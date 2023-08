Sotkamon Jymyn Roope Korhosesta kaikkien aikojen lyöjäkuningas

Sotkamon Jymyn lyöjäjokeri Roope Korhonen nousi kaikkien aikojen lyöjäkuninkaaksi. Korhonen oli vielä ennen illan ottelukierrosta runkosarjasssa lyödyissä juoksuissa yhden pisteen Jere Dahlströmiä jäljessä. Dahlströmin lukemat ovat 51+1453=1504.

Korhonen puhkoi rajan kotikentällään Hiukan pesäpallostadionilla Hyvinkään Tahkoa vastaan pelatussa ottelussa.

Ennen peliä Korhosen lukemat olivat 72+1431. Hyvinkään pelin jälkeen hän kirjautti itselleen lukemat 72+1436.

Korhonen on runkosarjaan lyötyjen tilastossa karkumatkalla. Aktiivipelaajista lähimpinä on Hyvinkään lyöjäjokeri Juha Niemi.

Kaikkien aikojen lyöjätilaston tilanne 7.8., ennen Korhosen ennätystä: 1 Jere Dahlström 51+1453=1504 2 Roope Korhonen 72+1431=1503 3 Juha Niemi 57+1252 =1354 4 Juha Korhonen 108+1192 =1300 5 Jukka-Pekka Vainionpää 54+1226= 1280 6 Janne Mäkelä 50+1189= 1239 7 Sami Joukainen 35+1201=1236 8 Simo Eerikäinen 62+975=1037 Lähde: Superpesis/Pesistulokset Avaa

Korhonen on pelannut hienoa kautta. Heinäkuussa Korhonen rikkoi 2000 lyödyn rajan, kun sekä runkosarjan että pudotuspelien onnistumiset lasketaan yhteen.

Ylempien pudotuspelien lyöjätilastossa Korhonen on ylivoimainen ykkösnimi. Aina Sotkamon Jymyä edustaneella seuran omalla kasvatilla on kasassa 23+483=506 lyötyä, kun toisena oleva Vimpelin Vedon Janne Mäkelä on takonut lukemat 10+318=328.

Viikonloppuina pelatuissa Itä-Länsissä Korhonen valittiin kentän parhaaksi pelaajaksi. Korhonen sanoi heinäkuussa Ylelle kieltäytyneensä useasta arvo-ottelusta, mutta kotikentällä pelattuun otteluun Korhonen vielä heltyi osallistumaan viimeisen kerran.

Tiistai-illan pelissä Jymy voitti Tahkon jaksoin 1-0.

Roope Korhonen solmi vuoden jatkosopimuksen Jymyn kanssa, joten lisää lyöntejä on luvassa ensi kaudella.

Kuuntele alta mitä mieltä Roope Korhonen on kauden saavutuksista, haastattelu tehty Itä-Länsi -ottelutapahtuman aikaan Sotkamossa. Tanja Heikkonen haastattelee:

