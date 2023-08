Miksi yksi sääsovellus varoittaa myrskystä ja toinen ennustaa kohtalaista tuulta? Meteorologi vastaa

Ukkosmyrskyt voivat aiheuttaa sääoloja, joista on syytä varoittaa aineellisten vahinkojen minimoimiseksi. Eri sääsovelluksissa varoitukset ja ennusteet voivat kuitenkin vaihdella paljonkin.

Eniten ennusteiden eroavaisuuksiin vaikuttaa käytössä oleva ennustemalli. Erityisesti paikallisten rajuilmojen tarkka ennustaminen on myös todella vaikeaa.

Varsinkin rajuilmojen kohdalla puhelinten sääsovellusten tarjoama ennuste voi vaihdella hyvinkin paljon. Toinen sovellus antaa varoituksen vaarallisesta myrskystä samalle alueelle, jolle toinen ennustaa kohtalaista puhuria.

Mistä erot johtuvat? Miten varoituksiin pitäisi suhtautua ja miten niitä kannattaa lukea? Kysyimme asiasta Ilmatieteen laitoksen projektipäälliköltä, meteorologi Lea Saukkoselta.

1. Miksi ennusteet vaihtelevat?

Sääennusteet rakennetaan numeerisesta havaintodatasta, jota saadaan satelliiteista, havaintoasemilta ja esimerkiksi sääluotaimista. Havainnoissa sinänsä ei ole tulkinnanvaraa jos laitteet vain toimivat, joten miksi sääennusteet vaihtelevat?

Syynä on ennustemalli, sanoo meteorologi Lea Saukkonen. Malleja on useita, ja niissä on eroja esimerkiksi hilavälissä eli laskentapisteiden tiheydessä, ja yhtälöissä, joilla ennustetta lasketaan.

– Mallit ottavat huomioon eri asioita ja painottavat niitä eri tavalla. Siksi ne tuottavat erilaisia tuloksia. Meteorologi katsoo mahdollisimman montaa mallia ja tietää myöskin, mikä malli missäkin tilanteessa käyttäytyy parhaiten. Siinä näkyy meteorologin ammattitaito, Saukkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Kuvaan on koottu kolmen eri sääsovelluksen 1.8. tarjoamat sääennusteet ja -varoitukset Ouluun. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle

Ilmatieteen laitos hyödyntää ennusteissaan muun muassa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) mallia, jonka hilaväli on 7,5 kilometriä. Tällä ruudukolla päällekkäisiä tasoja on yli sata ja jokaiseen pisteeseen lasketaan monia erilaisia muuttujia.

Esimerkiksi avoimena datana saatavilla oleva GFS (Global forecast system) käyttää 21 kilometrin hilaväliä. Sitä käytetään monien kansainvälisten sääsovellusten taustatietona.

Kansalliset sääpalvelut, kuten Ilmatieteen laitos, käyttävät työkaluja, jotka tuottavat tarkimman tiedon juuri omalle alueelle. Kansainväliset sääpalvelut voivat joutua tinkimään esimerkiksi paikallisuudesta painottaakseen muita asioita tai säästääkseen dataa.

Eroja voi tulla myös siitä, tekeekö ennusteet ja mahdolliset varoitukset ammattilainen eli meteorologi, vai laskeeko malli ne automaattisesti. Sääsovellukset voivat myös rakentaa omia paikallisia ennusteitaan harvemman hilavälin mallin päälle, mikä saattaa lisätä vaihtelua.

– Käytän itse hyvin monia erilaisia kansainvälisiä sääsovelluksia ja olen havainnut, että ennusteet ja varoitukset voivat vaihdella todella paljon, Saukkonen sanoo.

Seuraatko sinä sääennusteita ja jos seuraat, mistä? Jos käytät sääsovelluksia, miten valitset käyttämäsi sovelluksen?

2. Mitä säävaroitukset tarkoittavat?

Säävaroituksia antavat useimmiten kansalliset sääpalvelut. Euroopassa varoitukset on koottu Meteoalarm-nimiseen palveluun, jonka tietoja osa puhelinsovelluksista hyödyntää.

Ilmatieteen laitoksen varoitukset ovat neljällä tasolla: vihreä, keltainen, oranssi ja punainen. Värien selitykset löytyvät Ilmatieteen laitoksen sivuilta, mutta oranssi tarkoittaa ”vaarallista säätä”, joka voi aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vahinkoja.

Se, miltä vaarallinen sää näyttää missäkin, riippuu monista asioista. Esimerkiksi oranssi sadevaroitus annetaan, jos lyhytkestoisessa sadekuurossa ennustetaan tulevan 30 milliä vettä tunnissa.

– Kaupungissa 30 millimetriä tunnissa aiheuttaa todennäköisesti jo viemärien tulvimista ja muuta vahinkoa. Liikenteessä näkyvyys heikkenee ja vauhtia pitää hidastaa, Saukkonen kuvailee.

Tasaisella metsäalueella sama sade voi mennä ohi rankkana kuurona, joka ravistelee muutamia havuja tai oksia puista.

Kaupungissa kova sadekuuro voi saada viemärit tulvimaan. Kemissä tällainen ilmiö koettiin heinäkuun 19. päivänä.

3. Miten säävaroituksia pitäisi lukea?

Puhelimen sääapplikaatio voi tulkita varoitukset dramaattisimmillaan ”ihmishenkiä uhkaavaksi” ja edellyttää käyttäjältä ”toimenpiteitä”. Kuulostaa vaaralliselta, mutta miten varoituksia pitäisi tulkita?

Lea Saukkosen mukaan Ilmatieteen laitos tai muukaan sääpalvelutoimija ei määrää ketään toimimaan millään tavalla. Vain metsäpalovaroitus on yksiselitteinen toimintaohje ja kieltää avotulen teon.

– Varoitamme etukäteen, jotta ihmiset ottaisivat asian huomioon. Lisäksi on viranomaisille tarkoitettuja ennakkovaroituksia, jotta he pystyisivät ajoissa huomioimaan ja varautumaan sääilmiön mahdollisesti aiheuttamiin vahinkotapausten lisääntymiseen.

Ja vaikka ukkosvaroituksen yhteydessä kartoilla näkyy salaman kuva, kyse on erityisesti puuskaisen tuulen, ei niinkään salamoinnin, aiheuttamista vaaroista.

Varoitukset voivat tuntua tarpeettomilta varsinkin jos sää omalla havainnointipaikalla ei vastaa ollenkaan niiden sisältöä. Saukkosen mukaan varoituksia ei anneta tiettyyn pisteeseen vaan laajemmille alueille, mutta ei vain varmuuden vuoksi.

– Kun puhutaan konvektiivisista (nouseviin ilmavirtauksiin liittyvistä) järjestelmistä ja nimenomaan meidän kesäisistä rajuilmoista, ne on hyvin hankala saada tarkkaan kartalle.

Vaikeus johtuu siitä, että hyvinkin raju sade voi sataa pilvestä, jonka pinta-ala on reilusti pienempi kuin käytettävissä olevan ennustemallin hilaruudukko.

Vaikkapa Oulun kaupunkiin annettu säävaroitus voi siis olla täysin oikeaan osunut, jos viemärit tulvivat sateesta keskustan ruutukaava-alueella, mutta 60 kilometrin päässä kaupungin koillisreunalla Tannilassa paistaa aurinko.