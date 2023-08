”Ei se mikään pikalaastari ole” – näin asiantuntijat kommentoivat ehdotusta kouluttaa merkittävä määrä lääkäreitä ulkomailla

Helsingin yliopiston terveyden edistämisen professori Kristiina Patja ei näe Norjan mallia nopeana ratkaisuna terveydenhuollon ongelmiin, mutta se voi olla osa kokonaisratkaisua. Hänen mukaansa vaikutukset näkyisivät vasta noin 12 vuoden päästä.

– Ei se mikään pikalaastari ole. Meillä on isompi pula erikoislääkäreistä, laittaisin enemmän paukkuja sen ratkaisemiseksi kuin lääkäreiden peruskoulutuksen lisäämiseksi.

Avaa kuvien katselu Helsingin yliopiston professori Kristiina Patja kaipaa ratkaisuja ensin erikoislääkäripulaan. Kuva: Maarit Kytöharju

Norjan malli tarkoittaa sitä, että merkittäviä määriä lääkäreitä koulutettaisiin ulkomailla.

Turun yliopiston terveydenhuollon etiikan dosentti ja terveyspoliittinen vaikuttaja Samuli Saarni ehdotti Norjan mallia Suomen lääkäripulaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen sanoo, että Suomessa on jo nyt riittävästi lääkäreitä.

– Jos lääkärit jakautuisivat ihmisten tarpeiden mukaan tasaisesti, se on tietysti utopistista, koska ihmiset saavat itse valita, missä ovat töissä.

Salminen pohtii, olisiko Norjan malli edes paras ratkaisua Suomelle.

– Voidaan kysyä, olisiko kuitenkin tehokkaampaan lisätä koulutusta Suomessa.

Avaa kuvien katselu THL:n hyvinvointivaikuttajat-osaston johtaja Mika Salminen ei pidä Norjan mallia parhaana ratkaisuna lääkärien määrän kasvattamiseen. Kuva: Noora Haapaniemi

Salminen mukaan Suomeen saataisiin lisää lääkäreitä, jos ulkomailla lääkärintutkinnon suorittaneiden olisi nykyistä helpompi tulla Suomeen tekemään lääkärin töitä.

Miten tätä voisi helpottaa?

– Laskemalla ainakin kielitaitovaatimuksia. Uskon, että tekoäly kehittyy parissa vuodessa niin paljon, että kielitaito-ongelmat poistuvat osittain.

Onko terveydenhuolto parasta A-luokkaa vai ei?

Samuli Saarni sanoi myös, että Suomen terveydenhuolto on päätymässä B-sarjaan. Patjan mukaan jotkin terveydenhuollon osa-alueet ovat jo B-sarjassa.

– Terveydenhuoltomme osittain B-sarjassa ja osittain A-sarjassa. Meillä on paljon osa-alueita, jotka on erittäin hyvin hoidettu. B-sarjassa ovat työntekijät, joilla ei ole laajaa työterveydenhuoltoa.

Mika Salminen ei jaa Saarnin ja Patjan näkemystä.

– Kyllä meillä haasteita on, mutta B-sarja on liioittelua. Nyt täytyy myös antaa työrauha hyvinvointialueille, heidän haasteenaan on korjata asiat.

Salminen ja Patja ovat yhtä mieltä siitä, että byrokratiaa pitäisi purkaa.

– Lääkäreillä menee nyt paljon aikaa erilaisten lausuntojen tekemiseen. Lääkäreiden ei myöskään tarvitsisi naputella kaikkia tietoja tietokoneelle, tekoäly auttaisi varmaan tähänkin, Salminen sanoo.

