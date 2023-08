Sometähti aiheutti kaaoksen New Yorkissa – ilmaisten pelikonsolien paikalle houkuttamat nuoret villiintyivät

Ilmaiset pelikonsolit ja mahdollisuus nähdä sometähti Kai Cenat vetivät aukion New Yorkissa täyteen nuorisoa, mutta pian tilanne riistäytyi käsistä.

New Yorkissa Manhattanin Union Squarella puhkesi perjantai-iltapäivänä paikallista aikaa täyskaaos, kertovat muun muassa The New York Times, uutistoimisto Reuters ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Tapahtumat saivat alkunsa spontaanisti, kun suosittu striimaaja Kai Cenat ilmoitti jakavansa vilkkaalla Union Squaren aukiolla 300 ilmaista PlayStation 5 -pelikonsolia.

Konsolit oli tarkoitus jakaa neljältä iltapäivällä, mutta jo tätä ennen paikalle oli saapunut BBC:n mukaan arviolta 2 000 ihmistä, The New York Timesin mukaan tuhansia.

Moni tuli ilmaisen pelikonsolin toivossa, mutta osa halusi vain nähdä vilauksen Cenatista. Hänellä on videopalvelu Youtubessa 3,6 miljoonaa seuraajaa ja pelistriimauspalvelu Twitchissä 6,5 miljoonaa. Paikalle saapunut mies kuvailee Cenatia The New York Timesille ”tämän hetken isoimmaksi mustaksi vaikuttajaksi”.

Avaa kuvien katselu Manhattanilla sijaitsevalle Union Squaren aukiolle hälytettiin kaaoksen takia tuhansia poliiseja. Kuva: Yuki Iwamura / AFP

Väkijoukko pysäytti liikenteen ja äityi väkivaltaiseksi

Tilanne äityi kaaokseksi, kun ihmiset pakkautuivat täydeltä aukiolta viereisille kaduille ja tukkivat liikenteen. Aukion maalaismarkkinat jouduttiin sulkemaan.

Poliisin mukaan osa ihmisistä alkoi tässä vaiheessa ”käyttäytyä kurittomasti”: He heittelivät tavaroita, tunkeutuivat viereiselle työmaalle, ampuivat ilotulitteita ihmisiä päin ja kiipesivät metroaseman sisäänkäynnin katolle. Metro alkoi ajaa Union Squaren aseman ohi pysähtymättä.

New Yorkin poliisissa hässäkkä luokiteltiin korkeimman tason tehtäväksi ja alueelle hälytettiin noin tuhat poliisia. Useita ihmisiä pidätettiin.

Maijaan raahattiin lopulta myös Kai Cenat, jota uhkaa syyte mellakan järjestämisestä. Hän ei ollut pyytänyt kaupungilta lupaa järjestää tapahtuma.

– Tilanne oli hallitsematon. Meiltä meni pitkään saada se hallintaan, ja monet nuoret loukkaantuivat, kuvaili poliisipäällikkö Jeffrey Maddrey tiedotustilaisuudessa perjantai-iltana.

Poliisi pidätti 65 ihmistä

Väkijoukko yritti vastustaa poliisia työntämällä heitä mellakkakilvistä ja solvaamalla heitä. Sivukadulle ajetut ihmiset polvistuivat ja huusivat ”Black Lives Matter”-iskulausetta, joka ottaa kantaa poliisin rasismiin.

Hässäkän aikana pidätettiin 65 ihmistä, joista lähes puolet alaikäisiä. Sekä osallistujat että poliisit saivat ruhjeita ja alueen yrityksiä vandalisoitiin. The New York Timesin mukaan nuoret varastivat kaupoista karkkia ja jakoivat sitä väkijoukkoon. Toiset veivät annokset terasseilla lounastavilta ihmisiltä.

– Olemme nähneet vastaavaa aiemminkin, mutta emme näin vaarallisia tapauksia, joissa nuoret eivät kuuntele käskyjämme, Maddrey sanoi BBC:n mukaan.