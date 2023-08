Venäjä kurkottaa Kuuhun ensi kertaa lähes puoleen vuosisataan

Luna-25:n on määrä jatkaa Neuvostoliiton maineikasta kuuohjelmaa pehmeällä laskeutumisella. Tieteellisten tavoitteiden lisäksi missiolla valmistellaan Venäjän ja Kiinan yhteistä kuuasemaa.

Venäjä on laukaisemassa Kuuhun ensimmäisen luotaimensa sitten vuoden 1976. Alkujaan laukaisu kaavailtiin jo vuodeksi 2021, ja hankkeen juuret ovat vielä sitäkin paljon pitemmät: Venäjä suunnitteli jatkavansa Neuvostoliiton Luna-ohjelmaa jo vuonna 1992.

Tällä viikolla Luna-25 on vihdoin määrä laukaista matkaan Sojuz-2-kantoraketin kyydissä Vostotšnin avaruuskeskuksesta Venäjän kaukoidästä. Kaavailtu lähtöpäivä on torstai tai perjantai. Laskeutumispaikka on Kuun eteläisellä napa-alueella, lähellä Boguslawskin kraatteria.

Venäjän avaruushallinnon Roskosmosin mukaan ensimmäinen tavoite on saada lisää tietoa tulevien lentojen pehmeiden laskeutumisten hiomiseksi.

Vuoden mittaiseksi suunnitellun mission varsinaisia päätutkimuskohteita ovat Kuuta ympäröivän eksosfäärin plasma ja tomu sekä pinnan regoliitti eli karkea kivipöly. Sitä Luna-25:n robottikäden on tarkoitus kaapaista enimmillään 30 sentin syvyydestä. Tutkimuslaitteita on kaikkiaan kahdeksan, gammasäde- ja neutronispektrometristä infrapuna- ja massaspektrometriin.

Euroopan avaruusjärjestön Esan oli tarkoitus osallistua hankkeeseen erityiskameralla, mutta yhteistyö Roskosmosin kanssa katkaistiin Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Venäjä aikoo jatkossa tehdä avaruusyhteistyötä Kiinan kanssa. Suunnitelmissa on tutkimusasema Kuun pinnalla.

Luna-ohjelma on ollut voitokas

Luna-ohjelma aloitettiin 1950-luvulla osana Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain kiivasta avaruuskisaa, jossa Neuvostoliitolla oli pitkään johtoasema.

Luna-1 yritti laskeutumista jo vuonna 1959 mutta tekniset ongelmat lennättivät sen Auringon kiertoradalle. Samana vuonna Luna-2 tömäytettiin ensimmäisenä luotaimena Kuun pintaan ja Luna-3:lta saatiin ensimmäiset kuvat Kuun ns. takapuolelta, joka ei koskaan näy Maahan.

Vuonna 1966 Luna-9 teki historiaa laskeutumalla pehmeästi ja lähettämällä Kuun pinnalta dataa kolmen päivän ajan. Luna-10:stä puolestaan tuli ensimmäinen luotain, joka kiersi Kuun.

Sen jälkeen Lunat alkoivat testailla miehitetyn kuulennon teknologiaa, mutta Yhdysvallat ehti sittenkin lähettää astronauttejaan Kuuhun ensin. Ohjelmaa jatkettiin vielä vuoteen 1976, jolloin Neuvostoliiton viimeinen Luna, numeroltaan 24, toi Maahan 170 grammaa kuuperää Mare Crisumista, Vaarojen merestä.

