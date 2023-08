Näyttelijän sooloesitykseen tuli ensin vain yksi ihminen – itkuinen viesti veti salin täyteen

Näyttelijä-koomikko Georgie Grierillä on ollut vaiheikas viikko: Ensin hän esiintyi Edinburgh Festival Fringe -kulttuuritapahtumassa yhdelle ihmiselle ja vain vuorokautta myöhemmin täydelle salille.

Kun Grierin torstain esitykseen saapui vain yksi ihminen, hän päätti julkaista viestipalvelu X:ssä (entinen Twitter) itkuisen kuvan saatetekstillä:

– Tänään, kun esitin yhden naisen esitykseni, yleisössä oli yksi ihminen. Se on ok, eikö? Onhan se ok?

Julkaisu alkoi levitä nopeasti ja keräsi vastauksia myös Britannian kärkikoomikoilta. Suositun Mock The Week -ohjelman juontaja Dara Ó Briain lohdutti, että myöhemmin epäonni kääntyy voitoksi.

– Olemme kaikki tehneet saman. Pian viihdytät ihmisiä tällä tarinalla. Olen useita kertoja joutunut ostamaan yleisölleni drinkin kiitokseksi siitä, että he ainoina tulivat paikalle, Ó Briain kirjoitti.

Koomikko Jason Manford lähetti Grierille videon, jossa hän vakuutti, että yhden hengen yleisö on festivaalin alussa täysin normaali asia.

– On myös normaalia olla siitä vähän surullinen tai ärsyyntynyt tai kiukkuinen. Sekin on täysin ok, Manford sanoi.

Grier sai paljon kannustusta myös yleisöltä, ja seuraavana päivänä hän esiintyi festivaalilla täydelle salille.

– Olipa villi aloitus festivaalille, Grier kommentoi brittilehti The Guardianille.

– Kun julkaisin päivityksen, toivoin muutamia kannustavia viestejä ja neuvoja muilta esiintyjiltä. En arvannut, miten paljon se puhuttelisi ihmisiä.