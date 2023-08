Nimiä ja numeroita puuttuu netistä ja vaihde ohjaa väärille ihmisille – kysyimme, miksei hyvinvointialue ole saanut perusasioita kuntoon

Sosiaali- ja terveyspalveluista tietoa etsivät pirkanmaalaiset ovat edelleen pulassa hyvinvointialueen sekavien nettisivujen takia.

Hyvinvointialueen nettisivuilta puuttuu tietoja tai niitä on hankala löytää. Puhelinvaihde taas saattaa ohjata soittajan henkilölle, joka on siirtynyt jo muihin tehtäviin tai vaihteessa ei tiedetä, että henkilö on lomalla.

Nettisivujen puutteet ja epäselvyys ovat olleet ongelmia jo pitkään, ja Ylekin on ehtinyt tehdä aiheesta tänä vuonna useamman jutun. Tammikuussa Yle kertoi, että sivuilta oli tuolloin lähes mahdotonta löytää tietoa esimerkiksi korona- ja influenssarokotuksista.

Kysyimme ongelmien syistä ja ratkaisuista Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuuhenkilöiltä. Kysymyksiin vastasivat tukipalvelujohtaja Pekka Erola, viestintäjohtaja Elina Kinnunen ja ikäihmisten palveluiden toimialuejohtaja Mari Ollinpoika.

Aika loppui kesken

Vielä maaliskuun alussa hyvinvointialue tiedotti, että verkkosivuista tulee uudistunut versio kesäkuuhun mennessä. Nyt elokuun alussa käytössä on edelleen vanha versio.

Mikä verkkosivujen tilanne on tällä hetkellä?

Pekka Erola: Emme ehtineet kesäkuuhun sillä tavalla, että olisimme voineet varmaksi sanoa, että uusi versio pelaa.

Meillä on tavoitteena saattaa uudet sivut yleiseen testaukseen rinnakkaiskäyttöön vanhan version kanssa. Tämä ajoittuu elo-syyskuun vaihteeseen.

Elina Kinnunen: Sivuja on kehitetty koko kevään ajan ja saatu huomattavia parannuksia käytettävyyteen. On varmasti vielä palveluita, joiden kuvauksessa tai yhteystiedoissa voi vielä olla puutteita.

Miksi uudet sivut eivät ehtineet kesäkuulle?

Pekka Erola: Se on iso kokonaisuus, valtava tietojärjestelmä. Niin sisällöllisesti kuin teknisesti on paljon testattavaa.

Elina Kinnunen: Aikataulu asetettiin tosi tiukaksi. Jouduimme vaihtamaan järjestelmän teknisestä puolesta vastaavaa tekijää. Emme olleet tyytyväisiä kaikkiin teknisiin asioihin.

Hyvinvointialueet aloittivat vuodenvaihteessa. Pirkanmaan hyvinvointialue kertoi maaliskuussa uudistavansa verkkosivunsa. Palautetta sivut olivat saaneet esimerkiksi siitä, ettei niiltä löydy kaikkia tarvittavia tietoja eikä sivujen logiikka ja käyttöliittymä toimi asiakasystävällisesti.

Järjestökentältä on tullut viestiä, että tiedottaminen esimerkiksi vammaispalveluista ontuu. Pystyykö vammaispalvelut tiedottamaan kunnolla nykyisten nettisivujen kautta, jos palveluihin tulee muutoksia?

Elina Kinnunen: Jos on asiakkaana meillä, niin useimmiten vammaispalveluissa lähetetään henkilökohtainen kirje. Asiakkaan ei tarvitse nettisivuilta etsiä omaan palveluunsa liittyvää tietoa. Samoin on ikäihmisten palveluissa.

Enemmän tiedon löytämisen haasteet liittyvät siihen, kun ihminen ei vielä ole palvelujen piirissä.

Miksi näissä tilanteissa tuntuu olevan ajoittain vaikea löytää tietoa Pirhan nettisivuilta?

Elina Kinnunen: Luulen, että suurin ongelma on se, että tämä on maakunnallinen sivusto. Ihmiset ovat tottuneet etsimään tietoa oman kunnan sivuilta.

Nyt ja myös jatkossa palvelun kuvaukset ovat yhteisiä, mutta aina joutuu etsimään oman kunnan hakusanalla yhteystiedon valikosta. Tämä on osoittautunut monelle vaikeaksi.

Olemme kiinnittäneet tähän tosi paljon huomiota, kun seuraavaa versiota on tehty monenlaisten ryhmien kanssa.

– Pirha on testannut uusia nettisivuja erilaisilla käyttäjäryhmillä aika tiiviisti. Käyttäjät ovat tykänneet sivuista ja kokeneet, että tiedot löytyvät, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtaja Pekka Erola.

Osa puhelinnumeroista puuttuu

Aamulehti kirjoitti perjantaina, että kotihoidon asiakkaiden on ollut vaikea löytää tarvitsemiaan yhteystietoja. Sivuilla lukee, että jos asiakas on jo palveluiden piirissä, hän voi olla yhteydessä suoraan oman alueensa asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköön.

Miksi näitä numeroita ei kuitenkaan ole Pirhan sivuilla?

Mari Ollinpoika: Asiakasohjauksen ja kotihoitoyksiköiden numeroita ei ole vielä ollut mahdollista nettisivuille laittaa. Se numeromassa on valtaisa.

Jos asiakas on jo kotihoidon palveluiden piirissä, yleensä tiedot löytyvät parhaiten asiakkaan luona käyvältä hoitajalta.

Lisäksi Kotitorilla nämä numerot ovat tiedossa. Kotitorin numero on selkeästi näkyvillä Pirhan sivuilla. Se on ensisijainen neuvonta- ja ohjausnumero myös ikääntyneille.

Myös Pirhan puhelinvaihteen toiminnassa on ollut epäselvyyttä. Vaihteesta on saatettu yrittää yhdistää henkilöille, jotka ovat siirtyneet jo toisiin tehtäviin. Onko tullut palautetta, että sieltä ohjataan vääriin paikkoihin?

Pekka Erola: Ei hirveästi ole minulle tullut sellaista palautetta.

Puhelinvaihteessa ollaan sen tiedon varassa, mitä sinne on toimitettu. Tämä paranee koko ajan pikku hiljaa, kun yhteisö järjestäytyy.

Eli siellä voi olla vanhoja tietoja?

Pekka Erola: Aina sekin on mahdollista. Puhelinvälityksestä on kerätty aika isoa materiaalia. Se on vaikeaa, kun on 20 000 ihmistä.

Kysymykset puhelinvaihteelle ovat välillä sellaisia, että täytyisi tietää aika yksityiskohtaisesti, mitä kukakin tekee. Aika hyvin he ovat siellä puhelunvälityksessä kuitenkin pärjänneet ottaen huomioon tämän laajuuden.

Elina Kinnunen: Vanhoja tietoja voi olla sen takia, että se on vanha sairaanhoitopiirin vaihde. Heille ei ole välttämättä päivitetty uutta tietoa jostakin asiasta tai puhelinnumeroa.

