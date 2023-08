Tampereelle kaavailtu toinen steinerkoulu ei saanut opetuslupaa – koko maassa luvan sai vain yksi yksityinen perusopetuksen koulu

Tampereen Muotialassa olevan steinerkoulun taustayhdistys on eri kuin nyt lupaa hakenut yhdistys.

Uuden steinerkoulun oli tarkoitus aloittaa toimintansa tänä syksynä. Valtioneuvosto on suhtautunut yksityisten koulujen perustamiseen nuivasti.

Tampereelle kaavailtu toinen steinerkoulu ei ole saanut opetuslupaa. Valtioneuvosto hylkäsi keväällä Tampereen steinerkouluyhdistyksen hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä. Perusteena oli Tilastokeskuksen väestöennuste, jonka mukaan oppivelvollisten määrä laskee Tampereella ensi vuoden jälkeen.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Aarne Norberg pitää ministeriön perusteita erikoisina.

– Tampereen kaupunkiseutu on Suomen vetovoimaisinta aluetta. Kasvuun vaikutetaan poliittisilla päätöksillä ja suunnitelmilla, joita ei näissä tilastoissa ole otettu huomioon.

Yhdistys valmistelee uutta lupahakemusta ensi vuodelle. Nordbergin mukaan Tampereen kaupunkiseudulta saadut väestöennusteet kumoavat Tilastokeskuksen lukuja. Hankkeella on Tampereen kaupungin tuki.

Länsi-Tampereelle halutaan oma koulu

Tampereella on yksi steinerkoulu, jota ylläpitää toinen yhdistys, Tampereen steinerkoulun kannatusyhdistys. Koulu on Itä-Tampereella, Muotialassa. Uutta steinerkoulua on suunniteltu Länsi-Tampereelle.

Norbergin mukaan Tampereen steinerkouluyhdistyksellä oli täysi valmius avata koulu tänä syksynä.

– Meillä oli hyvä ja kokenut opettaja, riittävästi ilmoittautuneita oppilaita yhdelle luokalle, hyvät opetustilat Epilässä sekä innostunut yhteisö ja ideoita. Luotimme siihen, että lupa saadaan, koska opetuslupahakemukseen vaadittavat edellytykset olivat olemassa.

Avaa kuvien katselu Nykyisessä Tampereen steinerkoulussa voi opiskella eskarista ylioppilaaksi. Uudessa steinerkoulussa olisi aluksi vain kaksi ensimmäistä luokkaa. Kuva: Katri Tapola / Yle

Yhdistys näkee, että Länsi-Tampereella olisi tarvetta koululle jo pitkän välimatkankin vuoksi.

– Tampereen kaupunkiseudulla asuu 400 000 ihmistä ja täällä on yksi steinerkoulu. Helsingin seudulla asuu 1,2 miljoona ihmistä, ja siellä on viisi steinerkoulua. Kyllä tänne mahtuisi toinenkin koulu, Aarne Norberg sanoo.

Yksityisiä kouluja ei haluta lisää

Yksityisen koulun opetusluvan hylkääminen ei ole poikkeuksellista. Nordbergin tietojen mukaan yksikään steinerkoulu ei ole saanut lupaa ensimmäisellä kerralla, esimerkiksi Joensuun steinerkoulu joutui hakemaan lupaa viisi kertaa.

Valtioneuvostoon tuli säätiöiltä tai rekisteröidyiltä yhdistyksiltä tänä kevään viisi hakemusta perusopetuksen järjestämisestä. Vain Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistyksen hakemus hyväksyttiin.

Asiaa koskevassa päätösmuistiossa valtioneuvosto toteaa, että tarkoituksena on säilyttää kunnan koululaitos perusopetuksen runkona eikä tarkoituksena ole tavoitella valtion tai yksityisten perusopetusta antavien koulujen lukumäärän lisäämistä.