Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah toivoo nopeaa parannusta luonnonmarja-alan työvoimatilanteeseen

Erityisesti marja-alan viennin kasvua rajoittaa Essayahin mukaan työvoiman saatavuus. Hänen oma tavoitteensa on koko elintarvikeviennin kaksinkertaistaminen lähivuosina.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) toivoo nopeaa ratkaisua luonnonmarja-alan työvoimapulaan.

Sotkamossa vieraillut Essayah sanoo, että tällä hetkellä marja-alan viesti on, että kasvun suurin este on työvoiman saatavuus. Poimijoiden maahantulo ei kuulu maa- ja metsätalousministeriön toimialaan, mutta hän toivoo että maahantuloprosesseja pystyttäisiin nopeuttamaan ja tehostamaan.

– Meidän olisi saatava nopeutettua prosesseja ja pystyttävä huolehtimaan siitä, että ne ovat myös läpinäkyviä ja niissä toimitaan kaikkien lakien ja ja säännösten mukaisesti, Essayah sanoo.

Pääasiassa Thaimaasta saapuvat luonnonmarjapoimijat tulevat maahan turistiviisumeilla. Aiempina vuosina poimijat ovat tulleet maahan yritysten kutsumina maiden neuvotteleman kiintiön mukaan.

Viime vuonna julkisuuteen tulleiden rikostutkintojen jälkeen käytäntöä on muutettu ja yritykset ovat saaneet poimijoita selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina.

– Tällä hetkellä 94 prosenttia luonnonmarjoista jää metsiin. Kun keskustelin tänä aamuna yrittäjän kanssa, hän sanoi että he pystyisivät välittömästi lisäämään vientiä, jos he pystyisivät saamaan tuotteitaan enemmän. Kyllä se on se kaikkein suurin pullonkaula, Essayah sanoo.

Essayahin mukaan Suomella olisi merkittävästi parannettavaa juuri elintarvikeviennissä. Hän kertoo asettaneensa tavoitteekseen, että Suomen pitäisi lähivuosina kaksinkertaistaa elintarvikevientinsä.

– Kyllähän se on tietyllä tavalla lapsenkengissä. Jos verrataan muihin Pohjoismaihin, erityisesti vaikka Tanskaan, joka on huomattava elintarvikeviejä, kyllä Suomella on valtavasti kirittävää.

Suomi vei Ruokaviraston kokoamien tietojen mukaan luonnonmarjoja tuoreena ja pakastettuna noin 4,7 miljoonan euron arvosta vuonna 2021. Suomen elintarvikeviennin kokonaisarvo oli vuonna 2022 noin 2,1 miljardia euroa.