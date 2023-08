Pekka Karjalainen myi toisen autonsa ja voi luopua Netflixistä – rakennustyöntekijöillä on nyt tiukkaa

Epävarma työtilanne saa rakennusalalla työskentelevät miettimään rahankäyttöä ja arjessa säästämistä. Lujatalon pääluottamushenkilö on huolissaan, lähtevätkö nuoret työntekijät kokonaan pois alalta.

– Nyt näyttää huonolta. Melko varmasti joutuu kotona olemaan.

Näin arvioi lähitulevaisuuden työnäkymiään 15 vuotta rakennusmiehenä työskennellyt Pekka Karjalainen.

Asuinrakennustuotannon merkittävä vähentyminen on aiheuttanut epävarman tilanteen alan työntekijöille. Uusien asuintalojen rakentamisen tarve on laskenut, koska moni valmis asunto odottaa tälläkin hetkellä ostajaa.

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa sanoi STT:lle viime viikolla, että että alan arvioiden mukaan uusien asuntoaloitusten odotetaan tänä vuonna laskevan Suomen markkinalla alhaisimmalle tasolla vuosiin.

Tavallisesti töitä on riittänyt kiireeksi asti etenkin kasvukeskuksissa.

Kun Tampereen Tammelantorin laidalla sijaitseva rakennuskohde valmistuu, on Pekka Karjalaisen seuraava kohde vielä mysteeri. Tilanne on nyt sellainen, ettei suuria taloudellisia suunnitelmia voi tehdä.

– Yritetään varmistella tulevaisuuden selustaa, ettei kävisi ihan huonosti, Karjalainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kirvesmies Jesse Järvi myöntää, että alan tilanne kalvaa mieltä. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

”Täytyykö tässä vielä perhana koulun penkille lähteä”

TEM:in erityisasiantuntija Liisa Larja kertoo, että avoimien työpaikkojen määrä rakennusalalla on ollut alamäessä jo pidempään.

– Talous- ja suhdannekyselyissä tunnelma on varsinkin talonrakentamisen puolella vaisu. Konkurssien määrä on kasvussa ja aloitukset sekä luvat laskussa. Työvoimapula on vaihtunut kysynnän pulaksi, Larja sanoo.

Työttömyys kasvussa Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesäkuun katsauksen mukaan työttömyys nousi viime vuoden kesäkuuhun verrattuna eniten rakennus-­, korjaus­- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Näissä ryhmissä myös kokoaikaisten lomautusten määrä kasvoi eniten. Rakennusliiton jäseniä oli Avoimessa työttömyyskassassa ansiopäivärahalla heinäkuussa noin kymmenen prosenttia vuoden takaista enemmän.

Avaa kuvien katselu Pekka Karjalainen kertoo harkitsevansa uutta suuntaa uralleen jos rakennusalan vaikeudet jatkuvat pitkään. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Muiden yritysten tavoin myös valtakunnallinen rakentaja Lujatalo oy on joutunut reagoimaan tilanteeseen. Yritys on irtisanonut kesän aikana toimihenkilöitään, ja antanut lomautusvaroituksen myös rakennustyöntekijöille.

Moni Lujatalon työntekijä on pohtinut alanvaihtoa. Näin on tehnyt myös kirvesmies Jesse Järvi.

– On siinä miettimistä, että mitä sitä tehdään. Täytyykö tässä vielä koulun penkille perhana lähteä? Ei suljeta pois sitäkään vaihtoehtoa, Järvi pohtii.

Lomautusten myötä moni taitava rakennusalan tekijä vaihtaa alaa pysyvästi. Sen vuoksi rakentamisen taso tulee laskemaan, Järvi ennustaa.

– Ei sieltä valmiita timpureita tule koulun penkiltä. Mitä siitä seuraa? Haetaanko rakentajat jostain muualta? Yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa suomalaisia rakennusmiehiä ei tarvita, hän pohtii.

Lujatalon pääluottamushenkilön Marko Metsäpellon mukaan tilanne on vaikea. Rakennusala on kärsinyt pitkän aikaa nuorten, osaavien henkilöiden puutteesta. Nyt työntekijöiden keski-ikä rakennusliikkeillä on suhteellisen korkea.

– On huolestuttava kysymysmerkki, palaako nuori osaava jengi enää rakentamisen pariin, Metsäpelto sanoo.

”Kuinkahan tässä nyt käy”

Epätieto tulevaisuudesta vaikuttaa myös arjen valintoihin. Pekka Karjalainen kertoo, että on pohtinut jo säästämiskeinoja, jos alan heikko tilanne jatkuu pidempään.

– Pistetään Netflix-tilauksia sivuun ja leikataan turhia kuluja. Myin myös toisen autoni pois, siitä lähti iso kuluerä pois. Siinä mielessä olen jo varautunut, mutta toistaiseksi olen enemmän vain miettinyt asioita, Karjalainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kirvesmies Harri Ahvonen on nähnyt 30 vuoden työurallaan monenlaista. Hän uskoo, että 1990-luvun laman aikana työskennelleet osaavat suhtautua tilanteeseen nuoria paremmin. – Itse olen sen nähnyt eikä se ollut maailmanloppu. Kyllä sieltä vielä noustiin, Ahvonen sanoo. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Kirvesmiehenä 33 vuotta työskennellyt Mikko Tarikka sanoo, että on osannut varautua taloudellisesti pahan päivän varalle. Alan epätasainen luonne on tullut hänelle tutuksi.

Maailmantilanne herättää silti huolta.

– Pojan kanssa eletään kaksistaan, mutta pitää katsoa mitä ostetaan. Rahaa menee muun muassa ruokaan, liikkumiseen ja talon lämmittämiseen. Kaikki hinnat ovat lähteneet nousuun, Tarikka toteaa.

Avaa kuvien katselu Tampereella Tammelantorilla sijaitseva rakennus on valmis ensi vuoden alussa. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Jesse Järvi kertoo, että hänen Toijalassa sijaitsevan asuntonsa hinta on verrattain pieni suhteessa moniin Tampereella asuviin kollegoihinsa. Hänen huolensa koskeekin juuri heitä.

– Kun on 200 000 – 300 000 euroa asuntolainaa, siinä on jo suuri kuukausierä. Kyllä tuossa saa kuunnella, millä hemmetillä sitä tulee pärjäämään. Vähän miettii kavereidenkin puolesta, että kuinkahan tässä nyt käy.

”Itselleni on herännyt ajatus, mistä kaikki ostajat saadaan”

Monta vuotta putkeen Suomen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi valitulle Tampereelle on rakennettu tiuhaan tahtiin asuintalo toisensa perään.

Asuntojen kysynnän hiipuminen on tullut monelle yllätyksenä, mutta Marko Metsäpelto osasi odottaa sitä.

– Monta vuotta on menty laakerit punaisina ja tehty asuntorakentamista. Kyllä itselleni on herännyt ajatus, että mistä kaikki ostajat saadaan. Nyt se valitettavasti konkretisoituu tällä tavalla, Metsäpelto harmittelee.

Avaa kuvien katselu Marko Metsäpellon mukaan Lujatalon taantumatilanne tulee olemaan vakava. Edessä tulee olemaan paljon harmaita pilviä. – Onneksi tässä viime vuosina yritys on mennyt terveellä pohjalla ja järkevällä toiminnalla, talous on siltä osin kunnossa. Tiukkaa tulee kuitenkin olemaan. Kuva: Valtteri Kujansuu / Yle

Pahimmillaan taantuma voi Metsäpellon mukaan johtaa useisiin irtisanomisiin yrityksen sisällä. Hän on kuitenkin optimistinen, että kurssi kääntyy.

TEM:n työmarkkinaennuste odottaa rakennusalan työllisyyden kääntyvän kasvuun 2025 muun talouden vedon parantuessa.

– Tulevaisuudessa rakennetaan ja me rakennetaan siinä mukana. Tämä on alan luonne, nyt isku vaan tuli voimalla.