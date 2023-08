Jos naapurin puu kaatuu talosi katolle, vahinko korvataan sinun vakuutuksestasi – vakuutusyhtiö: Myrsky ei ole naapurin vika

Vakuutusyhtiöt eivät myy enää rajuilman alla metsävakuutuksia. Kotivakuutuksissa on puolestaan yleensä mukana luonnonilmiövahingot, mutta turvaa voi halutessaan vahvistaa koko ajan.

Lähestyvä rajuilma on saanut järeät kuuset ja männyt naapurin tai omalla pihalla näyttäytymään uudessa valossa.

Entäs jo ne kaatuvat talon, autotallin tai pihavajan päälle?

Saksassa satoi rakeita ja vettä valui kellareihin. Kuka korvaa vahingot, jos näin käy täälläkin?

Kysyimme näistä Pohjola Vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtajalta Markus Uimoselta ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen jaostopäälliköltä Jussi Korpelaiselta.

Mistä tiedän, että voin saada nimenomaan myrskykorvauksia ?

– Vakuutusyhtiöillä on tuulen nopeuteen liittyviä määritelmiä. Jos kyseessä on mediakynnyksen ylittävä myrsky, niin ei silloin korvaustilanteessa enää tuulilukemia katsota. Kyllä se silloin on korvattava tapahtuma, sanoo Korpelainen.

Myös rakeiden aiheuttamat vahingot ovat tyypillisesti osa luonnonilmiövakuutusta. Sadevahinko on jo vaativampi tilanne.

– Kotivakuutukseen sisältyy usein tulvaturva, mutta poikkeuksellisten rankkasateiden korvauskynnys on määritelty tyypillisesti 30 millimetrin sademäärään tunnissa, ja se on kyllä hyvin korkea taso, Korpelainen jatkaa.

Fine on julkistanut myrskyistä ja muista luonnonilmiövahingoista myös vakuutusoppaan.

Mistä tiedän korvaako vakuutukseni vahingot?

– Kyllä kotivakuutukseen sisältyy tyypillisesti myös myrskyvahingot. Autoissa on kuitenkin usein suppeampaa vakuuttamista, johon eivät välttämättä myrskyvahingot kuulu, sanoo Korpelainen.

– Irtaimistolle on tyypillisesti ikävähennyksiä, mutta etenkin asuinrakennuksissa myrskykorjaukset korvataan yleensä toteutuneiden kulujen mukaan täysmääräisesti, Kortelainen jatkaa.

Kotivakuutus koostuu käytännössä kahdesta eri vakuutuksesta: kiinteistön vakuutuksesta ja irtaimiston vakuutuksesta. Kiinteistön vakuutus korvaa rakennukselle aiheutuneet vahingot ja irtaimistovakuutus nimensä mukaan irtaimelle omaisuudelle (pihakalusteet, grillit, trampoliinit jne.) sattuneet vahingot.

Taloyhtiössä rakennuksen vakuuttaa taloyhtiö, mutta jokainen huoneisto tarvitsee oman vakuutuksen irtaimistolle.

Jos naapurin kuusi tärähtää kattoni läpi, kuka maksaa viulut?

– Kyseessä on luonnonilmiö ja sen aiheuttamat vahingot korvataan vahingoittuneen kohteen vakuutuksesta. Sehän ei ole kenenkään vika. Ei siis ole myöskään naapurin vika, että myrsky on kaatanut puun naapurin tontille. Jos puun alle on jäänyt katto tai auto, niin ne korvataan siis sinun kotivakuutuksestasi tai autokaskostasi, sanoo Uimonen.

Kotivakuutus ulottuu myös grilliin ja pihakalusteisiin.

– Mahdollisten omavastuiden ja ikävähennysten takia asiakkaalle on kuitenkin parempi viedä tavarat suojaan ettei niitä vahinkoja tulisi, Uimonen muistuttaa.

Voinko vielä ostaa vakuutuksen metsäpalstalleni?

– Tämä myrsky oli ennakoitavissa, joten päätimme keskeyttää metsävakuutuksen myynnin. Yleensä muutkaan eivät myy metsävakuutuksia myrskyjen alla tai sitten niiden voimaantulossa on karenssiaika. Kiinteistön, omakotitalon, mökin ja auton vakuutukset voi päivittää halutessaan vaikka samantien, sanoo Uimonen.

Kalleimmat myrskyt Suomessa - Vuonna 2010 vakuutusyhtiöt korvasivat Asta, Veera, Lahja ja Sylvi myrskyistä vahinkoja 82 miljoonalla eurolla. - Vuonna 2011 Hannu ja Tapani myrskyt aiheuttivat puolestaan vahinkoa noin 103 miljoonan euron edestä. - Korvauksia maksettiin muun muassa koti-, kiinteistö-, metsä-, ja auton kaskovakuutuksista. - Suurin osa vuoden 2010 myrskyjen korvauksista maksettiin metsävakuutuksesta, kun taas vuoden 2011 korvaukset jakaantuivat tasaisemmin eri vakuutuslajeihin, kertoo Finanssialan johtava asiantuntija Petri Mero.

Kesäkuussa 2021 Paula-rajuilma kaatoi puita kuin tulitikkuja Pohjois-Suomessa. Katso miltä tuhot näyttivät.