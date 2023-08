Pörssisähkön hinta painuu tiistaina koko vuorokaudeksi pakkaselle

Tuulisähköä on tarjolla myräkkäpäivänä reilusti ja lomakauden kulutus on vielä pientä.

Pörssisähkön hinta painuu huomenna koko vuorokaudeksi negatiiviseksi. Tilanne on harvinainen etenkin, kun energianhinnat nousivat Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Suomessakin poikkeuksellisen korkealle.

Hinnan painumisesta miinusmerkkiseksi kertoi ensin Helsingin Sanomat.

Pörssisähköllä tarkoitetaan sitä, että hinta määräytyy reaaliaikaisesti sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan pohjoismaisessa sähköpörssissä. Nord Poolin hintoja voi seurata muun muassa Ylen teksti-televisiosta sivulta 189 tai sen verkkoversiosta.

Huomenna tiistaina jokaisen tuntihinnan edessä on miinusmerkki. Kalleinta sähkö on aamulla kello 08, jolloin hinta on -0,01 senttiä kilowattitunnilta. Halvin tunti alkaa kello 16, jolloin hinta painuu jopa 1,20 senttiä miinukselle.

Hintojen edullisuuteen vaikuttavat tuulisähkön runsas tarjonta ja kesälomakauden pieni kulutus.

Sähkön hinta on ollut edullista viime päivät muutenkin: seitsemän vuorokauden keskiarvo on ollut pörssisähkössä 1,55 senttiä ja 28 vuorokauden keskihinta on ollut 2,84 senttiä.

Jos sähkösopimus perustuu pörssisähköön ja sähkön pörssihinta on miinusmerkkinen, sähkön käytöstä voi saada hyvitystä sähkölaskuun.

Sähköstä kuitenkin joutuu aina maksamaan jotain, sillä sähköstä maksetaan aina myös välityspalkkio ja arvonlisävero, mahdollinen perusmaksu ja siirtohinta.