskylässä, näköni oli lähteä jännityksestä. Nyt oli ihan eri fiilis, Latvala vertaili.

Jari-Matti Latvala hehkui onnesta Harjun EK:n maalissa.

Kun satamassa Latvalalta kysyy ensimmäisen kilpailupäivän hetkestä, suomalainen palauttaa mieliin sen, miksi hän on ratissa. Latvala on päässyt ajamaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lähes kaikilla pääluokka WRC:n luokituksen autoilla.

Nyt hän kokee uusimman eli Rally1-auton, jossa hyödynnetään hybriditeknologiaa.

– On päässyt sisään autoon. Se on ollut isoin juttu. Olen saanut paljon oppia, Latvala kuvailee.

On 38-vuotias Latvala ehtinyt ihastelemaan häntä kannustavaa yleisöäkin.

– Ihmiset muistavat minut ja kannustavat älyttömästi ennen erikoiskokeita. Se on kyllä huikeaa, vuonna 2020 Ruotsissa edellisen kerran rallin MM-sarjassa ajanut Latvala tunnelmoi.

Avaa kuvien katselu Jari-Matti Latvala jakoi nimikirjoituksia nuorille faneille Jyväskylän MM-rallin avauspäivän jälkeen. Kuva: Roope Visuri/ Yle

Kaikkien aikojen eniten MM-rallikilpailuja ajaneen suomalaisen innostus on pantu merkille myös kilpakumppanien joukossa.

– Intoa on kuin ilmapallossa. Niin kuuluukin, kun saa mahdollisuuden. Ralli on ollut Jari-Matin elämä. Tosi kiva, että hän pystyy nauttimaan ja toivottavasti pystyy nauttimaan loppukisankin ajan, Esapekka Lappi kuvailee.

Harjun erikoiskokeen maalissa nähtiin myös Lapin tallikaverilta Thierry Neuvillelta tyylikäs ele. Latvalan kanssa pitkään myös vastakkain kisannut Neuville ihasteli Latvalan menoa.

– Toivon, että Jari-Matti nauttii tästä viikonlopusta. Tiedämme, kuinka paljon hän rakastaa ajamista. Tämä on hänelle upea mahdollisuus. Olisin todella iloinen, jos saisin samanlaisen mahdollisuuden lopettamisen jälkeen, Neuville unelmoi.

Neuville jatkoi vielä suitsutustaan Yle Urheilulle myöhemmin huoltoparkissa.

– Jari-Matti on todella rehellinen kaveri. Ehkä joskus liiankin. Hän ei ole koskaan muuttunut. Hän tekee siitä, mitä tykkää, Neuville hehkutti.

Avaa kuvien katselu Thierry Neuville oli Harjun avauserikoiskokeen kakkonen. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Rovanperä avasi, miksi ei tykkää Harjusta

Neuville nautti Harjusta jälleen kerran ja oli kiinni pohja-ajassa, kunnes entinen tallikaveri Ott Tänak pyyhälsi ykköseksi 0,7 sekunnin turvin. Neuville on ollut monesti Harjulla iskussa.

Hän selitti asiaa niin, että tykkää muutenkin kaupunkierikoiskokeista. MM-sarjan kärkinimi Kalle Rovanperä oli kolmas taipuen Neuvillelle 0,1 sekunnilla.

EK 1: Rovanperä taipui niukasti Tänakille

Toisin kuin Neuville, Rovanperä on ehtinyt todeta jo pariin otteeseen tällä viikolla eri haastatteluissa, että ei tykkää Harjun erikoiskokeesta. Hän piti suoritustaan hyvänä etenkin siksi, koska oli vetänyt yhdessä kohtaa pätkää leveäksi.

– Harju on vaan tehty ylimääräisen ahtaaksi kaikilla betoneilla. Harju on ajettava ja hieno pätkä, mutta ei se ole kivaa kierrellä kiviä ja betonia koko ajan. Ei pysty menemään jouheasti. Pätkä on nätisti ajamista, mitä monesti kaupunkierikoiskokeet ovat. Harjulla vielä ajellaan kivien välissä, Rovanperä perusteli Yle Urheilulle tympeyttään pätkää kohtaan.

Joka tapauksessa Rovanperä nautti suurta kansansuosiota pätkällä. Ikkunoissa kannustettiin kovasti suomalaista.

– Uskomaton tunnelma, pystyin tuntemaan,miten hienosti saimme katsojilta kannustusta. Ei sellainen pätkä, mistä tykkään, mutta mahtava fiilis, kun oli noin paljon väkeä, Rovanperä kiitteli Jyväskylän rallikansaa Harjun erikoiskokeen maalissa.

Avaa kuvien katselu Kalle Rovanperää kannustettiin ikkunoista. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Avaa kuvien katselu Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

Harjun EK:n yleisömäärää ja tunnelmaa Kalle Rovanperä hehkutti kyllä vuolaasti.

Yle välittää Jyväskylän MM-rallin tapahtumat kattavasti: Kuuntele suorana Ralliradiosta alusta loppuun ja katso kohokohtaklipit tuoreeltaan Ylen huippusuositusta ralliseurannasta.