Mika Aaltolan konsulttiyhtiö on laiminlyönyt tilinpäätösten ja veroilmoituksen jättämisen – Aaltola: oma virheeni

Presidenttikisaan lähtevän ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan enemmistöomistuksessa oleva yhtiö on laiminlyönyt lain vaatimia velvollisuuksia.

Presidenttikisaan lähtevä Mika Aaltola on laiminlyönyt konsulttiyhtiönsä tilinpäätösten jättämisen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Talouselämä.

Aaltolan enemmistöomistuksessa oleva K & M Aaltola Oy ei ole jättänyt vuosien 2021 ja 2022 tilinpäätöksiä kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) lähetti viime vuoden kesäkuussa yritykselle ensimmäisen kerran kehotuksen toimittaa tilinpäätökset. Tämän vuoden kesäkuussa se lähetti uudestaan vastaavan kehotuksen.

Lain mukaan osakeyhtiön tilinpäätös on jätettävä kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Mikäli tilinpäätöstietoja ei toimiteta, voidaan yhtiö poistaa kaupparekisteristä.

Verovelkarekisterin mukaan Aaltolan yhtiöllä oli aiemmin kesällä myös ”puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa”.

Se tarkoittaa, ettei Aaltolan yhtiö ollut ilmoittanut tarvittavia tietoja verottajalle lain vaatimalla tavalla.

Heinäkuun lopussa merkintä poistui verovelkarekisteristä, joten asia on hoidettu kuntoon. Yrityksellä ei ole verovelkaa.

Avaa kuvien katselu Patentti- ja rekisterihallitus lähetti kesäkuussa 2023 kehotuksen Mika Aaltolan enemmistöomistuksessa olevalle yhtiölle lähettää tilinpäätöstiedot. Laiminlyönti voi johtaa yhtiön poistamiseen kaupparekisteristä. Kuva: Yle

Aaltola: ”oma virheeni”

Tilinpäätösten toimittamiseen liittyvä toistuva laiminlyönti johtuu Aaltolan mukaan siitä, että hän oletti papereiden menneen PRH:lle suoraan verottajalta. Näin ei tapahtunut.

PRH:n mukaan se saa osakeyhtiöiden tilinpäätökset useimmissa tapauksissa suoraan verottajalta, mutta vain jos tiedot on ilmoitettu täsmälleen Verohallinnon ohjeiden mukaan.

Aaltola arvelee, että kyseessä on ollut hänen oma virheensä, ”esimerkiksi jossain liitetiedostomuodossa”. Tämä on hänen mukaansa kuitenkin arvailua.

– Toimitetaan ne ensi tilassa, voidaan laittaa ne PRH:hon vaikka huomenna, kun päästään reissusta. Tilinpäätökset on tehty.

Mika Aaltola ja hänen vaimonsa Kirsi Aaltola perustivat K & M Aaltola Oy:n joulukuussa 2020.

Aaltolan mukaan yrityksen liikevaihto on noin 4 000 euroa. Siihen sisältyy hänen vaimonsa tekemiä lentopallo- ja beach volley -valmennuksia sekä Aaltolan Ilta-Sanomiin kirjoittamia kolumneja.

– Joskus ajateltiin, että siitä tulisi isompikin yritys, mutta eipä siitä tullut, Aaltola sanoo.

Myös muilla ehdokkailla yritystoimintaa

Yle kävi läpi myös muiden presidenttiehdokkaiden yritysten verovelkatiedot ja kaupparekisteriin merkityt tiedot.

Yrityksiltä ei löytynyt verovelkaa, puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa tai merkintöjä puuttuvista tilinpäätöksistä. Pekka Haaviston toiminimen verovelkatiedot eivät ole julkisia.

Aaltolan ohella presidenttikilpaan ovat ilmoittautuneet tähän mennessä Pekka Haavisto (vihr.), Jussi Halla-aho (ps.), Olli Rehn (kesk.), Paavo Väyrynen (kesk.), Hjallis Harkimo (liik.), Saara Huhtasaari (sit.) ja Jaana Kavonius (Totuuspuolue).

Harkimo valittiin Liike Nytin presidentinvaaliehdokkaaksi jo kesällä 2022. Perussuomalaisten on virallisesti määrä päättää ehdokkaastaan pian, mutta Halla-aho on ilmoittanut olevansa puolueen käytettävissä. Muut ehdokkaat keräävät parhaillaan kannattajakortteja valitsijamiesyhdistyksen perustamiseksi. Se vaatii 20 000 kannattajaa.

Hjallis Harkimon nimissä on kaksi osakeyhtiötä, joista Jokeri-Hockey Oy poistettiin ennakonperintärekisteristä vuonna 2018. Yritys poistetaan ennakkoperintärekisteristä yleensä silloin, jos toiminta on lakannut tai se ei ole edes alkanut.

Vuonna 2007 perustettu Hjallis Promotion Ab Oy teki viime vuonna lähes 1,2 miljoonan euron liikevaihdon, josta voittoa kirjattiin 63 000 euroa.

Paavo Väyrynen toimii kiinteistöjen vuokraukseen ja hallintaan keskittyvän Pohjanranta Oy:n toimitusjohtajana. Kymmenen ihmistä työllistävä yritys on tehnyt viime vuosina yhteensä yli miljoonan euron tappiot. Hän myös kirjojen kustantamiseen keskittyvän Eppe Oy:n toimitusjohtaja, mutta yritys poistettiin ennakonperintärekisteristä jo vuonna 2012.

Väyrynen on myös lasten ja nuorten laitoshoitoa sekä ammatillista perhehoitoa tarjoavan Temakodit Oy:n nimenkirjoittaja. Se tarkoittaa, että hänellä on nimenkirjoitusoikeus yritystä koskevissa sopimuksissa ja asiakirjoissa. Temakodit pyörittää viittä eri yksikköä, joista yksi perustettiin helmikuussa. Yrityksen liikevaihto on lähes 2,5 miljoonaa euroa ja se työllistää 38 henkeä.

Lisäksi Väyrynen on puutarhayrityksen äänetön yhtiömies.

Muiden presidentiksi pyrkivien nimiin ei ole merkitty yritystoimintaa. Jussi Halla-aholla tosin oli vuosina 2009–2011 kirjojen kustantamiseen tarkoitettu yritys.

Pekka Haavistolla on vuonna 2018 perustettu toiminimi, jonka toimialoiksi on merkitty kustannus- ja julkaisutoiminta, asiantuntijatehtävät ja konsultointi. Toiminimi poistettiin ennakkoperintärekisteristä vuonna 2021.