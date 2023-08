Laulaja Lizzo kiistää rajut syytteet seksuaalisesta häirinnästä: ”Työmoraalini on kyseenalaistettu”

Kuva: All Over Press/EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Lizzo, oikealta nimeltään Melissa Viviane Jefferson on 35-vuotias amerikkalainen laulaja, räppäri ja huilisti.

Lizzo kumoaa syytteet seksuaalisesta häirinnästä Instagram-tilillään.

Hän kertoo, ettei yleensä kommentoi ”valheellisia väitteitä”, mutta tällä kertaa ne ovat niin törkeitä, että hän haluaa tuoda asian esille sosiaalisessa mediassa.

Losangelesilaiseen oikeusistuimeen viime tiistaina jätetyn kanteen mukaan artisti ja hänen johtotiiminsä ovat syyllistyneet sukupuoleen, uskontoon ja rotuun perustuvaan syrjintään.

Artistin kolme entistä tanssijaa syyttävät Lizzoa seksuaalisesta häirinnästä sekä työpaikkakiusaamisesta.

Lizzo toteaa Instagramissa, ettei ole roisto kuten ihmiset ja tiedotusvälineet haluavat esittää.

– Viime päivät ovat olleet järjettömän vaikeita ja suunnattomia pettymyksiä. Työmoraalini, moraalini ja kunnioitukseni on kyseenalaistettu, hän kirjoittaa.

Lizzo: ”Suhtaudun musiikkiin vakavasti ”

Lizzo eli Melissa Viviane Jefferson on 35-vuotias laulaja, räppäri ja huilisti, joka on erityisesti nuorten suosiossa. Hän nousi suosioon albumista Cuz I Love You vuonna 2019.

Hiphop-artistin mukaan hän suhtautuu työhönsä intohimoisesti.

Hän ei halua, että ihmiset tuntevat olonsa epämukavaksi tai ettei heitä arvosteta.

– Suhtaudun musiikkiin ja esiintymisiin vakavasti, hän toteaa.

– Joskus minun täytyy tehdä vaikeita päätöksiä, mutta tarkoitukseni ei ole saada ketään tuntemaan oloaan epämukavaksi.

Avaa kuvien katselu Artisti on saanut uransa aikana neljä Grammy-palkintoa. Kuva: IMAGO/ZUMA Wire/ All Over Press

Kolmen tanssijan mukaan Lizzo pakotti heidät seksuaalisesti häpäisevään toimintaan vuosina 2021–2023. He kokivat laulajan taholta epäasiallista kommentointia sekä syrjintää ihonvärinsä ja kokonsa takia.

Tanssijoista kaksi erotettiin ryhmästä ja yksi on eronnut itse.

Uutistoimisto Reutersin mukaan tanssijoiden asianajaja Ron Zambrano on sanonut, että Lizzon ja tämän johtotiimin tapa kohdella esiintyjiään näyttää olevan päinvastainen sen kanssa, mitä Lizzo edustaa julkisesti.

Laulaja tunnetaan kehopositiivisuuden puolestapuhujana.