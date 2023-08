Tiistaiksi ennustettuun myräkkään kannattaa varautua – voi aiheuttaa vahinkoa: ”Ihan myräkkäolosuhteet on tulossa”

Tiistaille on ennustettu kovia ukkosia ja salamointia.

Tiistaiksi ennustettu myräkkä voi tehdä vahinkoa myös pohjalaismaakunnissa. Ilmatieteen laitoksen tämän hetkisen arvion mukaan rajut tuulet ja ukkoskuurot saapuvat alueellemme tiistaina puolen päivän jälkeen tai iltapäivän aikana.

Meteorologi Sini Jääskeläinen sanoo, että koviin puuskiin on syytä varautua. Tänään myrskyn tuloa Suomeen on ehditty jo vähätellä ja sen on arvioitu tulevan laimeampana, mutta ei myräkkää peruttu ole.

– Ihan myräkkäolosuhteet sieltä on tulossa. Ajoitus vaan on enemmän tässä muuttunut. Kyllä esimerkiksi Pohjanmaan alueet ovat ihan potentiaalista vahinkoaluetta, varoittaa Jääskeläinen.

Etelän suunnasta saapuva säärintama voi tuoda mukanaan monenlaisia sääilmiöitä.

– Runsasta salamointia, mahdollisesti syöksyvirtauksia, suuria rakeita, kovia ukkospuuskia. Ja toki näihin voi liittyä myös paikallisia tulvia. Metsää voi kaatua ja tulla sähkökatkoja.

Ulkona olevat irtonaiset esineet kannattaa siirtää suojaan ennen myräkkää. Trampoliinista voi esimerkiksi poistaa verkon, jolloin siinä on vähemmän tarttumapintaa tuulelle. Myös sähkökatkoihin ja tulviin kannattaa varautua.

– Todennäköisesti johonkin päin Suomea jotain seuraamuksia tulee, joten kehottaisin varautumaan, painottaa Jääskeläinen.