Näin muodin asiantuntija arvioi rallikansan pukeutumistyylin

Jyväskylän MM-rallit keräsivät värikästä ja vähemmän värikästä yleisöä bensan ja urheilun huuman keskelle. Pitkän linjan ”muodin talkkariksi” itseään kuvaileva muotinäytöskoordinaattori Tommi Peltonen arvioi rallikansan tyyliä Ylelle.

Avaa kuvien katselu Riku Kääriäisen, Sami Korkmanin ja Ville Lairivuon Seremoniallinen startti hauskoissa hatuissa. Kuva: Tomi Hänninen/Chilipictures

– Toivon aina, että suomalaiset eivät olisi niin haudanvakavia ja ilokseni katson, että tässä kolme herraa on laittanut kesäiset hatut päähänsä, Peltonen aloittaa.

Muodin asiantuntija oli ennakkoon toivonut, että ralliyleisöstä löytyy huumorin pilkahdusta ja häntä riemastuttaakin yleisöstä löytyvä pokaalikypärä.

– Aikuinen mies on nähnyt vaivaa, siis ilolla katson että että löytyy huumoria!

Peltosen mielestä hauska pukeutuminen ja osin humoristiset asusteet kertovat siitä, että ralleihin pukeutumiseen on haluttu tuoda vähän festarimeininkiä.

– Sitähän me kesällä halutaan, koska meidän kesä on lyhyt!

Avaa kuvien katselu Peltonen näkee kuvassa ilokseen keltaisen sävyissä kananpoikaa ja limenväriin menevää sitruunaa. Kuva: Tomi Hänninen

Jyväskylän MM-ralleihin sattui tälle vuodelle sateinen kausi, mutta se ei muodin ammattilaisen mielestä ollenkaan tarkoita sitä, että pitäisi pukeutua vain mustaharmaaseen.

Peltonen kiinnittää erityistä huomiota siihen, että urheilutapahtumassa moni pukeutuu luonnollisesti sinivalkoiseen, tai etelänaapurimme Eestin sinivalkomustaan, mutta muitakin kirkkaita värejä näkyy.

– Ilolla katson, että siellä näkyy aika paljon keltaista ja vielä oikein miettii muoti-ihmisen kannalta, niin ihan oikeaa keltaista että erittäin trendikästä.

Avaa kuvien katselu Tyylikäs ja nostalginen haalari klassisine mainoksineen kääntää katseet. Kuva: Tomi Hänninen

Kuvassa näkyvän vanhan klassisen moottoriurheilijan haalarin Peltonen näkee nostalgisen tyylikkäänä.

– Itse asiassa aika muodikas, muotihan kiertää ja haalareita ei ole nähty vuosikymmeniin, Peltonen arvioi.

Hänestä haalarikuva on viikonlopun paras, sillä siinä on kunnon meininki.

– Tuohan on oman aikakautensa tuote ja sellaisena se pitää ottaa kun siinä on toki kissan kokoisin kirjaaminen röökimainos. Mutta sehän on kuulunut tähän lajiin joskus, Peltonen fiilistelee haalaria.

Avaa kuvien katselu Aurinkolasikauppaa yöllä Kävelykadulla Kuva: Jaana Polamo / Yle

Moni liikkuu ralleilla sateesta huolimatta myöhään illallakin erilaisissa aurinkolaseissa, olivat ne sitten tyypillisen mustat, hassunmuotoiset tai esimerkiksi lonkeromainoslasit.

– En ole mikään huumorilasien ystävä, mutta itse peräänkuulutettiin vähän tätä festarimeininkiä niin miksi ei, jos tulee kantajalle hyvä fiilis, Peltonen sanoo.

Hänestä hyvän mielen tuominen kantajalleen on asusteissa on tärkeää. Peltosesta on parempi, että ihmiset pitävät hauskaa sen sijaan, että ollaan tiukkapipoja.

Avaa kuvien katselu Keltainen ja punainen vilkkuvat yleisössä tummempien värien seassa. Kuva: Tomi Hänninen

Vaikka Peltonen harmittelee välissä suomalaista taipumusta pukeutua kesät talvet mustaan ja harmaaseen, hän tietää kyllä syynkin siihen.

– Monesti se mukavuudenhalu voittaa, Peltonen arvelee.

Avaa kuvien katselu Monella suomalaisella mukavuudenhalu iskee ulkopukeutumisessa. Kuva: Tomi Hänninen

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että sadekelille säänkin kestävää vaatetusta löytyy rohkeissa sävyissä. Esimerkiksi klassinen keltainen sadetakki ainakin erottuu.

– Ehkä me ollaan vain arkoja, mutta voi olla sukupolvikysymyskin tai tottumuskysymys. Helposti laitetaan vaan se koiranpissityspomppa päälle ja lähdetään, muotituntija veikkailee.

Avaa kuvien katselu Asusteisiin saattaa kuulua myös alkoholi-teemaiset hatut ja aurinkolasit. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Miesten pukeutumisessa ongelmaksi muodostuu monesti jo sekin, että kirkkaita värejä ei helpolla löydy. Peltonen näkee ongelman jo kauppojen ostopolitiikassa, missä pelataan varman päälle ja harvoin ostetaan myyntiin kirkkaita värejä sen pelossa, että ne eivät myy.

Avaa kuvien katselu Keltainen on trendiväri ja tässä se näkyy aurinkolaseissa. Kuva: Tomi Hänninen

Usein miesten kirkkaat vaatteet päätyvätkin sitten alennusmyynteihin, jos niitä on kauppoihin ostettu. Aleista Peltonenkin suosittelee miehiä etsimään kirkkaita värejä.

Avaa kuvien katselu Aurinkolasit kuuluivat ralliyleisön asustevalikoimaan sateisesta kelistä huolimatta. Kuva: Tomi Hänninen