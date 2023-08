Barbie-elokuva on tuottanut yli miljardi dollaria

Kolme viikkoa sitten julkaistu Barbie-elokuva on kerännyt jo 1,03 miljardia dollaria lipputuloja, kertoo Warner-tuotantoyhtiö. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN. Euroissa luku on noin 934 miljoonaa.

Merkkipaalun ylittäminen tekee ohjaaja Greta Gerwigistä ensimmäisen naisohjaajan, jonka elokuva myy yli miljardin.

CNN:n haastattelema Comscore-yhtiön media-analyytikko Paul Dergarabedian arvioi, että kautta historian yli miljardin dollarin myyntiin on yltänyt vain noin 50 elokuvaa. Tänä vuonna julkaistuista elokuvista Barbien lisäksi vain The Super Mario Bros. Movie -elokuva on tähän mennessä ylittänyt miljardin dollarin rajan.