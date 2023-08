Oulussa on Pride – katso suoraa lähetystä

Kulkueen määränpäänä on Hollihaan puisto, jossa vietetään puistojuhlaa. Myöhemmin illalla on vielä jatkobileet. – Vanha kansa, eli me, olemme luultavasti jo seiskan maissa kuupahtaneita. Mutta yritämme juhlistaa niin pitkään, että viesti on mennyt perille, Jenny toteaa.

Kuva: Paulus Markkula / Yle