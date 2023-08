Metsästäjät pohtivat nyt, uskaltaako koiran ottaa mukaan metsälle – Joni Pirhonen: ”On kysytty monta kertaa, pelottaako jahtiin lähtö”

Ylihärmäläinen Joni Pirhonen uskoo, että riski koiran lintuinfluenssatartunnalle on pieni, kuten viranomaisetkin ovat arvioineet. Video: Pasi Takkunen / Yle.

Metsästyskauden aloitus lintuinfluenssan ilmenemisalueilla on herättänyt huolta koiran riskistä saada tartunta. Osa metsästäjistä jättää kauden väliin kokonaan.

Linnunmetsästys alkaa tänään 10. elokuuta kyyhkysjahdilla poikkeavassa epidemiatilanteessa.

Lintuinfluenssaa eli korkeapatogeenista H5N1-influenssaa on löydetty tänä kesänä jo useilta alueilta sekä linnuista että turkiseläimistä.

Syksyn metsästykselle influenssa on tuonut jo rajoituksia etenkin tartunta-alueilla.

Ylihärmässä Etelä-Pohjanmaalla asuva Joni Pirhonen aikoo lähteä lintujahtiin tällä kaudella niin kuin aiempina vuosinakin.

Ylihärmä kuuluu Kauhavaan, jossa on todettu jo useampia lintuinfluenssatapauksia.

– Sitä on kysytty monta kertaa, että pelottaako jahtiin lähteminen. Ei se suoranaisesti pelota, mutta ehkä vähän jännittää, jos koira sattuisi kesken noudon itsestään kuolleen linnun tuomaan. Onneksi on hyvät ohjeistukset, että mitä siinä tapauksessa kuuluisi tehdä, Pirhonen miettii.

Tässä jutussa kerrotaan, millaisia riskejä metsästykseen liittyy ja miten niihin voi varautua.

Avaa kuvien katselu Joni Pirhonen pitää metsästykseen pääsyä myös koiralle tärkeänä, koska siihen tarkoitukseen hänenkin koiransa on koulutettu. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Jokainen tekee päätöksensä itse

Pirhonen treenasi alkuviikosta Lapuanjoella vesinoutoa irlanninsetteri Iitan kanssa. Saman koiran kanssa hän lähtee todennäköisesti kyyhkysjahtiin jo viikonloppuna.

– Jos omalla alueella havaittaisiin kuolleita lintuja, niin se voisi laittaa miettimään tilannetta uudestaan.

Viime viikolla Ruokavirasto suositteli, että vesilintuja ei metsästetä tänä syksynä ollenkaan niillä alueilla, joissa on ollut lintuinfluenssaa tai lintujen joukkokuolemia.

Sama suositus pätee myös kyyhkysjahtiin siltä osin, että metsästystä ei tulisi jatkaa, jos alueilla havaitaan kuolleita tai sairastuneita lintuja.

Suositusta perusteltiin sekä ihmisten että koirien suojaamisella, koska koirien käyttö on lintujen metsästyksessä yleistä. Siksi koiran ottaminen mukaan jahtiin arveluttaa joitakin metsästäjiä.

Osa metsästäjistä kertoo jättävänsä linnunmetsästyksen väliin kokonaan tilanteen takia.

– Jos tuntuu, ettei jahtiin halua lähteä, niin se on jokaisen oma päätös ja sitä pitää punnita itse, Joni Pirhonen miettii.

Koira metsälle mukaan vai ei?

Metsästäjäliiton mukaan koiran voi ottaa mukaan metsälle myös tänä syksynä. Tässä liitto nojaa viranomaisohjeistuksiin. Ruokaviraston ja THL:n mukaan lintuinfluenssan tartuntariski koiralle on olemassa, mutta se on pieni.

Tautitilanne on kuitenkin herättänyt keskustelua etenkin siellä, missä tapauksia on todettu.

– Terveen järjen käyttö on tarpeen. Niillä kohteilla, missä suositustenkin mukaan voi metsästää, voi ottaa koiran mukaan pyyntiin, sanoo luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors Metsästäjäliitosta.

Grenforsin mukaan metsästäjien tulee muistaa, ettei koiraan pidetä jahtipäivänä liian läheistä kontaktia eikä koiralle anneta palkkioksi noudosta linnunosia kypsentämättömänä. Koira ei saa päästä myöskään pureskelemaan varsinkaan kuolleena löytyneitä lintuja.

– Pohjanmaalla lokkilinnuissa on ollut erityisesti lintuinfluenssaa, eli lokkien ampumista ja niiden noudattamista koirilla on syytä myös välttää, Grenfors lisää.

Avaa kuvien katselu Irlanninsetteri Iita on valittu edustamaan Suomea myös kanakoirien metsästyskokeiden MM-kilpailuihin Slovakiaan lokakuussa. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Tautitilanne on muuttunut lähiviikkojen aikana jatkuvasti. Se on aiheuttanut metsästäjissä epätietoisuutta ja epävarmuutta siitä, onko metsästys ylipäänsä turvallista vai ei.

Grenfors uskoo, että koronapandemia ja erilaiset virustautien aiheuttamat epidemiat voivat aiheuttaa pelkoja. Tartuntariskit ovat kuitenkin pieniä myös viranomaisarvioiden mukaan.

– Vesilinnuissakaan meillä ei toistaiseksi ole tautitapauksia muutamaa haahkaa ja kanadanhanhea lukuunottamatta.

Grenfors ei lähde arvioimaan vielä sitä, millaisia vaikutuksia lintuinfluenssalla kokonaisuudessaan on metsästykselle, tai jäävätkö esimerkiksi saalismäärät normaalia pienemmiksi.

Jos riski on olemassa, mitä se tarkoittaa?

Ruokaviraston mukaan Suomen luonnonlinnuissa kesällä 2023 leviävä virus ei ole tartuttanut vielä tiettävästi yhtäkään lemmikkieläintä.

Sekä THL että Ruokavirasto toteavat silti, että vaikka esimerkiksi koiran riski saada tartunta on pieni, se on olemassa. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusun mukaan tiedossa on tapauksia ainakin Kanadasta ja Kiinasta.

– Se tiedetään, että lintuinfluenssa H5N1 voi tarttua myös koiraan. Koiran riski saada tartunta on kuitenkin alhainen ja koira tarvitsisi todennäköisesti melko suuren annoksen virusta sairastuakseen, Kiviruusu toteaa.

Kiviruusun mukaan ilman kosketusta sairastuneeseen lintuun lemmikin riski sairastua lieneekin häviävän pieni. Mutta koska tutkimustietoa on vasta vähän, Ruokavirastossa toivotaan, että epäilyttävissä tapauksissa lemmikin omistaja olisi yhteydessä eläinlääkäriin.

Missä on suositeltua metsästää ja missä ei? Ruokavirasto suosittelee, että vesilintuja ei metsästettäisi alueilla, joilla lintuinfluenssaa on todettu Myös kyyhkynmetsästys suositellaan lopetettavan koirien kanssa alueella, jolla havaitaan kuolleita tai sairastuneita lintuja Tarkkaa rajausta vältettävistä alueista ei ole annettu, vaan tulkinta on metsästäjän omassa harkinnassa Metsästäjäliiton mukaan metsästys on turvallista, kun suosituksia noudatetaan ja hygieniasta ja muista järjestelyistä pidetään huolta tarkasti Viranomaisohjeita pyydetään seuraamaan jatkuvasti, koska ne voivat muuttua nopeastikin

– Tärkeä taustatieto on, onko koira päässyt pureskelemaan tai kanniskelemaan sairastunutta luonnonlintua.

Oireina voivat maailmalta saatujen tietojen mukaan olla ainakin syömättömyys, kuume, silmän sidekalvon tulehdukset ja hengitystieoireet, kuten yskä ja hengitysvaikeudet.

Lintuinfluenssa tarttuu THL:n mukaan hyvin huonosti nisäkkäästä toiseen ja influenssa A(H5N1):n ei ole koskaan todettu tarttuneen nisäkäslajista toiseen.

Viime viikolla THL kuitenkin uutisoi, että tutkimustulosten perusteella osassa turkiseläinten viruksista on mutaatioita, jotka viittaavat viruksen muuntumiseen nisäkästartuntojen seurauksena.

Onko metsästäjillä siis syytä huoleen?

– Kun suositukset ottaa huomioon ja välttää koiran päästämistä sairastuneiden lintujen luo, ei huoleen ole syytä, Kiviruusu toteaa.

