Ralliruuhka saattaa kolminkertaistaa ajoajan ruuhkaisimmilla tieosuuksilla – varsinkin 9-tietä kannattaa välttää

Jyväskylän MM-rallin erikoiskokeita ajetaan lauantaina myös Pirkanmaalla. Poliisi on varautunut suuriin liikennemääriin, ruuhkiin ja mielenosoituksiin.

Lauantaina Suomen MM-rallin erikoiskokeet vaikuttaa myös pirkanmaalaisliikenteeseen. Liikenteen ruuhkautumista on odotettavissa eniten 9-tiellä Pirkanmaalta kohden Jämsää, kertoo MM-rallin poliisin tilanneorganisaation johtaja, ylikomisario Ismo Nykopp.

Erikoiskokeita ajetaan Västilässä, Päijälässä, Rapsulassa ja Vekkulassa.

– Jokaiselle erikoiskokeelle tulee jopa kymmenentuhatta katsojaa ja tuhansia autoja.

Nykopin mukaan pahimmin liikenne ruuhkautuu todennäköisesti Jyväskylän ja Jämsän, sekä Jämsän ja Oriveden välillä. Näitä osuuksia kannattaa välttää, ellei ole menossa ralliyleisöön.

– Puolen tunnin taival saattaa ralliruuhkassa olla puolitoista tuntia.

Päävastuu liikenteenohjaamisesta on ralliorganisaatiolla. Mikäli liikenne ruuhkautuu, ohjaa poliisi liikennettä isommissa risteyksissä.

Liikkeellä on paljon moottoripyöräpoliiseja, joiden tehtävänä on varmistaa erikoisokeiden sujuvuus ja ennakoida ruuhkapaikkoja. Vahvistusta on saatu myös Helsingin poliisilaitokselta.

Poliisi on varautunut myös mahdollisiin mielenosoituksiin rallia vastaan. Lauantaille on ilmoitettu ilmaston puolesta olevasta mielenosoituksesta Jyväskylässä.

Liikennekuria ralliyleisöön

Nykopp peräänkuuluttaa ralliyleisöltä liikennekuria. Oma tilannenopeus pitää sovittaa aina tilanteen mukaan, varsinkin erikoiskokeiden läheisyydessä tulee noudattaa liikenteen ohjausta.

– Jätetään ne hurjat vedot nyt ammattilaisille, liikkeellä on paljon myös lapsiperheitä.

Ensimmäinen erikoiskoe käynnistyy aamulla kello 8.05, ralliliikenne rauhoittuu iltaan kello 22 mennessä.

Poliisi neuvoo olemaan ajoissa liikkeellä, sillä sade saattaa muuttaa rallin pysäköintisuunnitelmia. Pääasiassa pysäköintialueina on peltoja, joista osa saatetaan joutua sulkemaan sateen pehmennettyä maata.

Yleisöä poliisi ohjeistaa pysymään lippusiimoin rajatuilla alueella. Alueet on tarkkaan suunniteltu ja yhdessä turvallisiksi todettu.

– Kannattaa ottaa huomioon, että rallissa voi jotain odottamatonta, Ismo Nykopp muistuttaa.