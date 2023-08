Viisi päivää Etelä-Koreassa ollut partiolainen: "En ole huomannut, että kuumuus olisi haitannut suomalaisia" – osa maista vetäytyi leiriltä

Suurleirillä on viherkaaria, joissa voi vilvoitella. ”Ajoittain siellä tulee myös hentoa vesisuihkua”, leirillä oleva Lotta Timonen kertoo.

Partiolaisten suurleiri on parhaillaan käynnissä Etelä-Korean maaseudulla.

Hirmuhelteet koettelevat paraikaa partiolaisten suurleiriä Etelä-Korean Saemangeumissa, jonne on kokoontunut eri-ikäisiä partiolaisia ympäri maailmaa. Yhdysvaltalaiset ja brittiläiset kertoivat perjantaina vetäytyvänsä leiriltä kuumuuden takia.

Leirillä olevan 16-vuotiaan espoolaisen partiolaisen Lotta Timosen mukaan suomalaiset ovat kestäneet yli kolmenkymmenen asteen helteitä yllättävän hyvin.

– En ole huomannut, että kuumuus olisi haitannut suomalaisia. Kaikkein kuuminta on keskipäivällä, mutta illalla ja yöllä ilma saattaa tuntua jopa kylmältä, Timonen sanoo.

Timonen on ollut leirillä jo viisi päivää, ja sinä aikana yhä nouseviin lämpötiloihin on tottunut. Kaiken kaikkiaan leirillä on 884 suomalaista.

– Eilen meillä oli ohjelmasta vapaapäivä, mikä oli hyvä, sillä alueella oli todella kuuma. Leiri ei ole mikään urheiluleiri, mutta leirialueen pituus päästä päähän on kahdeksan kilometriä.

Timosen mielestä suomalaiset lippukunnat ovat huolehtineet leiriläisistä hyvin.

– Kaikkia muistutetaan pitämään hattuja ja jaetaan elektrolyyttijauhetta, jota voi sekoittaa veteen. Johtajat ovat myös vinkanneet, että täydet ilmapatjat kannattaa tyhjentää päivän ajaksi, jotteivät ne räjähdä teltassa.

Avaa kuvien katselu Lotta Timonen pitää korealaisesta kulttuurista. Hän on ihmetellyt leirillä ainoastaan sitä, että alueella ei ole roskiksia leiriläisten omia roskia varten. Kuva: Lotta Timonen

Timonen kertoo käyttävänsä myös aurinkorasvaa ja laittaa välillä päähänsä kylmän, viilentävän pyyhkeen. Leirikaupassa myydään irrotettavia valkoisia hihoja, jotka voi kiinnittää t-paitaan.

Lisäksi leirillä on mahdollisuus syödä erilaisia jäätelöitä ja juoda runsaasti vettä. Suurelle leirialueelle on pystytetty varjoalueita ja viilennettyjä busseja, joissa pääsee nauttimaan viileästä ilmasta hierontatuolilla istuen.

Timonen kertoo keskustelleensa muutaman brittiläisen ja yhdysvaltalaisen partiolaisen kanssa ja kysyneensä, mitä mieltä he ovat leirin jättämisestä.

– Kaikki haluaisivat jäädä leirille. On ikävää, että joutuu poistumaan, vaikka ei itse haluaisi lähteä. Olisi hyvä, jos muillekin annettaisiin yhtä hyviä ohjeita kuin meille suomalaisille.

Avaa kuvien katselu Suomen joukkueenjohtaja Arvi Snällin mukaan suomalaiset nuoret ovat viihtyneet partioleirillä kuumuudesta huolimatta erittäin hyvin. Kuvassa nuoret pystyttävät Suomen lippua. Kuva: Eero Kivinen

Suomen joukkue on toistaiseksi päättänyt jäädä leirille

Suomen joukkueenjohtaja Arvi Snäll kertoo, että lämpötila leirillä on lauantai-illalla noin 35 astetta. Edeltävänä yönä lämpötila kohosi jopa 27 asteeseen.

Myös Snäll sanoo, että suomalaiset ovat tottuneet kuumuuteen hyvin. Hänen mukaansa nuoret kestävät kuumuutta paremmin kuin aikuiset.

– Tyynessä paikassa voi olla hyvinkin tukalaa. Pysymme varjossa, jos vain suinkin voimme ja muistutamme veden juomisesta ja päähineistä. Meidän tehtävämme on huolehtia, että partiolaiset voivat olla leirillä turvallisesti, Snäll sanoo.

Snällin mukaan suomalaisia nuoria ei ole tarvinnut viedä kuumuuden takia sairaalahoitoon, mutta lämpöuupumuksia on ollut jonkin verran.

Leiri kestää vielä viikon. Suomen joukkue seuraa lämpötilojen kehittymistä.

– Ymmärtääkseni muissa joukkueissa kuumuutta on siedetty huonommin. Olemme keskustelleet esimerkiksi meteorologien, suurlähetystön ja yhteistyökumppaneiden kanssa, miten meidän kannattaa toimia. Koska tilanne ei ole vielä kriittinen, olemme päättäneet jäädä leirille, koska sitä varten tänne olemme tulleet, Snäll sanoo.

