Yrittäjä Eero Lehti kaupittelee merenrantatontteja Pyhtäällä yhteensä miljoonilla euroilla

Pyhtään Keihässalmessa on valmiina pieni venesatama. Yrittäjä Eero Lehti lupaa alueelle valokuituyhteydet.

Kahdeksasta tontista on tehty ennakkovaraus. Kaikkiaan asuinalueella on 50 tonttia.

Pyhtään Keihässalmeen kaavoitetun asuinalueen tontit ovat tulleet myyntiin.

Yrittäjä ja entinen kansanedustaja Eero Lehti on rakentamassa Kymenlaaksossa sijaitsevalle paikalle merenrantakylää niin pysyvää kuin vapaa-ajan asumista varten.

Saaristokylää on kehitetty usean vuoden ajan. Alueen kaavoitus valmistui useiden valituskäsittelyiden jälkeen viime kesänä.

Nyt myynnissä on reilut 30 tonttia, keskimäärin noin 100 000 euron kappalehintaan. Yhteensä tontteja on alueella 50.

Tontit ovat kooltaan noin 500–1000 neliötä.

– Tontit ovat pieniä. Alueesta on tarkoitus tulla tiivis, Lehti sanoo.

Kahdeksan alustavaa tonttivarausta

Tontit ovat olleet varattavissa jo keväällä, mutta vasta kesällä tontit on virallisesti merkitty maastoon. Myyntivalmiiden tonttien kaupittelu alkoi heinäkuussa, noin pari viikkoa sitten.

Remaxin kiinteistövälittäjän Jari Vähämäen mukaan kahdeksasta tontista on tehty ennakkovaraus. Näissä tapauksissa ostajaehdokkailla on entinen asunto myymättä tai rahoitus on muutoin epävarma.

Yksiäkään kauppoja ei ole vielä tehty.

– Vakavasti tontista kiinnostuneita on 5–10, Lehti sanoo.

Tontteja on markkinoitu muun muassa Loviisan Asuntomessuilla.

Avaa kuvien katselu Keihässalmen rantaan kaavoitettu asuinalue sijaitsee Pyhtäällä Kymenlaaksossa. Kuva: Mirjam Tahkokorpi / Yle, Mapcreator, Open Street Map

Lehden mukaan mahdolliset ostajat olisivat etupäässä suomalaisia. Hankkeen alkaessa Lehti tähysi myös Venäjän suuntaan, mutta hyökkäyssota Ukrainassa muutti tilanteen.

– Sen yli oli vedettävä rasti. Ei siitä tule nyt muutamaan kymmeneen vuoteen mitään, Lehti uskoo.

Sen sijaan sijainti voisi Lehden mielestä kiinnostaa vaikkapa ilmailuharrastajia Euroopassa.

– Pyhtään lentoasema on lähellä. Euroopassahan on heitä, jotka lentelevät pienkoneilla sinne tänne.

Etupäässä tontit on tarkoitus myydä yksityisille ihmisille, jotka haluavat rakentaa alueelle ympäri vuoden asuttavan talon tai loma-asunnon. Alueelle on valittu useamman talotehtaan mallistoista tyyppitalot, jotka nostetaan elementteinä paikoilleen.

Epävarmat ajat

Lehti osti 7,2 hehtaarin tonttimaan Pyhtään kunnalta 450 000 eurolla viime vuoden joulukuussa. Keihässalmen kaavoitus alkoi jo vuonna 2013, ja kaava sai lainvoiman noin vuosi sitten.

– Olisin toivonut, että tämä olisi mennyt vähän nopeammin. Nyt on ollut asuntomarkkinoilla koronnousun vuoksi epävarmaa. Olisi ollut helpompaa, jos olisimme päässeet myymään tontteja hiukan aikaisemmin, Lehti harmittelee.

Lehden tavoite on, että asuinalue rakentuisi neljän vuoden kuluessa.

Lehden tonttikaupoista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.