Jari Heikkilä etsi uskonyhteisöstä apua, mutta löysikin sen vankilasta – "En ollut lahkokelvollinen"

Heikkilän eheytyminen lapsuuden traumoista ja uskonyhteisön puristuksesta alkoi vankilassa. Kognitiivisten taitojen opiskelu on kirkastanut monta asiaa elämästä.

Nurmon Tanelinrannan avantosauna on seinäjokelaiselle Jari Heikkilälle, 54, tärkeä paikka, oli kesä tai talvi.

– Tittelit ja suoritukset jäävät pukuhuoneeseen. Kaikki ovat lauteilla samanarvoisia ja samalla viivalla.

Taito avautua on osaltaan auttanut Heikkilää eheytymään lapsuuden traumoista ja uskonyhteisön puristuksesta.

”Pelkäsin isääni”

Jossain kohtaa Jari Heikkilä tajusi, että hänen ajatuksensa oli pumpattu täyteen toisten ihmisten mielipiteitä. Hän oli niellyt ne totuuksina elämänsä eri vaiheissa, jo lapsena.

Meillä ei ollut fyysistä väkivaltaa, mutta rakkaus, hyväksyntä, läsnäolo ja turva jäivät laimeiksi. Jari Heikkilä

Yksilapsisessa perheessä varttunut Heikkilä pelkäsi nyt jo edesmennyttä isäänsä.

– Elin lapsuuteni pelon ilmapiirissä. Meillä ei ollut fyysistä väkivaltaa, mutta rakkaus, hyväksyntä, läsnäolo ja turva jäivät laimeiksi. Isän kanssa ei ollut keskusteluyhteyttä, eikä juuri puheyhteyttäkään.

Jari Heikkilä sanoo ymmärtävänsä nyt aikuisena, miksi lapsen ja isän suhde jäi heikoksi.

– Hänenkään taustansa ei ollut helppo, ja eväät isyyteen eivät olleet parhaat mahdolliset.

Jari Heikkilä vietti lapsena ja nuorena paljon aikaa äitinsä kotona mummolassa. Mummola oli paikka, jossa poika koki ilmapiirin turvalliseksi ja hyväksyväksi.

Rakkaus – tunne vai asenne?

Jari Heikkilän katse kiertää louhoksesta muovautuneen uimapaikan rantoja. Kesä on kauneimmillaan, ja lapset kirmaavat hiekkarannan ja veden väliä. Perheet näyttävät onnellisilta.

Keskustelunaiheeksi nousee elämän perusasia: rakkaus – tai pikemminkin sen puute.

Jari Heikkilä määrittelee rakkauden tunteen sijasta mieluummin asenteeksi. Hän arvioi, että juuri asennetta rakkaudella tarkoitetaan sekä Raamatussa että terapeuttien kielessä.

– Rakastetuksi tulemisen tarve meillä on kaikilla eli nimenomaan hyväksytyksi tulemisen tarve.

Heikkilä nostaa esimerkiksi arvostamansa kirjailijan ja terapeutin Tommy Hellstenin.

– Hän on määritellyt rakkauden jokseenkin näin: Rakkaus on sitä, että kunnioittaa toista ihmistä niin syvästi, että antaa hänelle luvan olla se, mikä hän on.

Arvottomuuden tunne kompensoitui materialla

Varttuessaan Jari Heikkilä koki odotuksia ja paineita.

– Odotukset liittyivät esimerkiksi ammatinvalintaan ja omaisuuteen. Yritin saada hyväksyntää saavuttamalla asioita, joita muut minulta odottivat.

Ulkopuoliset paineet johtivat muun muassa siihen, että mies lähti opiskelemaan kaupalliselle alalle, vaikka oli haaveillut rekkakuskin ammatista.

Jälkeenpäin Heikkilä on huomannut, miten hänen egonsa lähti rakentumaan väärään suuntaan.

– Kun olin kokenut valtavaa turvattomuutta ja arvottomuutta, lähdin kompensoimaan sitä materialla.

Heikkilän elintaso oli jo noin 25-vuotiaana korkealla. Hänellä oli omistusasunto ja uudehko ja arvostettu merkkiauto pihassa, mutta elämä muuten riekaleina.

Hyväksytyksi tulemisen toivossa

Heikkilä kertoo jo pienenä uskoneensa Jumalaan. Tuo lapsuudenusko on säilynyt, vaikka sitä on koeteltu. Kun elämä tuntui kaatuvan päälle, Jari Heikkilä lähti mukaan pienen uskonyhteisön toimintaan.

– Lähdin hakemaan minulle ”luvattua” apua ongelmiini.

Heikkilä sanoo joutuneensa lahkomarkkinoinnin kohteeksi.

– Se on väkevästi sanottu, mutta lahkomarkkinointivaiheessa yhteisö ei tuonut esiin evankeliumia, vaan tärkeintä ja ehdotonta oli kuulua tähän yhteisöön. Yritin olla siinä mukana hyväksytyksi tulemisen toivossa ja hylätyksi tulemisen pelossa.

En koskaan kokenut riittäväni ja kelpaavani. En ollut lahkokelvollinen. Jari Heikkilä

Jari Heikkilä kuvaa uskonyhteisön kieltoja, käskyjä ja vaatimuksia kohtuuttomiksi.

– En koskaan kokenut riittäväni ja kelpaavani. En ollut lahkokelvollinen.

Heikkilä kertoo, ettei hän ole ollut koskaan itsetuhoinen, mutta yhteisössä kasvoi tunne, jota hän kuvaa voimakkaalla, itse keksimällään sanalla.

– Minulle kehittyi itsemurhavelvollisuuden tunne. Uskoin itsemurhavelvollisuuteen, koska koin itseni riittämättömäksi ja äärimmäisen kelpaamattomaksi.

Heikkilä räpiköi masentuneena hiljalleen pois yhteisöstä.

– Ongelmani eivät korjaantuneetkaan, vaikka minulle moneen kertaan toistettiin lausetta ”Sitten on kaikki hyvin”. Jumala-kuvani murentui ja olin itseltäni aivan hukassa.

”Vankilassa siihenastisen elämäni parasta aikaa”

Jari Heikkilän eheytyminen alkoi yllättävässä paikassa – vankilassa.

Ongelmat olivat kasvaneet entisestään, kun mieheltä loppui työ, ja takana oli muutamia epäonnisia projekteja.

– Velkaannuin ja egoni ei suostunut luopumaan imagosta ja elintasosta, vaan piti saada rikollistakin rahaa, että teatterini pysyisi pystyssä.

En tietenkään ole ylpeä rikoksistani, mutta tuomion seurauksena tapahtui paljon positiivista. Jari Heikkilä

Sitten Heikkilälle avautui tilaisuus ryhtyä huumekuriiriksi.

– Onneksi tämä ura kesti vain kolme kuukautta, kun keskusrikospoliisi tuli käsirautoineen ja otti kiinni.

Törkeä huumausainerikos toi lähes neljän vuoden ehdottoman vankeustuomion.

– En tietenkään ole ylpeä rikoksistani, mutta tuomion seurauksena tapahtui paljon positiivista. Vankeusaika oli siihenastisen elämäni parasta aikaa.

Heikkilä koki, että vankilassa hän oli ensimmäistä kertaa henkisesti vapaa. Ilmapiiri oli hyvä sekä vankien että henkilökunnan kesken.

– Ei tarvinnut suorittaa ja kamppailla saadakseen arvostusta.

Jari Heikkilän suhde materiaan ja omistamiseen on muuttunut täysin.

– En omista tällä hetkellä juuri mitään, enkä mittaa itseäni ja arvoani suoritusten ja saavutusten perusteella. Olen vapaa niistä.

Heikkilä allekirjoittaa Raamatusta löytämänsä sanat.

– ”Kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.”

Kognitiiviset taidot toipumisen kulmakivenä

Jari Heikkilä päätti hyödyntää vankila-aikansa opiskelemalla, ja samaa hän jatkoi kotiuduttuaan siviiliin. Hän tarttui muun muassa terapeuttien kirjoittamiin kirjoihin ja sai paljon selityksiä pahalle ololleen.

Heikkilän eheytymisessä käänteentekevää oli, että hän päätyi vankilassa kognitiivisten taitojen kurssille.

– Kanadalaiset psykologit olivat rakentaneet kurssimateriaalin, ja Suomen silloinen vankeinhoitolaitos osti oikeudet materiaalin käyttöön isolla rahalla. Olin yksi niistä harvoista, joka tuon kurssin sai käydä. Kurssilta saamani opit ovat olleet minulle mittaamattoman arvokkaita, Heikkilä sanoo.

Minullakin on oikeus elää tällä maapallolla seitsemän miljardin muun ihmisen tavoin! Jari Heikkilä

Jari Heikkilä oli ollut jo vuosia siviilissä, kun hän eräänä tuskaisena iltana alkoi kirjoittaa paperille lauseita, joita hän oli aiemmin elämänsä aikana tottunut kuulemaan.

– Niitä oli ikään kuin pumpattu minuun ja toistettu useita kertoja. Tajusin, että nuo lauseethan ovat kaikki pelkkiä mielipiteitä. Minä olin pitänyt niitä totuuksina.

Jari Heikkilä kertoo nostaneensa tuona oivalluksen hetkenä kätensä ylös ja todenneensa kovaan ääneen:

– En olekaan itsemurhavelvollinen, vaan minullakin on oikeus elää tällä maapallolla seitsemän miljardin muun ihmisen tavoin!

Kokemukset sanoiksi puettuina

Jari Heikkilä käsittelee menneisyyttään yhä edelleen terapiassa, mutta auttaa myös muita. Hän on toiminut kokemusasiantuntijana ja Uskontojen uhrien tuki ry:ssä vertaistukihenkilönä.

– Haluan tarjota uskonnollisissa yhteisöissä pahoinvoiville henkilöille työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään tapahtumia.

Heikkilän yksi oma terapiamuoto on ollut kirjoittaminen. Hän on vuosien mittaan kirjoittanut kokemuksistaan ja kognitiivisten taitojen merkityksestä.

– Voihan olla, että saan jotain joskus julkaistuakin.

Heikkilä on koonnut myös kurssimateriaalia, jolle hän toivoo käyttöä.

– Kognitiiviset taidot ovat ennen kaikkea kriittisen ajattelun taitoja sekä ongelmanratkaisu-, ihmissuhde- ja mielenterveystaitoja, joita kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi oppia varhaisessa vaiheessa.

Isälle anteeksi

Omalle isälleen Jari Heikkilä on jo pystynyt antamaan anteeksi, vaikkakin se on ollut pitkä prosessi.

Heikkilän isä oli syntynyt heti sotavuosien jälkeen.

– Suomessa oli silloin taistelu leivästä, maa oli lyöty rikki ja maksettiin sotakorvauksia. Sen ajan lapset ovat väkisinkin joutuneet jäämään ilman rakkautta, koska vanhemmat ovat olleet kiireisiä. Olemme edelleen jossain määrin sotavammaista kansaa.