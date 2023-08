Ohitus tavallisella työmatkalla säästää aikaa vain pari minuuttia: ”Kannattaa tosi harvoin”, sanoo Liikenneturva

Ohituksen tekevän sekä ohitettavan on huomioitava toisensa ja muu ympärillä oleva liikenne. Ohittaminen maantiellä onkin yhteispeliä.

Ohittaminen on etenkin kaksikaistaisilla teillä vaaratilanne. Ohittamisen aikana kuljettaja joutuu olemaan vastaantulevien kaistalla ja varmistamaan, että edessä on riittävästi näkyvyyttä sekä tilaa ja että ohittamisen voi tehdä turvallisesti.

Ohittamisen hyöty riippuu monesta tekijästä. Eniten siihen vaikuttaa ajomatkan pituus.

Tavallisella työmatkalla hyötyä ohittamisesta ei juurikaan ole. Tilastokeskuksen julkaiseman tutkimuksen mukaan keskimääräiset työmatkat Suomessa kestävät noin 23 minuuttia.

– Keskimääräisellä työmatkalla tai perinteisellä päivittäisellä matkalla ohittaminen kannattaa tosi harvoin. Jos nopeusrajoitus mahdollistaa selkeästi edellä olevaa ajoneuvoa kovemman nopeuden ja matkaa on kymmeniä kilometrejä, ohituksesta voi mahdollisesti jotain ajansäästöä saada, sanoo tiimipäällikkö Tomi Niemi Liikenneturvasta.

Avaa kuvien katselu Nelikaistaisilla teillä ohittaminen onnistuu usein sujuvasti, koska vastaantulevaa liikennettä ei ole. Kuva Kuutostieltä Lappeenrannasta. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Jos matka on lyhyt, kymmenen kilometriä, ajansäästö on puolentoista minuutin luokkaa, jos keskinopeus on 100 eikä 80 kilometriä tunnissa.

Ohittamisen muistilista Ennen ohitusta tarkkaile takana olevaa liikennettä ja varmista, että edessä oleva tieosuus on tyhjä riittävältä matkalta. Tee rauhalliset ajoliikkeet kaistoja vaihtaessa. Kerro vilkuilla hyvissä ajoin, että vaihdat kaistaa. Varaa riittävästi aikaa ja matkaa ohitukseen. Muista turvavälit. Palaa omalle kaistalle vasta, kun näet taustapeilistä ohitettavan ajoneuvon kokonaisuudessaan. lähde: Liikenneturva Avaa

Nopeutta ei ohittaessa saa nostaa yli sallitun rajan

Ohittamista vaikeuttavat keliolosuhteet. Etenkin sateella vesiliirron mahdollisuus kasvaa ja talvella lumi ja jää tekevät tiestä liukkaan.

Avaa kuvien katselu Pumppaavaa nopeutta ajavat eli nopeuttaan nostavat ja hiljentävät autoilijat ärsyttävät monia liikenteessä. Tämä ärsytys näkyy myös Liikenneturvan kyselyissä. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Ajonopeus ei saa nousta ohittajalla, eli tieosuuden nopeusrajoitusta tulee noudattaa ohituksessakin.

– Monilla on valitettavasti sellainen pinttynyt tapa, että kun laitetaan vilkku vasemmalle ja lähdetään ohittamaan, niin nopeus karkaa käsistä, muistuttaa Niemi.

Ohittaminen on yhteispeliä

Ohitettavakaan ei voi ajaa laput silmillä. Kuljettajan on syytä katsoa peileihin ja tarkkailla muuta liikennettä. Myös ajonopeus on pidettävä tasaisena.

– Oma nopeus saattaa lähteä helposti nousemaan, kun huomaa että rinnalla onkin toinen ajoneuvo. Missään vaiheessa omaa nopeutta ei pidä lähteä nostamaan, muistuttaa Tomi Niemi Liikenneturvasta.

Ohitusonnettomuuksia Suomessa sattuu ELY-keskuksen tilastoiden mukaan alle kymmenen vuodessa.