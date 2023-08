Rajuilman lähestyessä kaupunginpuutarhurin puhelin käy kuumana: ”Aina, kun tuulee, ihmiset haluavat kaataa kaikki puut”

Mikkelin kaupunginpuutarhuri Marko Vuorinen muistuttaa, että puut kestävät useimmiten hyvin tuulta. Vuorisen takana on 1700-luvulta asti kasvanut tammi.

Rajuilma on saanut huolestuneet ihmiset ottamaan yhteyttä kaupunginpuutarhuriin kaatumisvaarassa olevien puiden takia.

Mikkelin kaupunginpuutarhuri Marko Vuorisen puhelin on pirissyt aamuvarhaisesta saakka. Huolestuneet kaupunkilaiset soittavat puutarhurille pelätessään myrskyn kaatavan puita rakennusten päälle.

– Aina kun tuulee, ihmiset haluavat kaataa kaikki puut, Vuorinen naurahtaa.

Puita halutaan poistaa katujen varsilta, omalta tontilta tai naapurin tontilta.

– Juuri sain puhelun, jossa toivottiin, että kävisimme tarkistamassa erään puiston puut, etteivät ne kaadu tuulessa viereisten kotien päälle.

Haljennut tai kallellaan oleva puu voi olla vaarallinen

Kaupunki käy tarkistamassa mahdollisuuksien mukaan jokaisen huolta aiheuttavan puun ennen myrskytuulten alkamista. Se aiheuttaa paljon työtä.

Suuri osa puheluista ei johda suurempiin toimenpiteisiin, mutta aina välillä joku puu pitää kaataa.

– Jos puu on esimerkiksi haljennut, kallistunut tai lähtenyt taipumaan, se voi aiheuttaa riskin. Esimerkiksi erilaiset kaivuutyöt ovat voineet katkoa puiden juuria. Silloin on hyvä, että meille soitetaan, Vuorinen sanoo.

Huojuminen tuulessa kuuluu asiaan

Puun huojuminen ei tarkoita, että se olisi kaatumassa.

– Huojumalla puu ottaa tuulen vastaan. Jos se ei huojuisi, se katkeaisi. Puut ovat huojuneet pienestä taimesta saakka, ja niiden juuret ovat yleensä tarranneet hyvin kiinni maahan.

Kaupunki varautuu myrskyihin esimerkiksi varmistamalla, että töihin löytyy tarvittaessa urakoitsija kaatamaan puita. Päivystystä puiden takia ei kuitenkaan ole.

– Jos on akuutti tilanne ja näyttää, että puu on aiheuttamassa vaaratilanteen, pelastuslaitos on se taho, joka asian pystyy hoitamaan, Vuorinen toteaa.