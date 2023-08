Suomessa varoitetaan rajusta ukonilmasta, mutta mitä se tarkoittaa? Meteorologi: ”Käsite on täysin tulkinnallinen”

Lähes koko Suomeen ennustetaan tiistaiksi rajua ukonilmaa. Ennuste kuulostaa hurjalta, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?

Kyseessä on täysin tulkinnallinen käsite, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Sini Jääskeläinen. Käsitteen määritelmä riippuu siitä, miten kukin ukonilman kokee.

Ukkonen on hyvin paikallinen ilmiö. Sama ukonilma voi tuoda jollekin alueelle vesisadetta, toisaalle taas nyrkin kokoisia rakeita.

– Toinen kokee rajun ukonilman ilmiönä, me taas koemme sen ennusteena. Riippuu täysin näkökulmasta, miten sitä haluaa ajatella, sanoo Jääskeläinen.

Hänen mukaansa rajuun ukonilmaan liittyy monia erilaisia ilmiöitä. Sen aikana voi esiintyä esimerkiksi runsasta salamointia, syöksyvirtauksia, suuria rakeita, trombeja tai ukkospuuskia.

Tällä hetkellä ilma on niin kosteaa, että rajuun ukonilmaan saattaa liittyä myös paikallistulvia. Lisäksi sähkökatkokset, jotka johtuvat sähköjohtojen päälle kaatuneista puista, voivat liittyä sääilmiöön.

– Kun puhutaan rajusta ukonilmasta, tarkoitetaan valtavaa määrää erilaisia ilmiöitä, joita sen aikana voi esiintyä.

Joka tapauksessa rajun ukonilman vaikutukset ovat voimakkaampia kuin yksittäisen ukkospilven.

Etelässä varoitetaan herkemmin kuin pohjoisessa

Ilmatieteen laitos käyttää varoittamiseen erilaisia tasoja: ne ovat mahdollisesti vaarallinen, vaarallinen ja hyvin vaarallinen.

Jotta esimerkiksi ukkospuuska on mahdollisesti vaarallinen, sen nopeuden on oltava noin 15 metriä sekunnissa. Ollakseen vaarallinen, ukkospuuskan nopeuden on oltava noin 20 metriä sekunnissa.

– Taso kertoo vakavuudesta. Puuskat, jotka ovat 20 metriä sekunnissa, aiheuttavat ihan eri tavalla vahinkoa erityisesti kesäaikana, kun puissa on paljon lehtiä ja tuulipinta-alaa.

Jääskeläisen mukaan varoituksen tasoa pohditaan vaikutusten kautta. Esimerkiksi Uudellamaalla, jossa asutusta on paljon, tasoa ”hyvin vaarallinen” saatetaan käyttää herkemmin kuin Pohjois-Lapissa, jossa ihmisiä asuu huomattavasti vähemmän.

Osa medioista on jo ehtinyt uutisoida, kuinka alkuviikolle ennustettu myrsky olisi peruttu. Jääskeläinen on asiasta eri mieltä.

– Missään nimessä mitään ei ole peruttu. Ajoitus on vähän liikahtanut.

