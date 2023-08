Perussuomalaiset nuoret julkaisivat videon, jolla he pukeutuivat mustiin roskapusseihin – näin vastaa puheenjohtaja

Perussuomalaisen Nuorison videota on kritisoitu Twitterissä asiattomaksi ja rasistiseksi. Kuvituskuva.

Perussuomalaisen Nuorison mielestä Suomeen on rantautumassa ”islamilainen rajoituskulttuuri”. Asiantuntija pitää ”mustat säkit” -puhetta naisvihamielisenä.

Perussuomalaisten nuorisojärjestö Perussuomalainen Nuoriso julkaisi sunnuntaina 6. elokuuta viestipalvelu X:ssä (ent. Twitter) videon, jolla kävelee mustiin jätesäkkeihin pukeutuneita nuoria ja jossa sanotaan, että ”mustista säkeistä” täytyy saada puhua.

Videota on jaettu otsikolla Pidetään alistuskulttuuri pois Suomesta.

Videon teksteissä sanotaan, että [alistuskulttuurissa] ”naiset ajatellaan miesten omaisuutena”.

Videon lopussa otetaan kantaa, että naisten oikeuksista tulee pitää kiinni.

Järjestön puheenjohtaja Lauri Laitisen mukaan video julkaistiin, koska järjestö haluaa herättää huomiota siihen, kuinka islamilaisessa kulttuurissa rajoitetaan naisten oikeuksia.

– Minna Canth ja muut feministit ovat tehneet tärkeää työtä jo sata vuotta sitten tasa-arvon eteen. Ei unohdeta näitä saavutuksia, ettei työ valuisi hukkaan, Laitinen kommentoi Ylelle.

Lauri Laitinen valittiin Perussuomalaisen Nuorison uudeksi puheenjohtajaksi toukokuussa.

Laitisen mielestä Suomeen on rantautumassa ”islamilainen rajoituskulttuuri”, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteudu.

Hän sanoo perussuomalaisten kannattajien suhtautuneen videoon myönteisesti.

– Siellä [kritiikissä] vedottiin uskonnonvapauteen. Uskontojakin pitäisi voida kritisoida, jos niiden nimissä koetetaan rajoittaa muita vapauksia, Laitinen sanoo.

Sosiaalisessa mediassa videota on kritisoitu asiattomaksi ja kutsuttu rasistiseksi. Hallituspuolueet ovat kauden alussa irtisanoutuneet rasismista.

Laitinen perustelee videon julkaisua sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolustamisella. Perussuomalaiset ovat aiemmin äänestäneet tasa-arvoa edistäviä uudistuksia vastaan, kuten tasa-arvoista avioliitolakia, aborttilakia ja translakia.

Kysyimme Laitiselta, kokeeko hän, että perussuomalaiset ovat toiminnallaan edistäneet sukupuolten välistä tasa-arvoa.

– Jaamme saman arvopohjan kuin emopuolueemme. Perussuomalaiset pyrkivät varjelemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa siltä uhkaavilta ilmiöiltä, kuten islamisaatiolta tai vaikkapa raskaana olevien työsyrjinnältä, mutta nähdäkseni sukupuolten välinen tasa-arvo on pitkälti jo saavutettu Suomessa.

Halusivat tukea puoluejohtajaa

Aikaisemmin julkisuudessa on keskusteltu valtionvarainministeri Riikka Purran (ps.) kirjoituksesta, jossa hän viittasi huntuja käyttäviin naisiin ”mustina säkkeinä”.

Laitinen kommentoi, että videolla haluttiin osoittaa tukea Purraa kohtaan.

– Videolla on yhteys Riikka Purran kirjoitukseen niin, että molemmissa tapauksissa kritisoidaan väkivallan uhalla pakottamista tietynlaiseen pukeutumiseen, Laitinen kommentoi.

Tutkijatohtori: Ihmisistä ei voi puhua miten tahansa

Jyväskylän yliopiston sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Malin Grahn-Wilder on aikaisemmin kommentoinut Ylelle, että sanan- ja ilmaisunvapauden nimissä ihmisistä ei pidä voida puhua millä tavalla tahansa.

– Länsimaisen tasa-arvon keskeisiin periaatteisiin kuuluu sananvapaus, ajattelunvapaus ja uskonnonvapaus. Mutta siihen kuuluu myös vapaus päättää omasta pukeutumisestaan. Tämä puhetapa [ihmisistä puhuminen ”mustina säkkeinä”] kieltää ihmisiltä toimijuuden, ja sitä ei voi mitenkään pitää yhteensopivana länsimaisen tasa-arvoajattelun kanssa, Grahn-Wilder sanoi heinäkuussa.

Grahn-Wilder piti Purran kirjoitusta perustavan naisvihamielisenä. Hän huomautti, ettei minkäänlaista naisten aseman tai tasa-arvon puolustamista voi tehdä käyttämällä mitään ihmisryhmää esineellistävää puhetapaa.

Avaa kuvien katselu Grafiikka näyttää, miten suurella osuudella ulkomaalaistaustaisesta väestöstä on kokemuksia syrjinnästä. THL:n tilastojen perusteella eniten sitä ovat kokeneet afrikkalaistaustaiset. Kuva: Maija Hurme / Yle

Purran perusteluita kritisoivat myös jotkut kansanedustajat. Kritiikkiä esittivät muun muassa Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra ja perussuomalaisten hallituskumppani RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet.

Myös muslimiyhteisö piti Purran kirjoitusta loukkaavana. Al-Salaam-moskeijan imaami Sharmarke Said Aw-Musse on sanonut Ylelle antamassa haastattelussa aiemmin, että toivoo, että muslimeita alettaisiin katsoa Suomessa niin, että he ovat osa yhteiskuntaa.

– Me olemme osa tätä maata. Jo talvisodassa Suomen tataarit ottivat osaa sotaan. Miksi pitää kiinnittää huomiota, miten joku pukeutuu vapaaehtoisesti?

Omia mielipiteitä voi tuoda esiin, mutta se pitää tehdä ilman rasistisia sanoja, Aw-Musse sanoi tuolloin.

