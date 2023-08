"Täällä puhutaan jäätelöpuikoista" – perussuomalaiset sumuttaa rasismikeskustelussa, väittää vihreiden puheenjohtaja

Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta on tyytymätön siihen, miten hallituspuolueet suhtautuvat rasismiin.

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta kritisoi kovin sanoin etenkin perussuomalaisia suhtautumisesta rasismiin. Maanantai-illan A-studiossa vierailleen Virran mukaan perussuomalaiset pyrkii vääristämään aiheeseen liittyvää keskustelua.

Virta kohdisti kritiikkinsä perussuomalaisten kansanedustajalle Joakim Vigeliukselle, jonka mielestä rasismin käsite on kokenut inflaation.

– Meillä puhutaan siitä, että erilaiset jäätelöpuikot tai lautapelit olisivat rasistisia, ja siihen lähtevät jopa instituutiot mukaan. Puhutaan Afrikan tähdestä, puhutaan Eskimo-puikoista, Vigelius totesi A-studiossa.

Vigeliuksen mielestä julkisessa keskustelussa olisi tärkeää erottaa se, mikä on rasismia ja mikä ei. Hänen mukaansa esimerkiksi väkivallanteot ja työnhaussa syrjiminen voivat olla rasismia.

– Yksikin rasismikokemus on liikaa, ja samaan aikaan me puhutaan täällä jäätelöpuikoista. Se on sumuttamista, Virta vastasi Vigeliukselle.

Virran mukaan hallituksella sekä perussuomalaisten ministereillä Riikka Purralla ja Wille Rydmanilla ei ole vihreiden luottamusta. Keskustelussa Virta arvosteli myös pääministeripuolue kokoomuksen roolia.

– Kokoomus kertoo, että voimme puuttua rasismiin bussipysäkeillä ja kouluissa, mutta samaan aikaan olette hallituksessa, jossa on mukana puolue, jonka arvopohjasta löytyy hyvinkin rasistisia elementtejä.

Kokoomuksen kansanedustajan Mari-Leena Talvitien mukaan rasismia ei suvaita hallituksessa.

– Mitä tulee ministereiden toimintaan, niin kansa on äänestänyt viime keväänä, ja kansan äänestystuloksen mukaan on hallitus nimetty. Sitten arvioidaan ministereiden toimintaa, ja kuten pääministeri Petteri Orpo on sanonut, että kenenkään ministerin toiminnassa rasismia ei hyväksytä.

Vigelius korosti, että hallitus on sitoutunut rasismin kitkemiseen.

– Yksikään ministeri ei ole ministerinä ollessaan syyllistynyt rasistiseen käytökseen, eikä siitä edes ole tässä kohussa kyse. Toivoisin, että hallitusta arvioitaisiin sen tekojen, toimien ja hallitusohjelman kannalta, eikä 15 vuoden takaisten blogikirjoitusten mukaan.

