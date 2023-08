Suomalainen Marja-Liisa Nguyen, 30, sai roolin supersuositusta Barbie-elokuvasta – ”En uskonut, että elokuvasta tulisi näin iso ilmiö”

Katsojaennätyksiä keränneessä Barbie-elokuvassa esiintyy tiettävästi ainakin yksi suomalainen, sillä Kemistä kotoisin olevalla Marja-Liisa Nguyenilla, 30, on elokuvassa pieni rooli.

Elokuva on jo nyt Finnkinon vuoden katsotuin elokuva, vaikka se on pyörinyt elokuvateattereissa vasta muutaman viikon.

Satunnaisia mallin ja näyttelijän töitä tekevä Nguyen vilahtaa elokuvan alussa olevassa kohtauksessa, jossa 14 erilaista Barbie-hahmoa seisoo rivissä. Kamera kiertää hahmoja ja jokainen tekee kameralle pienen, omaan hahmoon sopivan liikkeen.

Nguyen kertoo esittäneensä ”Park Ranger” -Barbieta, eli vapaasti suomennettuna puistonvartijaa. Hän tervehtii kohtauksessa kameraa valppaasti nostaen kättään ja hymyilee leveästi, kuten maailman suosituimmalla nukella on tapana.

– En olisi ikinä uskonut, että elokuvasta tulisi näin iso ilmiö. Tuntuu epätodelliselta edes ajatella, että olen ollut mukana elokuvassa, Lontoossa asuva Nguyen sanoo.

Nguyen kävi itse katsomassa Barbie-elokuvan Piccadilly Circuksessa olevassa elokuvateatterissa ensi-iltapäivänä.

Muutamat hänen läheisistään tiesivät naisen olleen elokuvassa olevan kohtauksen kuvauksissa vuosi sitten, mutta Nguyen piti tiedon enimmäkseen itsellään. Lopulliseen elokuvaversioon päätyminen oli epävarmaa loppuun saakka.

– Aina on olemassa se riski, ettei päädykään lopulliseen versioon. Kohtauksesta, jossa olin, oli leikattu muutama hahmo pois. Elokuvateatterissa ystäväni taisi huomata ensimmäisenä, että olin päässyt elokuvaan. Olimme iloisesti yllättyneitä.

Avaa kuvien katselu ”Joskus kuvauksissa on tarkat turvatoimet. Saimme ottaa valokuvia kuvauspäivän aikana. Ehkä se johtuu siitä, että meitä kannustettiin jakamaan kuvia myöhemmin somessa”, Nguyen arvelee. Kuva: Marja-Liisa Nguyen

Studioilla liikuttiin golfkärryillä

Nguyen päätyi Barbie-elokuvaan ”vähän sattumalta”. Hänet valittiin viime kesänä valokuvien perusteella kohtaukseen, jonka kerrottiin liittyvän Barbie-elokuvaan. Kyseessä oli feature-rooli, joka tarkoittaa, että näyttelijän kasvot näkyvät kohtauksessa. Muuta tietoa Nguyen ei saanut.

– Otin roolin vastaan kuin kaikki muutkin minulle tarjotut roolit, olipa kyse sitten kuinka pienestä tai isosta tuotannosta tahansa. Jos olisin tiennyt, että kyseessä on kohtaus lopulta näin isossa elokuvassa, olisin ehdottomasti stressannut roolia ja sen saamista enemmän, Nguyen ajattelee vuosi kuvausten jälkeen.

Kohtaus kuvattiin yhden päivän aikana. Nguyen heräsi neljältä aamulla ja tuotantoyhtiön tarjoama bussikuljetus haki hänet kello viideltä aamulla.

Työpäivä aloitettiin jo kuudelta Warner Brosin studioalueella Lontoossa. Alueella liikuttiin golfkärryillä, koska lukuisten hallien välinen etäisyys on suuri.

– Näin studioilla esimerkiksi lavasteet kohtauksessa, jossa barbiet liikkuvat kahden eri maailman välillä. Auto, jolla Barbiet matkustavat, on pahvia, Nguyen paljastaa.

Avaa kuvien katselu Jessica Tinkler (vas.) esitti elokuvan kohtauksessa journalistia, Nguyen puistonvartijaa ja Isabella Barsenbach palomiestä. Kuva: Marja-Liisa Nguyen

Avaa kuvien katselu Näyttävät peruukit olivat isossa osassa Barbie-elokuvassa. Kuva: Marja-Liisa Nguyen

Ennen kohtauksen kuvaamista näyttelijöiden meikkiä ja hiuksia puunattiin useita tunteja.

Kohtauksessa on mukana 14 erilaista Barbie-hahmoa, jotka seisovat rivissä valkoista taustaa vasten. Ympärillä hääri samaan aikaan useita elokuvan työntekijöitä.

– On hienoa, että mukana on erilaisia hahmoja. Yksi Barbieista on pyörätuolissa ja yhdellä on kuulolaite, vaikka se ei elokuvassa erotukaan hiusten alta kovin hyvin.

Nguyen kertoo, että kuvauspäivästä jäi hänelle hyvä fiilis. Hän ystävystyi muutaman kohtauksessa näytelleen naisen kanssa. Naiset perustivat kuvausten jälkeen myös yhteisen WhatsApp-ryhmän, jossa he ovat keskustelleet elokuvasta.

Yksi ryhmän jäsenistä tosin huomasi, että heidän nimiään ei lue ollenkaan elokuvan lopputeksteissä. Sen sijaan toisessa kohtauksessa olleiden tanssijoiden nimet mainittiin.

– Kredittien saaminen pienestäkin roolista on alalla todella tärkeää, mutta onneksi ne voi pyytää cv:tä varten myös jälkikäteen.

Avaa kuvien katselu Barbie-elokuvaa kuvattiin viime vuonna Lontoossa Warner Bros Studios -alueella. Samalla alueella on kuvattu myös muun muassa Harry Potter -elokuvia, joiden studiot ovat suosittu turistikohde. Kuva: Marja-Liisa Nguyen

Barbie-ilmiö saattaa näkyä vielä Halloween-juhlassa

Kuvausten jälkeen Nguyen googlasi roolihahmonsa ja huomasi, että ”Park Ranger” -Barbie todella on myynnissä.

– Pohdin, ostaisinko nuken muistoksi hauskasta kokemuksesta. Uskon, että Halloweenin lähestyessä kaupoissa aletaan myydä Barbie-teemaisia roolipukuja ja ehkä saattaisin löytää myös roolihahmoni käyttämän Barbie-asun, hän pohtii.

Nguyen uskoo, että Barbie-elokuva tuli markkinoille oikeaan aikaan. Aikuisiksi varttuneet sukupolvet muistavat vielä hyvin omat Barbie-leikkinsä lapsuudessa.

– Kaikki elokuvaan liittyvä on todella tunnistettavaa, jopa musiikki. Mielestäni on hyvä, että elokuvassa oli mukana myös syvempi sanoma, mutta pääosin se oli melko kevyttä ja hauskaa katsottavaa.

Nguyenilla on päivätyö silmälasialalla, mutta hän haaveilee tekevänsä jatkossa enemmän näyttelijän töitä. Hän uskoo, että roolista Barbie-elokuvassa on hyötyä työnhaussa.

Avaa kuvien katselu Nguyen aloitti näyttelemisen vasta aikuisiällä. Ensi vuonna Netflixiin on tulossa aasialainen scifisarja, jossa hän on mukana kahdessa kohtauksessa. Barbie-elokuvan kohtauksesta hän sai palkkioksi neljäsataa puntaa. Kuva: Marja-Liisa Nguyen

Nguyen kertoo ikävöivänsä Suomea, vaikka viihtyykin Lontoossa erinomaisesti. Vietnamista kotoisin olevat vanhemmat asuvat yhä Kemissä. Naisen unelmana olisi tehdä töitä sekä Suomessa että Englannissa.

– Suomi on pieni maa, enkä olisi ikinä uskonut, että pääsen tähän pisteeseen. Olin tottunut ajatukseen, että päästäkseen näyttelijäksi pitäisi käydä alan kouluja, mutta olen huomannut, että töitä voi tehdä myös harjoittelemalla. Kaikki kokemukset vievät aina eteenpäin.

