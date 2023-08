Liian märkä tie ei kestä raskasta kalustoa ja liian kuivalla tiestä tulee epätasainen – mökkitien kunnostamisessa voi kulua aikaa

Etelä-Savossa on useita teitä, jotka ovat kärsineet kesän vesisateista.

Auto tärisee epätasaisella tiellä, monttuja on kaikkien renkaiden alla ja mökkitie on ollut kuopalla koko viikon.

Kesän rankkasateiden jälkeen sorateitä ajeleva on ihmeissään, kun vesisyöpymiä ja monttuja on joka paikassa, eikä kunnossapitoa kuulu.

Sateen tuhoaman soratien kunnostaminen ei ole niin yksinkertaista, kuin luulisi. Vaikka itse työ on suhteellisen ongelmatonta, aikatauluttaminen on hyvin vaikeaa. Loppujen lopuksi kyse on nimittäin säästä.

– Sääolosuhteet asettavat rajoituksia tien hoidolle. Ongelmia aiheuttavat sekä liiallinen märkyys sekä kuivuus, tiivistää Keski-Suomen ely-keskuksen kunnossapitovastaava Aleksi Mechniakov.

Jos on liian kuivaa, tien lanaaminen voi aiheuttaa ”nimismiehen kiharaa”.

– Kuivaa soratietä ei voi järkevästi tasata, koska tie olisi pian heikommassa kunnossa kuin ennen käsittelyä.

Liian märällä kelillä tien pinta taas ei kestä raskasta kalustoa.

– Vettynyttä soratietä ei kannata höylätä, sillä raskas höyläyskalusto vain pehmittää entisestään tien pintaa ja heikentää sen kuntoa ja ajettavuutta. Kovien rankkasateiden jäljiltä tasauskalusto voi nostaa myös kiviä pintaan.

"Nimismiehen kiharat" voivat syntyä muun muassa väärinajoitetusta tasoitustyöstä. Kuva: Milka Maria Krogerus / Yle

Väärään aikaan tehty korjaustyö voi siis kostautua entistä useampina kuoppina, irtokivinä ja ”nimismiehen kiharana”.

Milloin sitten on hyvä sää lanata?

– Ennen höyläystä pitäisi olla pari sateetonta päivää ja sen jälkeen liikenteen pitäisi ehtiä tiivistää tien pintaa muutama päivä ennen uusia sateita. Muutoin höyläystyö menee hukkaan ja lopputulos voi olla alkuperäistä huonompi, sanoo Mechniakov.

Syytön urakoitsija saa rapaa niskaansa

Huonokuntoisista teistä voi ilmoittaa esimerkiksi tienkäyttäjän linjalle, mutta se ei tarkoita, että urakoitsija lähtisi siltä seisomalta tasoittamaan juuri sinun kotitietäsi.

– Yksittäinen ilmoitus ei laukaise automaattisesti tarvetta kunnostustöille, vaan ilmoituksen kohteena ollut tie tulee aina tarkastaa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, kertoo Destian työmaapäällikkö Lasse Kuronen.

Jos sää niin sallii, ongelmalliseksi ilmoitetun tieosuuden korjaamiseen menee muutamasta päivästä viikkoon.

– Palautteiden seassa on myös aiheettomia ilmoituksia, minkä lisäksi ilmoituksia voi tehdä ilmoituskanavaan anonyymisti, mikä vaikeuttaa ja hidastaa lähtökohtaisesti tarpeellisten kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämistä, Kuronen sanoo.

Omalle mökille tai kotiin johtavan tien huono kunto voi herättää ihmisissä paljon tunteita, joita puretaan esimerkiksi somessa. Jos palautetta tulee, se on suurilta osin negatiivista ja kohdistuu monesti urakoitsijaan, vaikka syy olisi muualla.

Miltä teiden kuntoa ruotiva someraivo tuntuu ammattilaisesta?

– Tunnen kollegoja, jotka ovat siirtyneet muihin tehtäviin, Kuronen toteaa.

