Lintuinfluenssavirus tappoi siipikarjaa jo 150 vuotta sitten – muuttumista ihmisten pandemiavirukseksi on pelätty aiemminkin

Etelä-Amerikassa Tyynenmeren rannikolle on ajautunut tuhansia lintuinfluenssaan kuolleita lintuja, mutta myös merilerijonia. Kuvassa on merileijonien ruumiita Aricassa Chilessä 4. huhtikuuta.

Nykyinen lintujen epidemia on tähän asti pahin Euroopassa. Huolta lisää se, että sairastuneita nisäkkäitä on aikaisempaa enemmän.

Kasvomaskeista ja kotieristyksistä on kulunut vain pari vuotta, ja jälleen saamme pelätä uutta pandemiaa. Uudenlainen lintuinfluenssavirus tappaa lintuja ennennäkemättömästi ja sitä on todettu myös lukuisilla nisäkkäillä.

Ihmisillä ei ole tavattu kuin yksittäisiä tartuntoja, eikä virus tartu ihmisestä toiseen. Virukset kuitenkin muuttuvat – sitä lintuinfluenssaviruskin on tehnyt vuosikymmenestä toiseen.

Lintuinfluenssaviruksen aiheuttama tauti on tunnettu siipikarjalla jo ainakin yli 150 vuotta, vaikkei viruksia vielä silloin tunnettu. Virusta löydetään vuosittain maailmalla villeistä linnuista ja siipikarjasta, toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän.

Virusta esiintyy luonnostaan villeissä sorsalinnuissa. Ne ovat usein oireettomia tai sairastavat hyvin lievän taudin. Siipikarja on herkempi oireiselle ja jopa tappavalle taudille.

Tässä jutussa kerromme merkittävistä tapahtumista lintuinfluenssan tunnetussa historiassa.

Ensimmäinen tunnettu maininta vuonna 1878

Varhaisin maininta siipikarjaa vaivanneesta lintujen hengitystietaudista, johon liittyy korkea kuolleisuus, on Italiasta vuodelta 1878.

Taudin aiheuttajaa ei tuolloin vielä tunnettu – influenssavirukset kyettiin eristämään vasta 1930-luvulla – ja tautia kutsuttiin linturutoksi.

Vuosina 1894 ja 1901 Italiassa raportoitiin uusista tartunnoista. Tauti levisi siipikarjakauppiaiden mukana Itävaltaan, Saksaan, Belgiaan ja Ranskaan.

Vuonna 1901 taudin aiheuttajaksi todettiin virus.

Lintuvirus muuttui ihmisten pandemiavirukseksi

Ensimmäisen maailmansodan kääntyessä kohti loppuaan lintujen virus muuntui virukseksi, joka aiheutti ihmisille tappavan influenssapandemian.

Espanjantaudiksi virheellisesti nimitetyn influenssan ensimmäinen tapaus todettiin Kansasissa Yhdysvalloissa maaliskuussa 1918. Pian tauti levisi Ranskaan, Saksaan ja Britanniaan.

Avaa kuvien katselu Espanjantaudista toipuvat sotilaat joutuivat vuonna 1918 karanteeniin Camp Funstonissa Kansasissa Yhdysvalloissa. Kansasissa todettiin maailman ensimmäinen espanjantautitapaus. Kuva: EPA

Kahdessa vuodessa tauti levisi lähes kaikille asutuille alueille. Tartunnan sai noin kolmannes maapallon väestöstä, arviolta 500 miljoonaa ihmistä. Arviot kuolleiden määrästä vaihtelevat 50:stä 100 miljoonaan.

Suomessa sairastui noin 210 000 ja kuoli noin 20 000 ihmistä.

Jälkikäteen lääketieteen kehityttyä havaittiin, että taudin aiheutti lintujen virusta muistuttava H1N1-virus.

Lintutaudin alkuperä alkoi selvitä

1950-luvulle tultaessa lintuinfluenssaa oli todettu siipikarjassa suurimmassa osassa Eurooppaa, Pohjois-Amerikassa, Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa.

Vuonna 1955 havaittiin, että tauti on A-tyypin influenssaviruksen aiheuttama. 1960-luvulla alkoi selvitä, että siipikarjan influenssa on yhteydessä villilintuihin ja ihmisten ja lintujen influenssavirusten välillä on yhteys.

Avaa kuvien katselu Loistutkija Edoardo Perroncito tunnisti vuonna 1878 siipikarjassa erittäin tappavan taudin. Hänen havaintoaan pidetään ensimmäisenä kirjallisena mainintana lintuinfluenssasta. Kuva: AOP

Tietoa toivat kaksi uutta lintujen virukseen kytkeytynyttä ihmisten influenssapandemiaa. Vuonna 1957 puhkesi aasialaiseksi kutsuttu pandemia. Sen aiheutti H2N2-virus, joka oli saanut geenejä lintuinfluenssaviruksesta. Virus todettiin ensin Kiinassa.

Tautiin kuoli 1,1 miljoonaa ihmistä. Suomessa sairastui noin kolmasosa väestöstä ja kuoli 1 300 ihmistä.

Vuonna 1968 hongkongilaiseksi kutsuttu pandemia surmasi 700 000–1 000 000 ihmistä. Taudin aiheutti H3N2-virus, jossa on geenejä lintuinfluenssaviruksesta. Suomessa tautiin kuoli noin tuhat ihmistä.

Hongkongissa teurastettiin 1,3 miljoonaa kanaa

Vuonna 1996 Etelä-Kiinassa ja Hongkongissa löydettiin siipikarjassa korkeapatogeenista eli helpommin tappavaa H5N1-virusta.

Tauti levisi Kiinassa ja Hongkongissa. H5N1-virus tarttui myös linnuista ihmisiin. 18 ihmistä sairastui ja heistä 6 kuoli.

Virus saatiin kitkettyä siipikarjasta teurastamalla Hongkongissa 1,3 miljoonaa kanaa. Se jäi kuitenkin elämään villilintuihin.

2000-luvun lintuepidemiat herättivät pandemiapelon

2000-luvun alkuvuosina lukuisat lintuinfluenssatapaukset herättivät pelkoja siitä, että virus muuntuu ihmisestä toiseen tarttuvaksi ja maailmaa uhkaa uusi pandemia.

Vuonna 2003 hollantilaistiloilla puhkesi H7N7-lintuinfluenssaepidemia. Se vaikutti noin 28 prosenttiin maan siipikarjasta. 89 ihmistä sairastui ja heistä yksi kuoli.

Samoihin aikoihin H5N1-virus alkoi levitä uudelleen Aasiassa, ensin villilinnuissa ja sitten siipikarjassa. Vuonna 2005 villilinnut levittivät virusta Afrikkaan, Lähi-itään ja Eurooppaan. Virusta löydettiin 63 maasta vuoteen 2010 mennessä.

Siipikarjaa kuoli tai teurastettiin 55,2 miljoonaa yksilöä. Ihmisillä todettiin 516 tartuntaa ja 306 kuoli.

Sian, linnun ja ihmisen virukset toivat pandemian

Keväällä 2009 puhkesi sikainfluenssaksi kutsuttu pandemia, jonka aiheutti uudenlainen influenssavirus A (pdmH1N1). Viruksessa oli geenejä sian, lintujen ja ihmisen influenssaviruksista.

Virus todettiin ensimmäiseksi Yhdysvalloissa, mutta se sai todennäköisesti alkunsa Meksikossa.

Tautiin arvioidaan kuolleen 150 000–575 000 ihmistä. Suomessa kuolleita oli noin 50.

2010-luvulla pelättiin jälleen

Vuosikymmenen vaihtuessa lintuinfluenssa alkoi jälleen levitä tavallista voimakkaammin.

H5-viruksen useita alatyyppejä ilmaantui Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa ja Pohjois-Amerikassa. 139,9 miljoonaa yksilöä siipikarjaa kuoli tai teurastettiin.

Avaa kuvien katselu Miljoonittain siipikarjaa on teurastettu lintuinfluenssan saamiseksi kuriin. Kuvassa mies työntää kuolleita kananpoikasia uuniin Fujianin maakunnasa Kiinassa huhtikuussa 2013. Kuva: Quirky China News / AOP

Vuonna 2013 Kiinassa havaittiin ihmisillä H7N9-virusta, joka on siipikarjassa matalapatogeeninen. Virus jäljitettiin siipikarjamarkkinoille. Kyseinen virus ei yleensä aiheuta linnuilla havaittavia oireita, mutta poikkeuksellisesti ihmisillä tauti saattoi olla vakava ja johtaa kuolemaan.

Vuonna 2017 virus levisi ihmisten keskuudessa eniten vuosiin. Vuoteen 2019 mennessä oli vahvistettu 1 568 tartuntaa. Sairastuneista 614 kuoli.

Tällä kertaa keskipisteenä Eurooppa

Nykyinen lintuja tappava epidemiakausi alkoi lokakuun 2020 lopulla, ja siitä on kehittynyt Euroopan tähän asti pahin lintuinfluenssaepidemia.

Ensimmäiset korkeapatogeeniset H5N8-virukset todettiin villilinnuilla Hollannissa. Vuoden loppuun mennessä EU-maissa ja Britanniassa oli tavattu suuria määriä kuolleita ja sairastuneita lintuja, joilla oli joku H5-viruksen alatyyppi, H5N8, H5N5, H5N1 tai H5N3.

Sairaat linnut olivat yleisimmin muuttolintuja, mutta virusta löytyi myös siipikarjasta Kroatiassa, Tanskassa, Ranskassa, Irlannissa, Norjassa, Puolassa, Ruotsissa ja Britanniassa.

Uusi H5N1-tyypin virus, alatyyppi 2.3.4.4b, ilmaantui ja siitä tuli vuoden 2021 loppuun mennessä hallitseva virustyyppi Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Lähi-idässä. Vuoden lopulla virusta todettiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Vuonna 2022 virus levisi myös Keski- ja Etelä-Amerikkaan.

Avaa kuvien katselu Randersissa Tanskassa kyltti varoitti marraskuussa 2020 lintuinfluenssasta alueella, jossa sitä oli todettu kanoissa. Kanatilan ympärille määrättiin kolmen kilometrin suoja-alue. Kuva: EPA

Virus on johtanut ennennäkemättömään määrään villien lintujen ja siipikarjan kuolemia Afrikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Yli 131 miljoonaa siipikarjayksilöä on kuollut tai teurastettu. Virus on aiheuttanut merkittävää tuhoa joidenkin lintulajien paikallisissa populaatioissa.

Myös tartunnan saaneita nisäkkäitä on poikkeuksellisen paljon. Virusta on todettu ainakin 26 lajilla, muun muassa tarhaminkeillä, hylkeillä, merileijonilla, kissoilla ja koirilla.

Lintuinfluenssan takia on muun muassa kuollut tai lopetettu suuria määriä turkiseläimiä. Pelkästään Suomessa oli elokuun alkuun mennessä määrätty lopetettavaksi yhteensä noin 70 000 minkkiä ja kettua.

Ainakaan vielä ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että virus muuntautuisi ihmisestä toiseen tarttuvaksi. Ihmisillä oli tavattu 17 tartuntaa vuodesta 2020 heinäkuuhun 2023. Kolme ihmistä on kuollut.

Kaikkiaan H5N1 on vuosina 2003–2023 tarttunut 878 ihmiseen. Heistä 458 on kuollut. H7N9-tartuntoja ihmisillä on todettu 1 568 ja kuolleita on 614. Vuoden 2019 jälkeen uusia H7N9-tartuntoja ei ollut raportoitu tämän vuoden heinäkuun loppupuoleen mennessä.

Ainakin 422 miljoonaa päätä siipikarjaa on menetetty vuodesta 2005 lähtien.

Suomen linnuilla todettiin ensimmäisiä tartuntoja vuonna 2016

Korkeapatogeenista H5-alatyypin lintuinfluenssavirusta todettiin Suomessa ensimmäisen kerran syksyllä 2016 luonnonvaraisilla linnuilla.

Avaa kuvien katselu Lintuinfluenssa on iskenyt muun muassa Pohjois-Norjan Vesisaareen. Kuvassa kuollut nuori pikkukajava Ekkerøyan lintukalliolla 24. heinäkuuta. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Nykyinen epidemia ylti Suomeen alkuvuonna 2021, jolloin H5N8-tyyppiä todettiin luonnonvaraisissa linnuissa sekä fasaanitarhalla. Virusta on todettu myös ketulla, saukolla ja ilveksellä.

Turkiseläimistä virusta löytyi heinäkuussa 2023.

