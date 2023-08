Ehdotus ammattikoulun lyhentämisestä kahteen vuoteen haudattiin vähin äänin – OAJ: ”Se esitys oli aivan höpöhöpöä”

Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista tai hän on nopea oppimaan, voi opiskeluaika olla huomattavasti lyhyempi kuin kolme vuotta. Kuvituskuva.

Ammattikoulu Tavastian rehtori on tyytyväinen, että säästövaihe ammatillisessa opetuksessa vaikuttaa olevan ohi ja koulutukseen satsataan.

Monen uuden ammattikoululaisen koulutie on käynnistynyt.

Kevättalvena suurta huomiota herättänyt valtiovarainministeriön ehdotus ammatillisten tutkintojen palauttamisesta osin kaksivuotisiksi on unohdettu vähin äänin.

Hämeenlinnalaisen Ammattiopisto Tavastian rehtori Heini Kujala on tyytyväinen, että ehdotusta ei hallitusohjelmassa näy. Kujala painottaa, että yleissivistäviä opintoja tarvitaan.

– Yhteiset yleissivistävät tutkinnon osat tukevat myös ammatillisen tutkinnon oppimista.

Kujalan mukaan yhteiset aineet, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä matematiikka, ovat keskeinen osa myös ammatillista osaamista.

OAJ: Ehdotuksen taustalla outo käsitys

Ehdotuksen painuminen unholaan ei ole mikään ihme, sillä se sai heti kättelyssä laajan täystyrmäyksen. Myös valtiovarainministeriö painotti, että kyse oli vain yhdestä säästöehdotuksesta.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Niina Jurva kertoo, että opetus- ja kulttuuriministeriö torppasi ehdotuksen kaksivuotisesta ammattitutkinnosta nopeasti.

Jurvan mukaan ehdotuksessa oli taustalla kummallinen käsitys ammatillisen koulutuksen rakenteesta. Jurvan mukaan ei ole olemassa selkeää vuoden pituista, kaikille yhteistä yleissivistävää opetusjaksoa, jonka voisi napsaista pois.

– Se esitys oli aivan höpöhöpöä.

Ammatillinen koulutus ei ole sidottu opiskeluaikaan vaan osaamispisteisiin. Ammatillinen perustutkinto on 120–180 osaamispisteen laajuinen.

Jos opiskelijalla on aiempaa osaamista tai hän on nopea oppimaan, voi opiskeluaika olla huomattavasti lyhyempi kuin kolme vuotta. Jokaisen kohdalla katsotaan, millaista osaamista opiskelijalla on jo valmiina ja mitä tutkinnon suorittaminen vielä vaatii.

Rehtori toivoo lisää lähiopetusta

Tavastian rehtori Heini Kujala on tyytyväinen, että säästövaihe ammatillisessa opetuksessa on ohi ja koulutukseen satsataan.

– Meille on ollut todella tärkeää, että me olemme pystyneet säilyttämään lähiopetuksen määrää. Nyt hallitusohjelmassa näyttää olevan kirjaus, että lähiopetuksen määrää vielä nostetaan.

Kujala tulkitsee hallitusohjelman pyrkivän parantamaan ensimmäistä perustutkintoa suorittavien perustaitoja ja -valmiuksia. Eli juuri sitä perustaa, mitä luodaan yleissivistävillä aineilla.

