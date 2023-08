Alkuviikkoon ennustetun rajuilman “tuhopotentiaali on 2000-luvun kärkikastia”

Sääennusteissa jo useamman päivän ajan näkyneen rajuilman todennäköisyys kasvaa koko ajan. Alkuviikkoon odotetun rajuilman ajankohta on hieman myöhästynyt aikaisemmista ennusteista, mutta poikkeuksellisen voimakas rajuilma näkyy yhä alkuviikon ennustemalleissa.

Forecan meteorologi Markus Mäntykannas kirjoittaa sääpalvelun blogissa, että tällä hetkellä suurimmat epävarmuudet liittyvät rajuilman ajoitukseen ja voimakkuuteen. Mahdollista on, että maanantaiksi odotetusta rajuilmasta tulee yksi kuluvan vuosituhannen rajuimmista.

– Jos voimakas rajuilma pääsee tunkeutumaan Suomenlahden yli maanantai-iltana, on sen tuhopotentiaali 2000-luvun kärkikastia, Mäntykangas kirjoittaa.

Mäntykankaan mukaan maanantai-illaksi tai tiistaiyöksi on luvassa erittäin voimakkaita syöksyvirtauksia, rankkasadetta, intensiivistä salamointia ja suuria rakeita. Puuskissa tuuli voi puhaltaa paikoitellen jopa yli 30 metriä sekunnissa.

Tällaiset puhurit voivat aiheuttaa tuhoa kaatamalla puita, repimällä kattoja ja lennättämällä irtotavaroita.

Olosuhteet rajuilmaan erittäin otolliset

Rajuilman taustalla on Mäntykankaan mukaan harvinainen yhdistelmä, joka toteutuu Suomen oloissa noin kerran kymmenessä vuodessa tai harvemmin.

– Ilmakehä on erittäin epävakaa, sen kosteussisältö on harvinaisen suuri, yläilmakehässä kulkee voimakas suihkuvirtaus ja lisäksi tuuliväänne on selvästi koholla, Mäntykangas kirjoittaa.

Tämä tekee olosuhteista erittäin otolliset rajuilman syntymiseen.

Mäntykangas arvioi, että alkuviikon myräkkä nousee samaan sarjaan vuoden 2010 Sylvi-myrskyn kanssa. Sylvi-myrsky muistetaan etenkin Porin Sonisphere-festarivaaleilla tapahtuneesta kuolemantapauksesta.

Sylvi-myrskyn aikana havaittiin 24 000 maasalamaa. Mäntykankaan mukaan maanantaina vuorokauden salamamäärä voi niin ikään nousta viisinumeroiseksi.

Sylvi-myrkyn taloudelliset vahingot nousivat yli 15 miljoonaan eruoon.

Trooppinen maanantai päättyy myrskyyn

Tänään lauantaina etelässä sää on poutainen. Sade- ja ukkoskuurot keskittyvät maan keski- ja pohjoisosiin.

Huomenna sunnuntaina etelästä saapuva lämmin säärintama tuo mukanaan sade- ja ukkoskuuroja maan eteläosaan, kun taas pohjoisessa sää on puolipilvistä.

Sateiden jälkeen sää muuttuu trooppiseksi. Maanantain vastaisesta yöstä ennustetaan kuluvan kesän lämpimintä. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila pysyttelee paikoitellen läpi yön yli 20 asteessa.

Maanantaiaamun valkenee aurinkoisena ja lämpötila nousee nopeasti yli hellerajan maan etelä- ja keskiosissa. Länsirannikolle, eteläiseen sisämaahan ja kaakkoisrajalle ennustetaan yli 30 asteen lämpötiloja.

Poikkeuksellisen lämmintä ilmaa seuraa poikkeuksellisen kylmä säärintama, joka näyttää tällä hetkellä saavuttavan Suomenlahden maanantai-iltana. Kylmä ilma tuo mukanaan rajuilman. Maan etelä- ja keskiosassa yksittäisiä ukkoskuuroja voi esiintyä jo ennen kylmää ilmamassaa.

Ulkona liikkumista syytä välttää rajuilman aikana

Mäntykankaan mukaan on mahdollista, että maanantaina Suomenlahdella muodostuu laaja-alainen ukkospilvien yhteensulauma, jonka etenemisnopeus olla jopa 100 km/h. Meteorologi kehottaa erityisesti veneilijöitä ottamaan tämän huomioon.

Muutenkin on ulkona liikkumista on suositeltavaa välttää rajuilman aikana.

Rajuilmaan kannattaa varautua myös keräämällä irtoesineet pois pihoilta tai kiinnittämällä ne tukevasti maahan. Auton pysäköinnissä on syytä ottaa huomioon lähipuut mahdollisten puuskatuulien varalta.