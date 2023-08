Susitilanne Juuan Paalasmaan saaristossa jatkuu – heinäkuussa lopetettu susi ei ollutkaan saariston ainut

Kuva: Ismo Pekkarinen/All Over Press

Paalasmaan saariston susitilanne jatkuu Juuassa Pohjois-Karjalassa. Kuluvan kesän aikana alueella on tehty poikkeuksellisen paljon susihavaintoja.

Paljon pihapiireissä liikkunut urossusi ammuttiin heinäkuun puolessa välissä. Pohjois-Karjalan Riistakeskus yritti ensin karkottaa suden. Kun tämä ei onnistunut, poliisin päätöksellä susi lopetettiin ampumalla.

Susi ehti tehdä yhteensä 22 pihakäyntiä, ja siitä kirjattiin kaikkiaan yhdeksän lopetusyritystä.

Suden lopettamisen jälkeen Paalasmaan saaristosta on tullut uusia susihavaintoja riistakameroihin. Alueella on myös kuulunut ulvontaa. Poliisi, Luonnonvarakeskus ja suurriistavirka-apu tulivat siihen tulokseen, että saaressa voi olla emo pentuineen tai yksittäinen aikuinen susi.

Elokuun alun havaintojen perusteella Paalasmaan pääsaaressa on ainakin kaksi sutta, mahdollisesti kolme. Riistakamerakuviin tallentuneet sudet ovat aikuisia, eikä pennuista ole toistaiseksi havaintoja.

Saaristossa on noin 80 vakituista asukasta ja vajaa 300 kesämökkiä. Saarten pinta-ala on noin 27 neliökilometriä, ja sinne on mantereelta ainoastaan lossiyhteys.

Varotoimenpiteenä petoaitoja ja koulukyytien turvausta

Viranomaiset seuraavat susia aktiivisesti. Juuan Paalasmaalle kaavaillaan myös turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten petoaitoja ja koululaisten petokyytejä.

Mikäli sudet alkavat vierailla jälleen ihmisten läheisyydessä, voidaan tarvittaessa lisätä susien ihmisarkuutta lopettamalla yksi susista. Koko lauman lopettaminen ei ole poliisin oman ohjeistuksen mukaan mahdollista.

Poliisi uskoo, että sudet voivat poistua saaresta talvella jäitä myöten. Talvella myös eläinten karkottamiseen on paremmat mahdollisuudet.

Poliisi suosittelee pitämään alueella koirat kytkettyinä sekä suojaamaan koti- ja tuotantoeläimet huolellisesti. Sudet eivät ole toistaiseksi aiheuttaneet vahinkoa kotieläimille. Heinäkuussa yksittäisen suden katkotusyritysten aikana kuitenkin suurriistavirka-avussa käytettyjä koiria loukkaantui.

Poliisi on pyytänyt Juuan kuntaa huomioimaan Paalasmaan petotilanteen ja tekemään tarvittavat lisäjärjestelyt koulukuljetusten turvaamiseksi.